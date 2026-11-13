2 Grad Luft, 9 Grad Wasser: Wie ich im November in der Ostsee baden ging

Dichter Nebel hüllt die Seebrücke ein, scharfe Windböen streifen über das Ufer. Das Wasser ist klar, die Wellen spülen kleine Muscheln an. Es ist ein grauer Novembertag in Heringsdorf auf Usedom – und ich will baden gehen. Die Temperaturen liegen bei 2 Grad in der Luft und 9 Grad im Wasser. Zu kalt also, um mein Vorhaben bloß Abkühlung zu nennen; und zu warm für ein Eisbad.



Noch trage ich eine dicke, leuchtend rote Jacke und einen Rollkragenpullover, als wolle ich das Grau am Himmel mit meiner Kleidung bekämpfen. Am Ufer laufen Seniorenpaare entlang – fest eingemummelt, mit Daunenjacke, Schal und Handschuhen. Ich frage einen Mann, ob er nicht auch baden wolle, auch wenn das reine Prokrastination ist.



„Ich habe es mir immer mal vorgenommen“, sagt er und schiebt sich die Mütze etwas tiefer ins Gesicht. Er sei Saunagänger, da gebe es ja auch immer ein kaltes Bad. „So groß kann der Unterschied nicht sein“, meint der Spaziergänger. Aber bislang habe ihn immer „dieses ganze Prozedere“ abgehalten. Ich ahne, was er meint. Ausziehen und Wiederanziehen gehören gewiss zu den unangenehmsten Momenten beim Ostseebaden im Herbst oder Winter. Das nervt ja schon bei milderen Temperaturen.

Ursprünglich hatte ich vor, einen Text darüber zu schreiben, wie es für andere ist, in der Ostsee zu baden. Zu dumm, dass hier an der Seebrücke um 10 Uhr morgens niemand will. Also muss ich wohl oder übel selbst ran, auch wenn ich keinerlei Erfahrungen damit habe, bei solchen Temperaturen baden zu gehen.

Ich breite mein Strandtuch aus und lege meine Tasche und mein Badetuch zum Abtrocknen darauf. Auf Sonnencreme verzichte ich, obwohl die UV-Strahlung ja immer da ist, wie wir alle eingetrichtert bekommen haben. Dann ziehe ich im Schnelldurchgang erst meine Jacke, Schuhe, Socken, Hose aus. Ich denke nicht an die Kälte, meine allerdings die Blicke der Spaziergänger auf mir zu spüren, auch wenn die in Wahrheit keinerlei Notiz von mir nehmen. Zum Schluss ziehe ich mein Shirt aus, trage nur noch meinen Bikini. Es ist schon jetzt sehr unangenehm. 2 Grad eben. Im leichten Laufschritt geht es zum Ufer.

Und anders als im Sommer steige ich nicht zögernd ins kalte Meer, sondern, laufe, laufe, laufe – weil mir die graue Novemberkälte um mich herum gar keine Wahl lässt. Lieber Erfrieren im Wasser als Bibbern im Wind. Als ich bis zu den Waden im Wasser stehe, bremse ich ab und lasse den beißenden Schmerz zu. So ist das also. Meine Beine werden in dem Moment, in dem ich sie nicht mehr bewege sofort steif.



Ich atme tief und laut hörbar durch. Mein Blick trifft den einer Dame am Ufer. „Ach komm“, sagt sie, halb anfeuernd, halb ungläubig. Ein Traktor mit zwei sichtlich amüsierten Monteuren fährt ebenfalls vorbei. Einer macht eine Geste, als würde er frieren. Mich ficht das alles nicht mehr an, ich bin bei 9 Grad bis zu den Beinen im Wasser und habe noch ein Stück Weg vor mir.



Ich bewege mich wieder vorwärts. Warum ist das hier nur so flach, das geht alles viel zu langsam, denke ich. Als das Wasser mir endlich bis zur Hüfte reicht, ziehe ich durch – und tauche auch mit dem Oberkörper ein. Mein Herz rast. Ich bleibe etwa zwei Sekunden wo ich bin und atme ein. Aber Moment, da war doch was … Der Kälteschock. Also wieder hoch.

Der Schmerz in den Zehen

Es reicht. Ich muss hier niemandem etwas beweisen, denke ich. Ich war baden, weiß also, wie es sich anfühlt, und kann einen Text dazu schreiben. Niemand hat etwas von einer halben Stunde Schwimmen gesagt. Niemand hat gesagt, ich soll bei wirklich eisigen Temperaturen baden gehen. Also, was soll’s.



Ich trete den Rückweg an. Auf halber Strecke packt mich noch einmal der Mut und ich tauche erneut – und erneut kurz – bis zum Hals ein. Nur mit dem ganzen Kopf unter Wasser, das wage ich noch nicht.

Endlich raus. Nur so viel besser ist das leider nicht. Denn hier spürt man wieder alles, den Wind, den Sand, die Luft. Ich eile zum Strandtuch, das „Prozedere“, von dem der Spaziergänger erzählte, beginnt. Der Schmerz in den Zehen ist besonders stark, ich bekomme eine Ahnung davon, wie es ist, wenn Gliedmaßen erfrieren, glaube ich. Am nervigsten sind dementsprechend die Socken. Bei der Kälte fehlt mir schlichtweg die Geduld, den Sand von ihnen abzuklopfen, also bleibt er, wo er ist.



Der Spaziergänger hatte von einer Dame berichtet, die er frühmorgens beim Badengehen beobachtet hatte. Nackt sei sie gewesen, „feuerrot“ und wie eine Wassernixe aus dem Wasser gestiegen. Ich hingegen fühle mich eher wie eine nasse Katze.



Auf dem Weg ins Warme komme ich wieder an der Seebrücke vorbei. Schon um 1900 stand hier eine: die Kaiser-Wilhelm-Brücke, 500 Meter lang, aus Holz, damals die längste Europas. 1958 brannte sie ab, die heutige steht seit 1995 fast an derselben Stelle. Aus dem Fischerdorf Heringsdorf war im 19. Jahrhundert ein glamouröses Seebad geworden, um die Jahrhundertwende galt Usedom als Badewanne der Berliner. Der Kaiser kam zum Tee, das Bürgertum baute seine Villen hinter die Dünen. Gebadet wurde damals allerdings im Sommer, in langen Badekleidern und meist streng nach Damen und Herren getrennt. Oft stieg man aus einem Badekarren direkt ins Wasser, damit bloß niemand zu viel Haut sah.

Im Hotel angekommen stellt sich dann doch ein Hochgefühl bei mir ein. Ich glaube, ich war in meinem ganzen Leben noch nie so gut durchblutet und bin überzeugt davon, dass mein Thromboserisiko um ein Vielfaches gesunken ist. Ich fühle mich wacher als nach 0,5 Litern Energydrink. So weit, so erfreulich.



Erst nach dem Bad recherchiere ich ausführlich zu meinem Werk. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) warnt ausdrücklich vor dem Kälteschock: In den ersten ein bis drei Minuten im kalten Wasser schießen Puls und Blutdruck nach oben, die Blutgefäße ziehen sich zusammen, das Blut sammelt sich in der Körpermitte. Wer die Kälte nicht gewohnt ist, schnappt unwillkürlich nach Luft – gerät dabei der Kopf unter Wasser, kann man Wasser einatmen. Im schlimmsten Fall drohen Herzrhythmusstörungen. Ungeübte sollen deshalb langsam ins Wasser gehen, nicht lange bleiben, auf Alkohol verzichten und möglichst nicht allein baden. Mehrere Minuten zu schwimmen, sei bei solchen Temperaturen nur etwas für Geübte, heißt es bei der DLRG. Ich bin allein und im Laufschritt hineingerannt. Immerhin: Den Kopf habe ich oben gelassen. Und ich weiß: Der Körper gewöhnt sich daran. Wer regelmäßig ins kalte Wasser geht, kann den Schock nach und nach abtrainieren.

Kalte Duschen = mehr Lebensqualität?

Forscher der University of South Australia haben zudem Anfang 2025 elf Studien mit mehr als 3000 Teilnehmern ausgewertet – bei Wassertemperaturen zwischen 7 und 15 Grad, also genau in meinem Bereich. Das Ergebnis ist ernüchternd: Kaltes Wasser senkt den Stress, allerdings nur für etwa zwölf Stunden. Wer regelmäßig kalt duscht, berichtet von etwas mehr Lebensqualität, nach drei Monaten ist der Effekt verpufft. Für die vielen Versprechen, Kaltbaden stärke das Immunsystem oder hebe die Laune, fanden die Forscher kaum Belege. Stattdessen reagiert der Körper zunächst mit einer Entzündung, er hält die Kälte schlicht für Stress. Von meinem Thromboserisiko steht da auch nichts. War das Bad in der Ostsee also für die Katz?

Zur Wassernixe hat es bei mir jedenfalls nicht gereicht. Aber laut DLRG kann man ja üben. Jedes Jahr Ende Februar steigen an der Seebrücke in Koserow die ganz Harten zum Winterbaden ins Wasser, dann ist die Ostsee noch mal deutlich kälter als heute. Vielleicht bin ich dabei.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema