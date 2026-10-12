BERLIN, 10. OKTOBER 2026. Mit einem festlichen Konzertabend im Ballhaus Prinzenallee feierte das Internationale Gitarrenfestival Berlin sein 20-jähriges Jubiläum. Unter der künstlerischen Leitung von Prof. Dang Ngoc Long und der organisatorischen Leitung von Jürgen Buch vereinte die Veranstaltung Künstler und Nachwuchstalente aus aller Welt. 30 Teilnehmer aus 15 Ländern nahmen am Wettbewerb teil, fünf erreichten das Finale.

Eine einzigartige musikalische Handschrift

Prof. Dang Ngoc Long, Konzertgitarrist und Komponist, hat eine eigene musikalische Sprache entwickelt: Er verbindet die Melodik und Ausdruckskraft vietnamesischer Volksmusik mit der modernen Harmonik und den Gestaltungsmöglichkeiten der klassischen Gitarre. Diese Verbindung von asiatischer Tradition und europäischer Musikkultur verleiht dem Festival ein unverwechselbares Profil.



Die Interpretation seiner Werke stellt europäische Gitarristen vor besondere musikalische Herausforderungen. Neben technischer Präzision sind stilistische Offenheit und ein Verständnis für eine andere musikalische Tradition gefragt. Zu seinen bedeutenden Kompositionen zählen die „Kiều-Suite“, inspiriert von der vietnamesischen Literatur, und die „Faust-Sonate“, die auf den europäischen literarischen Klassiker Bezug nimmt.

Musik verbindet Kulturen

Das Jubiläumskonzert gestalteten neben Prof. Dang Ngoc Long der bulgarische Gitarrist Emil Petrov und der italienische Gitarrist Luca Romanelli. Ein besonderer Höhepunkt war die Verlesung eines Glückwunschschreibens des Staatlichen Komitees für im Ausland lebende Vietnamesen beim vietnamesischen Außenministerium.



Die Anwesenheit des vietnamesischen Botschafters in Deutschland, Nguyễn Đắc Thành, unterstrich die Bedeutung des Festivals für den kulturellen Austausch und die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Vietnam und Deutschland.

1 / 3 Meisterkurs (Masterclass) Gitarrenverein e.V.

20 Jahre Internationales Gitarrenfestival Berlin – ein musikalischer Dialog zwischen Asien und Europa.

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