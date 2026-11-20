Der Pflanzenfresser lebte in der Kreidezeit und war vermutlich nahezu ausgewachsen. Zu sehen sind auch Dinosauriereier mit Embryonen und weitere seltene Funde aus China.

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In Hongkong sind seit Freitag sämtliche Dinosaurierknochen zu sehen, die dort gefunden wurden. Die Fossilien stammen von einem mehr als 20 Meter langen Pflanzenfresser, der vor etwa 100 Millionen Jahren lebte. Das Hongkonger Zentrum für Kulturerbe zeigt den Fund zusammen mit zahlreichen weiteren Dinosaurierfossilien aus China.

Die Überreste waren im Oktober 2024 auf Port Island entdeckt worden, einer Insel im Unesco-Geopark von Hongkong. Es war der erste Nachweis von Dinosaurierknochen in der chinesischen Sonderverwaltungsregion. Bis Ende November 2024 bargen Wissenschaftler nach Angaben der Hongkonger Denkmalbehörde insgesamt 31 unterschiedlich große Gesteinsstücke mit fossilen Überresten.

Ein Dinosaurier von mehr als 20 Metern Länge

Nach zweijähriger Untersuchung ordneten Spezialisten die Knochen einem Sauropoden aus der Kreidezeit zu. Diese Pflanzenfresser hatten lange Hälse, massige Körper und säulenartige Beine. Vermutlich gehört der Fund zur Gruppe der Titanosauriformes.

Die Experten schätzen das Tier auf mehr als 20 Meter Länge und über drei Meter Hüfthöhe. Untersuchungen der fossilen Knochen deuten darauf hin, dass das Tier nahezu ausgewachsen war. Erhalten sind unter anderem Teile des rechten Beckens, eines Oberschenkelknochens und vordere Schwanzwirbel. Die Lage der Knochen lässt darauf schließen, dass sie von einem einzigen Tier stammen.

Xu Xing, Direktor des Instituts für Wirbeltierpaläontologie und Paläoanthropologie der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, sprach vom ersten Nachweis dieser Dinosauriergruppe an Chinas Südküste. Damit schließe sich eine Lücke im Fossilienbestand der Region aus der Kreidezeit.

Die Ausstellung zeigt sämtliche auf Port Island gefundenen Dinosaurierknochen sowie zahlreiche weitere Fossilien vom chinesischen Festland. Die meisten davon sind erstmals in Hongkong zu sehen.

Dinosaurier in Schlafhaltung

Gezeigt wird auch ein Teilskelett von Sinornithoides youngi aus der Inneren Mongolei. Das Skelett ist in einer Schlafhaltung erhalten geblieben: Der Kopf liegt unter einem Vorderbein, ähnlich wie bei heutigen Vögeln. Außerdem werden fossile Dinosauriereier gezeigt, in denen Überreste von Embryonen erkennbar sind.

Die Ausstellung im Hongkonger Kowloon Park läuft bis zum Mai des kommenden Jahres.

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