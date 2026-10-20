20 Millionen Euro für Nigerias Militär: Warum rüstet die EU eine afrikanische Armee auf?

Die EU unterstützt Nigerias Armee gegen den IS. Es geht auch um Rohstoffe und Migration. Doch dem Militär werden Angriffe auf Zivilisten vorgeworfen.

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Nachtsichtgeräte, Drohnenabwehr, Schutzausrüstung. Am Montag hat der Rat der Europäischen Union eine bilaterale Hilfsmaßnahme über 20 Millionen Euro aus der Europäischen Friedensfazilität verabschiedet. Die Mittel sollen Ausrüstung für die nigerianischen Streitkräfte finanzieren.

Die EU stuft die Ausrüstung als nicht tödlich ein. Sie soll Nigerias Streitkräfte im Kampf gegen islamistische Gruppen und bewaffnete Banden stärken. Anfang Oktober griffen Kämpfer des westafrikanischen IS-Ablegers ISWAP einen Militärstützpunkt in Kukawa im Bundesstaat Borno an. Ein hochrangiger Offizier sprach gegenüber der Nachrichtenagentur AP von zehn getöteten Soldaten. Nach Angaben des Militärs wurden mehr als 25 Angreifer getötet.

Warum Brüssel Nigeria braucht

„Nigerias Stabilität ist entscheidend für die gesamte Region“, sagte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas im März bei ihrem Antrittsbesuch in Abuja. Bei dem Treffen vereinbarten beide Seiten, ihre Zusammenarbeit gegen terroristische Bedrohungen aus dem Sahel auszubauen. Dazu gehören der Austausch von Geheimdienstinformationen und die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung.

Bis dahin hatte die EU ihre militärische Präsenz in der Sahelzone nach den Militärputschen bereits zurückgefahren. 2024 endeten ihre Ausbildungsmission für die malischen Streitkräfte und ihre militärische Unterstützungsmission in Niger.

Die Gespräche in Abuja gingen jedoch über Sicherheitsfragen hinaus. Kallas kündigte im Rahmen der Global-Gateway-Initiative neue Projekte für Digitalisierung, Gesundheit und Landwirtschaft an. 66 Millionen Euro an Zuschüssen und 221 Millionen Euro an zinsgünstigen Krediten. Auch Zugänge zu kritischen Rohstoffen waren Gegenstand der Gespräche. Auf Nachfrage bestätigte Kallas das europäische Interesse an einer Zusammenarbeit. Eine entsprechende Absichtserklärung sei noch nicht unterzeichnet worden.

Ein weiteres zentrales Anliegen Brüssels ist ein verbindliches Rückübernahmeabkommen, das die Abschiebung abgewiesener nigerianischer Staatsbürger vereinfachen soll.

Ein problematischer Partner

Militärhilfe, Rohstoffe, Migrationskontrolle – die Partnerschaft soll mehrere europäische Interessen bedienen. Doch über den Streitkräften, die Brüssel nun unterstützt, stehen schwere Vorwürfe. Amnesty International wirft dem nigerianischen Militär rechtswidrige Angriffe auf Zivilisten vor.

Nach einem Luftangriff auf einen Markt bei Jilli im April berichtete die Organisation von mehr als 100 Getöteten. Sie kritisierte den rücksichtslosen Einsatz tödlicher Gewalt und warf dem Militär vor, das Leben der Menschen zu missachten, die es schützen solle. Die Regierung bedauerte später zivile Opfer und kündigte Ermittlungen an. Zugleich verteidigte sie den Einsatz als Angriff auf terroristische Ziele.

Der Rat verweist bei der Europäischen Friedensfazilität auf Risikoprüfungen und Kontrollmechanismen. Bei Verstößen kann die Unterstützung ausgesetzt werden. Welche Einheiten die neue Ausrüstung erhalten und wie ihre Verwendung konkret überprüft werden soll, geht aus der Mitteilung zum Nigeria-Beschluss jedoch nicht hervor.

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