20 Prozent mehr Russland-Gas: EU-Importe über TurkStream schießen vor dem Verbot hoch

Weniger LNG für Europa als im Vorjahr, wieder mehr Gas über TurkStream: Neue Zahlen zeigen, wie schwer der EU der Ausstieg fällt. Woher kommt der Ersatz?

Ein Arbeiter an der TurkStream-Pipeline in Russland: Über die Route floss im Oktober gut 20 Prozent mehr Gas in die EU als im September.

Europa will russisches Gas aus seiner Versorgung verbannen. Schon zum Jahreswechsel greift das vollständige LNG-Importverbot, im kommenden Herbst folgt das Pipelinegas. Doch die LNG-Einfuhren, die Europas Abkehr von russischem Pipelinegas ermöglichen sollen, liegen vor dem Winter noch immer deutlich unter dem Vorjahresniveau.



Über Russlands letzte große Pipeline-Route in die EU floss im Oktober wieder mehr Gas. Die Monatssumme der TurkStream-Lieferungen stieg gegenüber September um gut 20 Prozent; im Tagesdurchschnitt betrug das Plus knapp 17 Prozent. Das zeigt eine Auswertung neuer ENTSOG-Daten durch die Berliner Zeitung.



Wie will die EU russisches Gas ersetzen, wenn die LNG-Importe stagnieren und die Lieferungen über TurkStream vor dem geplanten Ausstieg wieder kräftig steigen?

Europas LNG-Importe liegen fast 18 Prozent unter Vorjahr

Im Oktober erreichten die LNG-Flüsse nach Europa 113.796 Gigawattstunden (GWh), nach 110.161 GWh im September. Das entspricht einem Plus von 3,3 Prozent. Allerdings hatte der Oktober auch einen Tag mehr. Im Tagesdurchschnitt blieb die Menge mit rund 3671 GWh praktisch unverändert. Die Zahlen erfassen die Einspeisung aus LNG-Terminals in der EU und Großbritannien, nicht unmittelbar die im selben Monat per Schiff angelieferten Mengen.

Seit dem Tiefstand im Juli mit 88.156 GWh haben sich die LNG-Flüsse zwar um rund 29 Prozent erholt. Trotzdem lag der Oktoberwert noch fast 18 Prozent unter dem Vorjahresmonat. Gegenüber Januar fehlen sogar gut 30 Prozent. Der jüngste Zuwachs bedeutet damit keine Rückkehr zum Niveau vom Jahresbeginn.

Über TurkStream legten die Lieferungen dagegen auch unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Monatslängen deutlich zu: Pro Tag flossen im Oktober rund 585 GWh in die EU, nach rund 502 GWh im September. Das entspricht einem Anstieg um knapp 17 Prozent. Die Monatssumme von 18.142 GWh erreichte den höchsten Stand seit März.

Ein neuer Rekord ist das zwar nicht. Im Oktober 2025 hatte die Route 18.964 GWh geliefert. Dennoch gelangt weiterhin fast so viel russisches Gas über TurkStream in die EU wie zu Jahresbeginn (18.937 GWh im Januar) – knapp ein Jahr vor dem vollständigen Verbot. Für den Ausstieg müssen die europäischen Abnehmer diese Mengen durch andere Bezugsquellen ersetzen oder ihren Verbrauch entsprechend senken.

Nach dem Ende von Nord Stream und des Ukraine-Transits bleibt nur TurkStream

TurkStream transportiert russisches Gas durch das Schwarze Meer in die Türkei. Von dort gelangt es über Bulgarien weiter nach Südost- und Mitteleuropa. Zu den wichtigsten Abnehmern gehören Ungarn und die Slowakei. Seit der Gas-Transit durch die Ukraine Anfang 2025 endete, ist die Route für die verbliebenen russischen Pipeline-Lieferungen in die EU noch wichtiger geworden.

Eine direkte Verlagerung von LNG zu Pipelinegas lässt sich aus den Monatszahlen nicht ableiten. LNG-Ladungen werden weltweit gehandelt; ihre Verteilung hängt unter anderem von Preisen, Nachfrage und verfügbaren Transportkapazitäten ab. Pipelinegas versorgt bestimmte Märkte über feste Leitungen und häufig auf Grundlage langfristiger Verträge. Warum die TurkStream-Mengen im Oktober stiegen, erklären die ENTSOG-Daten allein nicht.

Russland liefert der EU aber nicht nur über TurkStream weiterhin große Gasmengen. Auch beim Flüssigerdgas zogen die Einfuhren zuletzt kräftig an: Im September kaufte die EU 60 Prozent mehr russisches LNG als im August. Das berichtete die Berliner Zeitung im Oktober unter Berufung auf das Forschungszentrum CREA. Der Zuwachs folgte auf einen außergewöhnlich schwachen August. Von Januar bis September erreichten die russischen LNG-Lieferungen in die EU sogar einen Rekordwert.

Das russische Terminal Yamal LNG in der Arktis: Die EU bezog von Januar bis September eine Rekordmenge aus dem Projekt – wenige Monate vor dem vollständigen Importverbot. © Novatek

Aus Russlands Arktisanlage Yamal bezog die EU zwischen Januar und September sogar eine Rekordmenge: Nach einer Auswertung von Kpler-Daten durch die Umweltorganisation Urgewald kamen 12,18 Millionen Tonnen LNG an – 9,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Damit gingen 85 Prozent der erfassten Yamal-Liefermenge an EU-Häfen.

Türkei verteidigt russische Gaslieferungen

Bei langfristigen Altverträgen greift das LNG-Verbot am 1. Januar 2027. Für russisches Pipelinegas endet die Übergangsfrist grundsätzlich am 30. September 2027. Bei einem von der EU-Kommission festgestellten Risiko für die Speicherbefüllung kann sich der Termin im betroffenen Mitgliedstaat auf den 1. November verschieben.

Deutschland sucht zugleich eine engere Energiepartnerschaft mit der Türkei. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) warb dafür bereits bei ihrem Besuch in Ankara im Juni. Künftige Lieferungen sollen jedoch nicht aus Russland stammen, betonte sie. Als Alternativen kommen etwa aserbaidschanisches Gas und die türkische Eigenförderung infrage.

Ankara verweist auf Grenzen dieses Modells. Energieminister Alparslan Bayraktar erklärte im August, europäische Partner interessierten sich für nichtrussisches Gas, insbesondere aus dem türkischen Sakarya-Gasfeld. Die Türkei benötige ihre Förderung jedoch selbst und bleibe auf Importe angewiesen. TurkStream und Blue Stream verteidigte er als strategisch wichtige Versorgungswege.

Hinzu kommt die Kontrolle der Herkunft. Da Gas verschiedener Herkunft im türkischen Netz zusammenfließt, lässt sich sein Ursprung nur über belastbare Herkunfts- und Liefernachweise kontrollieren. Die EU verlangt deshalb eine Prüfung des Produktionslandes. Für den Ausstieg reicht es somit nicht, neue Lieferungen über die Türkei zu vereinbaren. Europäische Käufer müssen auch belegen können, dass sie damit tatsächlich russisches Gas ersetzen.

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