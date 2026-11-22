Eine Dampflok der Selketalbahn fährt im dichten Schneetreiben durch den verschneiten Harz. Bis Montag fallen am Alpenrand bis zu 20 Zentimeter Neuschnee, in der Nacht droht in weiten Teilen Deutschlands Glätte. (Symbolbild)

Heute Abend kippt im Süden der Regen in Schnee, bis Montag kommen an den Alpen 10 bis 20 Zentimeter zusammen. Der Deutsche Wetterdienst warnt zudem vor Frost bis minus 5 Grad und Glätte in weiten Teilen des Landes.



Für Pendler beginnt die Woche damit auf vereisten Scheiben und rutschigen Nebenstraßen.

Heute Abend: Schneefallgrenze stürzt auf 600 Meter

Der Winter kommt heute über eine Linie vom Hochschwarzwald bis zu den Ammergauer Alpen. Nördlich davon hält ein Hoch das Wetter ruhig, südlich davon ziehen ab dem Nachmittag Niederschläge auf.



Mit einer Nordströmung fließt Polarluft ein. Zunächst fällt noch Regen, die Schneefallgrenze liegt teils deutlich über 1000 Metern. Bis zum Abend sinkt sie auf rund 600 Meter, in der Nacht schneit es im südlichen Alpenvorland bis in tiefe Lagen.

Neuschnee bis Montagabend laut DWD Schwarzwald bis Alpenvorland: 1 bis 5 Zentimeter

Hochschwarzwald und südliches Alpenvorland: 5 bis 10 Zentimeter

Westallgäu bis Ammergauer Alpen oberhalb von 1000 Metern: 10 bis 20 Zentimeter, in Staulagen mehr

Ostseeküste bis Sachsen, vor allem Erzgebirge: 1 bis 3 Zentimeter in Schneeschauern

An der Ostsee dreht der Wind auf Nord, steife Böen bis 60 km/h halten dort bis Montagabend an. Die amtlichen Warnungen für den eigenen Landkreis zeigt die WarnWetter-App des DWD, der nächste Lagebericht erscheint gegen 20.30 Uhr.

Minus 5 Grad: Darum wird der Montagmorgen glatt

In der Nacht zum Montag gibt es verbreitet leichten Frost bis minus 5 Grad. Glatt wird es vor allem auf Nebenstraßen, Gehwegen und Treppen, auf denen Restnässe überfriert. Im Westen kommt örtlich Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern dazu.



Im Osten fallen schon in der Nacht Schnee und Graupel bis ins Flachland. Tagsüber erreichen die Temperaturen laut wetter.com meist nur 0 bis 5 Grad, an der ostfriesischen Küste bis 7 Grad.



Am Dienstag bleibt es bei 1 bis 5 Grad. Im Osten schneit es vereinzelt, sonst zeigt sich oft die Sonne. Nach Sonnenuntergang sinken die Werte wieder rasch unter null.

5 Tage bis zum Skistart: Reicht der Schnee an der Zugspitze?

Für Wintersportler kommt der Neuschnee auf den letzten Metern. Die Bayerische Zugspitzbahn plant den Start auf dem Zugspitzplatt für den 27. November, die Pisten liegen zwischen rund 2000 und 2720 Metern.



Noch Anfang November hatte eine trockene Ostlage kaum Schnee gebracht, der Termin stand laut wetter.net unter Vorbehalt. Jetzt schneit es laut DWD auch inneralpin, die höchsten Mengen fallen gleich westlich des Wettersteins.



Tiefer gelegene Gebiete müssen länger warten. Der Saisonkalender von Bergfex führt Sudelfeld für den 28. November, den Feldberg im Schwarzwald erst für den 1. Dezember.

Unwetter nicht ausgeschlossen: Ab Mittwochabend droht Glatteis

Die gefährlichste Phase der Woche könnte erst noch kommen. Der DWD hält in seiner Wochenvorhersage ab Mittwochabend von Südwesten aufkommende Schneefälle für möglich, die teils in gefrierenden Regen übergehen. Für die Nacht zum Donnerstag schließen die Meteorologen Unwetter nicht aus.



Gefrierender Regen entsteht, wenn mildere Luft über eine flache Kaltluftschicht am Boden gleitet. Die Tropfen fallen flüssig und gefrieren erst beim Aufprall auf Straße, Auto oder Gehweg zu einem durchsichtigen Eispanzer.



Auf Brücken und in schattigen Waldstücken bildet er sich zuerst. Schnee sieht man. Glatteis nicht.



Bei Schneeglätte, Schneematsch oder Glatteis gilt die situative Winterreifenpflicht, vorgeschrieben sind Reifen mit Alpine-Symbol. Was das genau bedeutet, steht in unserem Text zum ersten Alpenschnee.

Schnee bis ins Flachland? Das droht ab Donnerstag

Über Skandinavien liegt ein Kältehoch, das die Frostluft festhält. Von Süden schiebt ein Italientief feuchte Luft darüber, genau aus dieser Mischung entsteht die Glatteisgefahr.



Ab Donnerstag setzt dadurch laut wetter.com in Teilen Bayerns, Thüringens und Sachsens Schneefall ein. Bei leichtem Dauerfrost bleibt er liegen.



Auch der Norden bekommt etwas ab. Auf den Nordseeinseln sind am Mittwoch und Donnerstag laut DWD Böen der Stärke 8 aus Südost möglich.

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