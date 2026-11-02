21 Jahre: Warum Berlins ältester Bauzaun bis 2028 stehen bleibt

„Der BER war schneller fertig“, steht auf Protestplakaten. Seit 2005 ist die Charlottenstraße neben der Staatsbibliothek in Mitte gesperrt. Jetzt gibt es einen neuen Zeitplan.

Da kommt selbst der Hauptstadt-Flughafen nicht mit: 2005 wurde ein Teil der Charlottenstraße abgesperrt, mittlerweile ist der Zaun sogar 21 Jahre alt. Der BER wurde ab 2006 gebaut und 2020 eröffnet.

Auf den ersten Blick ist es ein ganz gewöhnlicher Bauzaun. Doch wer genau hinschaut, der erkennt: Dieser Zaun ist auch eine Klagemauer. Auf laminierten Blättern haben Menschen ihren Protest dokumentiert.



„20 Jahre Bauzaun – der BER war schneller fertig“, steht auf einem Mini-Transparent. Woanders ist zu lesen: „Hier entsteht: Nichts. Seit 20 Jahren.“ Inzwischen wurden auch die Protestplakate in der Charlottenstraße in Mitte von der Zeit überholt. Die östliche Straßenhälfte ist bereits seit 2005 abgesperrt. Also schon seit 21 Jahren.



Immerhin gibt es jetzt einen neuen Zeitplan für die „Mutter aller Dauerbaustellen“, so der Spottname. Spoiler: Die Absperrung neben der Staatsbibliothek Unter den Linden dürfte Berlin noch lange erhalten bleiben. So, wie es aussieht, wird der Bereich erst 2028 wieder geöffnet.

150 Meter Straße im Stadtzentrum sind nicht nutzbar

So viel steht fest: Hier sind Menschen unzufrieden damit, dass ein Abschnitt der Charlottenstraße in Mitte seit mehr als zwei Jahrzehnten nicht nutzbar ist. Auf dem Teilstück zwischen der Straße Unter den Linden und der Dorotheenstraße sprießt Gras. Die Osthälfte ist nicht zugänglich. Hinter dem Bauzaun erstrecken sich ein leerer Gehweg und eine leere Fahrbahn. Viel Platz, der besser genutzt werden könnte.

Der 150 Meter lange Bereich wurde als Baustelleneinrichtung genutzt, als nebenan die Staatsbibliothek Unter den Linden saniert wurde. Es war ein Vorhaben, das einige Zeit brauchte.

2005 begannen die Arbeiten in dem Gebäude, das Kaiser Wilhelm II. 1914 einst eröffnet hatte. 2019 wurde Haus 1 nach 15 Jahren Grundinstandsetzung übergeben. Im Jahr darauf wurde der Standort wiedereröffnet. Einzelne Arbeiten dauerten noch bis 2022. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hatte das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung beauftragt. Kosten: rund 470 Millionen Euro.

Die „ungebetenen Zaungäste“ melden sich zu Wort

Die Baustelleneinrichtung in der Charlottenstraße wurde längst abgebaut. Doch der Bauzaun muss bleiben, weil dieser Straßenbereich nach der langen Zwischennutzung laut Bezirksamt Mitte nicht mehr gefahrlos nutzbar ist. Die Zwischennutzung hat Schäden hinterlassen. Der Asphalt ist schadhaft und löchrig, er wäre eine Holperstrecke. Der ungenutzte Gehweg hat sich in eine wilde Grünfläche verwandelt.



Und so dämmert mitten im östlichen Stadtzentrum von Berlin eine Straße nicht nutzbar vor sich hin. Das spießen die „ungebetenen Zaungäste“ auf ihren Protestplakaten an der Absperrung mit viel Ironie auf. „20 Jahre Sperrgebiet – aber der einzige Bau war ein Zaun“, heißt es. Und: „Der Bauzaun hat bald selber Denkmalschutz.“

Für mehr als eine halbe Milliarde Euro saniert: Staatsbibliothek Unter den Linden. Die Baustelleneinrichtung in der benachbarten Charlottenstraße hat Schäden hinterlassen. © Joko/imago

Wer in der zuständigen Senatsverkehrsverwaltung nachfragt, bekommt den Eindruck, dass den Verantwortlichen der Fall irgendwie unangenehm ist. Offensichtlich geht das Vorhaben, die Straße wieder herzustellen, auch dort einigen Menschen zu gemächlich voran.

Die Ausführungsplanung sei fertig, heißt es in der Behörde. Aber während des weiteren Verlaufs ist das Straßenbauprojekt auf weitere Hindernisse gestoßen, erklärt Sprecherin Petra Nelken auf Anfrage.



„Die Berliner Wasserbetriebe haben sich gemeldet“, berichtet sie. In der Charlottenstraße müssten Trink- und Abwasserleitungen erneuert werden. Doch so lange die erforderlichen Gelder nicht freigegeben seien, könnte dieses Vorhaben nicht ausgeschrieben werden.

Ironie und Wut: Protestplakat der "ungebetenen Zaungäste" in der Charlottenstraße. © Peter Neumann/Berliner Zeitung

Die Frage, warum die Wasserbetriebe nicht schon vorher auf dieses Thema gekommen sind, blieb unbeantwortet. In den vergangenen Jahren wäre bereits Zeit gewesen, die Leitungen zu erneuern.

Gesperrter Abschnitt in der Charlottenstraße in Mitte: Der ehemalige Gehweg ist eine Grünfläche geworden. Die geplanten Arbeiten werden anderthalb Jahre dauern. © Peter Neumann/Berliner Zeitung

Zuletzt hieß es, dass die Charlottenstraße ab 2026 wieder hergerichtet wird. Inzwischen sei klar, dass die Arbeiten in diesem Jahr nicht mehr beginnen können, teilt Nelken mit. „Angestrebt wird ein Baustart im Frühjahr 2027“ – im kommenden März oder April, wenn alles klappt.

Bäume sind verboten, Parkplätze erlaubt

Ein weiterer Wermutstropfen: Nach Informationen der Berliner Zeitung werden die Arbeiten voraussichtlich anderthalb Jahre dauern. So lange müsse die Charlottenstraße weiter gesperrt bleiben. Es sei kein kleines Projekt, hieß es. Die Straße müsse von Grund auf neu gebaut und gestaltet werden. Weil nun noch Leitungsarbeiten hinzukämen, wird das Wiederherstellungsprojekt auch den Untergrund betreffen.



Bäume werden allerdings nicht gepflanzt, so die Verwaltung. Das habe nicht nur damit zu tun, dass dicht unter der Straßenoberfläche Leitungen verlaufen: Der Denkmalschutz verbiete Bäume an dieser Stelle, teilte die Verkehrsverwaltung mit. Lieferzonen und Autostellplätze (Längsparken) werde es dagegen in Zukunft geben.

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