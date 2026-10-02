2:2 beim FC Augsburg, Luca Schuler rettet Hertha-Serie

Auch im 15. Spiel in Folge bleibt Hertha ohne Niederlage. Trotz 0:2-Rückstand spielen die Blau-Weißen bei Bundesligist FC Augsburg 2:2.

Hertha BSC bleibt die Mannschaft der Stunde. Auch ein Testspiel beim FC Augsburg konnte den Höhenflug der Berliner nicht stoppen. Trotz eines zwischenzeitlichen 0:2-Rückstands erkämpfte sich das Team von Trainer Stefan Leitl ein 2:2 und baute seine beeindruckende Ungeschlagen-Serie auf 15 Spiele aus. Seit rund drei Monaten inklusiver acht Testspiele verlor die Alte Dame nicht mehr.

Bemerkenswert war vor allem die Art und Weise, wie die Berliner beim Bundesligisten auftraten. Von Beginn an spielte Hertha mutig nach vorn, setzte die Augsburger mit aggressivem Pressing unter Druck und versteckte sich zu keinem Zeitpunkt. Schon in der dritten Minute hätte Julian Eitschberger die Gäste in Führung bringen können, sein Distanzschuss verfehlte das Tor jedoch knapp.

Hertha spielt auch beim FC Augsburg mutig

Die Blau-Weißen waren in der Anfangsphase die spielbestimmende Mannschaft. Augsburg fand nur schwer Zugriff auf die Partie, während Hertha immer wieder über schnelle Ballgewinne gefährlich wurde. In der 27. Minute fehlten nur Zentimeter zur Führung: Nachwuchsspieler Jelani Ndi traf mit einem sehenswerten Schuss aus rund 20 Metern lediglich die Latte.

Umso überraschender fiel die Führung für die Gastgeber. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld reklamierte Paul Seguin ein Foulspiel an Kevin Sessa, doch die Aktion lief weiter. Rodrigo Ribeiro nutzte die Situation und staubte in der 35. Minute zum 1:0 für Augsburg ab. Hertha zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt. Nur drei Minuten später scheiterte Kapitän Josip Brekalo mit einem technisch feinen Schlenzer am Lattenkreuz.

Hertha mit Alu-Pech und 0:2 nach einer Stunde

Auch nach dem Seitenwechsel blieb den Berlinern das Aluminium zunächst treu. In der 53. Minute setzte Kevin Sessa einen weiteren Distanzschuss an den Pfosten. Statt des verdienten Ausgleichs erhöhte Augsburg wenig später auf 2:0. Alexis Claude-Maurice traf nach einer Stunde Spielzeit und stellte den Spielverlauf damit komplett auf den Kopf.

Doch genau diese Widerstandsfähigkeit zeichnet die aktuelle Hertha aus. Die Mannschaft verlor weder die Ordnung noch den Glauben an sich selbst. Stefan Leitl reagierte mit Wechseln und wurde belohnt.

Joker Schuler trifft doppelt

Vor allem ein Joker rückte in den Mittelpunkt: Luca Schuler. Der Stürmer verkürzte in der 67. Minute aus kurzer Distanz auf 1:2 und brachte die Berliner zurück ins Spiel. Kurz darauf wurde er unglücklich bei einem Schussversuch seines Mitspielers Gouram im Unterleib getroffen. Doch er rappelte sich wieder auf und konnte weitermachen.

Das sollte sich auszahlen. In der 75. Minute startete Schuler perfekt in einen Steilpass des eingewechselten Niklas Hildebrandt und vollendete souverän zum 2:2. Mit seinem Doppelpack sicherte der Angreifer den Berlinern das verdiente Remis.

Angesichts von drei Aluminiumtreffern, zahlreichen Chancen und klaren Feldvorteilen wäre für den Zweitliga-Spitzenreiter sogar mehr möglich gewesen. Dennoch dürfte das Ergebnis für zusätzliche Zuversicht sorgen. Hertha präsentierte sich gegen einen Bundesligisten auf Augenhöhe, spielte über weite Strecken reifen und attraktiven Fußball und bewies einmal mehr enorme Moral.

Die Erfolgswelle der Berliner hält damit an. Ob Liga oder Testspiel, derzeit wirkt Hertha BSC gefestigt, selbstbewusst und nur schwer zu schlagen. Das 2:2 in Augsburg war dafür ein weiteres starkes Indiz.

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