Ein Jahr nach der Veröffentlichung des Karlsruher Beschlusses wird klar, wie teuer die Korrektur der Berliner Beamtenbesoldung werden könnte. Die Senatsfinanzverwaltung rechnet für die Jahre 2008 bis 2027 inzwischen mit rund 2,3 Milliarden Euro. Die bislang bekannte Schätzung von 1,2 Milliarden Euro bezog sich allein auf die Jahre bis 2020.



Bis zum 31. März 2027 muss Berlin die Besoldung für die Jahre 2008 bis 2020 neu regeln. Während Linke, Grüne und SPD über Einsparungen verhandeln, steht damit auch die Frage im Raum, wie das Land die Nachzahlungen finanziert – und ob auch Beamte Geld bekommen, die damals keinen Widerspruch eingelegt haben.

Das Urteil aus Karlsruhe

Das Bundesverfassungsgericht hat die Besoldung der Berliner Landesbeamten für 2008 bis 2020 weit überwiegend für verfassungswidrig erklärt. Der Beschluss stammt vom 17. September 2025 und wurde am 19. November 2025 veröffentlicht. Rund 95 Prozent der geprüften Besoldungsgruppen verstießen danach gegen das Alimentationsprinzip, wonach der Staat Beamten und ihren Familien einen amtsangemessenen Unterhalt schuldet.



Anlass waren sieben Klagen von Beamten; das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg und das Bundesverwaltungsgericht legten die Fälle in Karlsruhe vor. Das Gericht weitete die Prüfung auf die gesamte A-Besoldung und alle Jahre von 2008 bis 2020 aus. Betroffen sind Landesbeamte etwa bei Polizei, Feuerwehr und Verwaltung, nicht aber Soldaten oder Bundesbeamte.



Neu ist der Maßstab für die Untergrenze: Die Besoldung muss mindestens 80 Prozent des Median-Äquivalenzeinkommens erreichen. In Berlin lagen 57,8 Prozent der geprüften Jahresnettobeträge darunter, je nach Jahr in den Gruppen A 2 bis A 11. Die höheren Gruppen sind mittelbar betroffen, weil die Abstände zwischen den Gruppen nicht mehr stimmen.



Eine knappe Haushaltslage allein rechtfertigt laut Gericht keine zu niedrige Besoldung. Bis zum 31. März 2027 muss Berlin verfassungskonforme Regeln beschließen.

Wie es so weit kam

Die Lücke ist über Jahre entstanden: Berlin hat die Besoldung nach Feststellung des Gerichts lange bewusst nicht an die allgemeine Entwicklung angepasst. Seit der Föderalismusreform 2006 regeln die Länder die Besoldung ihrer Beamten selbst.



Schon 2003 löste Berlin das bundeseinheitliche Weihnachtsgeld durch eine eigene Sonderzahlung ab; 2017 betrug sie für aktive Beamte pauschal 640 Euro. Die Grundgehälter stiegen im August 2004 zum letzten Mal linear, um 1 Prozent; eine eigene Anpassung folgte erst mit dem Gesetz für 2010/2011. Die ersten Erhöhungen danach wurden laut Gericht durch den Wegfall der 2008 und 2009 auf 940 Euro erhöhten Sonderzahlung gegenfinanziert.



Ab 2017 wollte Berlin aufholen: Der Abstand zum Länderdurchschnitt lag laut Finanzverwaltung bei 5,6 Prozent und sollte bis 2021 verschwinden. Das reichte nach Ansicht des Gerichts nicht, um die jahrelange Abkopplung von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung auszugleichen. Bereits 2020 hatte Karlsruhe die Berliner Richterbesoldung für verfassungswidrig niedrig erklärt.

Das Risiko war absehbar. Weil sich viele Beamte per Widerspruch wehrten, konnte der Haushaltsgesetzgeber laut Gericht die Zahl möglicher Nachzahlungen kennen.

Die Rechnung im Detail

Die Finanzverwaltung rechnet für 2008 bis 2027 mit Nachzahlungen von rund 2,3 Milliarden Euro. Ihre Schätzungen hat sie erstmals vollständig offengelegt, auf Anfrage des Portals Öffentlicher Dienst News. Für die Jahre ab 2028 gibt es noch keine Rechnung.



Der größte Posten sind 1,2 Milliarden Euro für 2008 bis 2020, dazu kommen 725 Millionen für 2021 bis 2025. In beiden Zeiträumen sind nur Beamte erfasst, die Widerspruch eingelegt haben. Für 2026 und 2027 setzt die Verwaltung vorläufig je 180 Millionen Euro an; für 2026 sind alle Beamten erfasst.



Bis Ende 2026 kommen somit 2,105 Milliarden Euro zusammen. Gestiegen ist die Zahl vor allem, weil die bekannten 1,2 Milliarden nur bis 2020 reichen. Einige Koalitionsverhandler hatten laut Medienberichten angenommen, sie deckten schon die Jahre bis 2025 ab.



Die Werte für 2026 und 2027 sind vorläufig, weil amtliche Statistikdaten noch fehlen. Die Verwaltung hat dafür den Durchschnitt der Jahre 2021 bis 2025 fortgeschrieben.

Wer Geld bekommt – und wer nicht

Für die Vergangenheit verpflichtet das Urteil Berlin nur zu Nachzahlungen an Beamte, die sich damals rechtzeitig gewehrt haben. Eine Klage war dafür nicht nötig: Laut Finanzverwaltung genügt ein zulässiger Rechtsbehelf aus dem jeweiligen Jahr, in der Regel ein Widerspruch.



Für 2008 bis 2020 liegen rund 103.000 Widersprüche vor, für 2021 bis 2024 rund 43.000 und für 2025 rund 24.000. Die Verwaltung sichtet diese etwa 170.000 Verfahren und bereitet die Auszahlung vor. Für 2026 ist kein Widerspruch nötig: Eine mögliche Nachzahlung erfolgt laut Senatsbeschluss von Amts wegen; über Fälle und Höhe entscheidet das Abgeordnetenhaus.



Wer früher keinen Widerspruch eingelegt hat, geht für die Jahre davor nach derzeitigem Stand leer aus. Ob das so bleibt, entscheidet das Abgeordnetenhaus; Gewerkschaften fordern eine Nachzahlung für alle. Diese Variante würde allein für 2008 bis 2020 rund sieben Milliarden Euro kosten.

Wer bezahlt

Bezahlen muss das Land Berlin aus seinem eigenen Haushalt, also letztlich aus Steuermitteln. Zurückgelegt sind bisher 493 Millionen Euro; sie sollen den Großteil der Auszahlungen decken, die bis Ende 2027 erwartet werden.



Die 2,3 Milliarden beziehen sich dagegen auf die Besoldungsjahre 2008 bis 2027, nicht auf Zahlungen bis 2027. Die Abwicklung dürfte sich laut Verwaltung bis ins Jahr 2028 ziehen.



In der Finanzplanung 2026 bis 2030 steht zusätzlich eine Vorsorge von rund einer Milliarde Euro. Läuft die Auszahlung schneller, muss der laufende Haushalt einspringen. Was 2028 fällig wird, soll das nächste Haushaltsverfahren klären.



Die Kasse ist ohnehin knapp: Das Sondierungspapier von Linken, Grünen und SPD sieht für 2027 Einsparungen von 900 Millionen Euro vor, ab 2028 jährlich 500 Millionen. Dazu sollen Steuer- und Gebührenerhöhungen mindestens 400 Millionen Euro im Jahr bringen. Die Besoldung kam in dem Papier nicht vor.



Offen ist, was eine dauerhaft verfassungsgemäße Besoldung kostet. Die Verwaltung setzt für 2026 und 2027 je 180 Millionen Euro an. Fachleute halten 10 bis 15 Prozent höhere Grundgehälter für nötig – das wären 600 bis 800 Millionen Euro jährlich.

Der politische Streit

Beschließen muss das Reparaturgesetz eine neue Mehrheit: Seit dem 2. November verhandeln Linke, SPD und Grüne über eine Koalition. Der Koalitionsvertrag soll Anfang Januar vorliegen. Bis zur Frist am 31. März 2027 bleiben danach knapp drei Monate für Beratung und Beschluss im Abgeordnetenhaus.



Den Entwurf hat noch die Finanzverwaltung unter Stefan Evers (CDU) geschrieben. Die künftigen Mehrheitsfraktionen haben ihn samt Gestaltungsvarianten erhalten; Änderungen will die Verwaltung unabhängig von der Regierungsbildung einarbeiten. Eine behördenübergreifende Taskforce bereitet die Auszahlung bereits vor.

Die Positionen liegen auseinander: Evers wirbt laut seinem Haus grundsätzlich für eine Regelung, die alle Beamten gleich behandelt. SPD-Vize Mathias Schulz erwartet, dass der noch amtierende Senat selbst entscheidet und eine solide Finanzierung vorlegt.

Linke und Grüne kündigten im Oktober an, das Thema in den Koalitionsverhandlungen zu klären. Der DBB Berlin fordert zwei Reparaturgesetze, ein verfassungsgemäßes Besoldungsgesetz ab 2026 und Geld für alle Beamten.

Kritiker halten eine Nachzahlung an alle angesichts der Haushaltslage für faktisch ausgeschlossen und rechnen damit, dass 2027 auch Gesetze für die Folgejahre und die künftige Besoldungsstruktur kommen.

Der Karlsruher Maßstab gilt auch für die anderen Länder; Brandenburg etwa hob die A-Gehälter rückwirkend ab Januar 2026 um 7 bis 17 Prozent an.

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