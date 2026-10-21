230 Milliarden Gründe für Reformen: Merz’ Investoren-Show prallt auf die Realität

Angeblich standen die ausländischen Investoren bei Merz Schlange, um endlich ihr Geld in Deutschland auszugeben. Das wäre schön. Vor allem im Osten fehlt privates Kapital.

Endlich mal ein Wohlfühltermin für Kanzler Friedrich Merz (CDU) und seinen Finanzminister Lars Klingbeil (SPD): In Berlin gaben sich potenzielle ausländische Investoren diese Woche die Klinke in die Hand. Stargast war der Nvidia-Chef Jensen Huang. Hunderte von Milliarden sollen internationale KI-, Pharma- und Hightech-Firmen und Banken in Deutschland investieren. „Ich will Ihr Geld!“, begrüßte Klingbeil seine potenten Gäste augenzwinkernd. Den Satz kennen die Deutschen von Klingbeil auch in anderem Zusammenhang.



Abgeschaut hatten sich Merz und Klingbeil den Investorengipfel von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Der lädt seit 2017 jedes Jahr das internationale Kapital ins Schloss Versailles ein. Man kann nur hoffen, dass Nvidia, Sanofi, Boeing, Kuwait oder Goldman Sachs nun möglichst viel Geld ins sichere Deutschland tragen. Im Vergleich zu Frankreich brennt es hierzulande zumindest noch nicht allen Ortes. Doch der Geldadel stellt auch Bedingungen. Dem Handelsblatt sagte etwa Scott Nuttall, Chef des billionenschweren US-Vermögensverwalters KKR: „Wenn die angekündigten Reformen umgesetzt werden, wird Deutschland für Investoren noch attraktiver.“



Ups! Da war das schlimme Wort wieder: Reformen.

Zahlen der Bundesbank und von EY trüben die gute Laune

Merz verkündete nach dem Gipfel stolz Investitionszusagen in Höhe von rund 230 Milliarden Euro. Das Bundeswirtschaftsministerium ruderte tags drauf zurück und erklärte, das sei „eine Statistik, die wir im Vorhinein anlässlich dieser Veranstaltung erstellt haben“. Projekte, die Unternehmen nur angekündigt hätten. Ein rosarotes Investitionsklima malte Anfang des Jahres auch das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, das sich auf Zahlen der Deutschen Bundesbank berief. Demnach investierten ausländische Unternehmen im Jahr 2025 „hochgerechnet 96 Milliarden Euro in Deutschland“, freute sich IW-Forscher Jürgen Matthes zu Jahresbeginn: „Das entspricht mehr als einer Verdopplung gegenüber den 43 Milliarden des Vorjahrs.“

Nicht so rosig sah es hingegen eine Studie der Unternehmensberater von Ernst & Young (EY) vom Mai. EY betrachtete lediglich Investitionsprojekte, die tatsächlich zu neuen Standorten und Arbeitsplätzen führten, nicht aber reine Übernahmen oder Portfolio-Verschiebungen. Demnach nahmen 2025 die in Deutschland angekündigten ausländischen Investitionsprojekte im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent auf 548 Projekte ab. Laut EY sei dies „der niedrigste Stand seit 2009“.

Bereits zum achten Mal in Folge ginge damit die Zahl der ausländischen Investitionsprojekte zurück. Im Ranking der attraktivsten Investitionsstandorte in Europa liege Frankreich laut EY-Studie weiterhin vor Großbritannien und Deutschland. Allerdings verzeichnete Frankreich 2025 unter den Top-Standorten mit minus 17 Prozent den stärksten Rückgang. In Großbritannien sank die Zahl der Investitionsprojekte um 14 Prozent.

Und tatsächlich musste mittlerweile auch die Bundesbank ihre Zahlen wieder nach unten korrigieren: Von Januar bis August investierte das Ausland nur etwa 43 Milliarden Euro. Das zweitschlechteste Ergebnis innerhalb der letzten zehn Jahre.

Ragnitz: „Im Osten ein Drittel weniger privat investiert“

Für Professor Joachim Ragnitz von der Dresdner Niederlassung des Ifo-Instituts ist die mangelnde Investitionsbereitschaft hierzulande kein Wunder: „Solche Show-Veranstaltungen wie in Berlin reichen nicht aus, um ausländische Investoren stärker als bisher anzulocken.“ Insbesondere für Ostdeutschland sieht es laut Ragnitz seit Jahren mau aus. Egal ob aus Inland oder Ausland: Die privaten Investitionen dümpeln in den ostdeutschen Ländern seit Jahren ähnlich wie die westdeutschen vor sich hin, nur auf einem wesentlich niedrigeren Niveau als im Westen. Ragnitz: „Im Osten wird etwa ein Drittel weniger privat investiert als im Westen.“

Letztlich müssten die Rahmenbedingungen stimmen, so Ragnitz zu dieser Zeitung – also schnelle Genehmigungsverfahren, niedrige Steuern und Energiekosten, stabile Sozialversicherungen, solide Haushalte: „Das Übliche eben.“ Dennoch verbreitet Merz auf dem Investorengipfel gute Laune: „Deutschland ist bereit für Wachstum.“ Und Nvidia-Boss Huang scherzte später gegenüber anderen Unternehmern: „Sie sollten sich beeilen, denn sonst schnappe ich mir alle guten Deals und werde reich.“

Nun bleibt zu hoffen, dass ein Großteil der avisierten 230 Milliarden Euro tatsächlich ins Land fließt und nicht nur in der Statistik des Bundeswirtschaftsministeriums versickert. Das wäre dringend nötig: Denn auch wenn die deutsche Wirtschaft – und nicht die Bundesregierung – aktuell bei der Gründung von Start-ups Erfolge verbuchen kann, sind laut Zahlen des Ifo-Instituts private Wirtschaftsinvestitionen in Deutschland seit 2019 rückläufig. Die Merz-Koalition müsste nun endlich ihre Hausaufgaben machen.

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