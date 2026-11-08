2,4 Millionen Euro am Tag: Warum Berlins Flüchtlingsunterbringung immer teurer wird

Hinter diesem Stacheldraht liegt Deutschlands einst größte Flüchtlingsunterkunft in Tegel. 4700 Euro im Monat kostet das Land Berlin ein Bett in einer Leichtbauhalle.

2,4 Millionen Euro. So viel hat Berlin allein 2024 an jedem einzelnen Tag für die Unterbringung von Flüchtlingen ausgegeben. Das sind knapp 74 Millionen Euro im Monat und 883 Millionen Euro im Jahr. Die Zahl ist keine Schätzung. Sie stammt aus einer Antwort der Sozialverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage vom Dezember 2025.