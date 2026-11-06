2,5 Billionen Dollar weg: Streit um Stromkosten von KI-Rechenzentren erschüttert Börsen

Weltweit geraten KI-Aktien ins Rutschen. Auch Berlin plant neue Rechenzentren mit enormem Strombedarf. Das größte Projekt in Lichtenberg verspätet sich bereits.

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Händler auf dem Parkett der Wall Street reagieren auf die Kursabstürze.

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Der KI-Ausverkauf weitet sich am Freitag aus. Südkoreas Kospi stürzt zeitweise um mehr als sechs Prozent ab, Samsung Electronics und SK Hynix verlieren kräftig. Für den Dax signalisiert der Terminhandel am Morgen ein Minus von rund 1,1 Prozent.



An der Wall Street waren am Donnerstag rund 2,5 Billionen Dollar Börsenwert verschwunden. Der Nasdaq 100 brach um 6,4 Prozent ein – der stärkste Tagesverlust seit März 2020. Der S&P 500 verlor 4,4 Prozent. Auch europäische Profiteure des KI-Booms gerieten in den Abwärtssog: Infineon büßte 8,5 Prozent ein, Aixtron 9,8 Prozent und ASML rund 6,6 Prozent. Siemens Energy gab ebenfalls deutlich nach.

Anleger verkaufen vor allem Aktien von Chipherstellern, Rechenzentrumsbetreibern sowie Produzenten von Kühl-, Strom- und Netztechnik. Sie fürchten strengere Auflagen, höhere Finanzierungskosten und Verzögerungen beim Bau neuer KI-Rechenzentren.

Warum der Widerstand gegen Rechenzentren die Anleger erschreckt

Den unmittelbaren Verkaufsimpuls lieferten die US-Zwischenwahlen. In mehreren Bundesstaaten und Kommunen gewannen Kandidaten und Initiativen, die den Bau neuer Rechenzentren begrenzen oder mit strengeren Auflagen versehen wollen.



Die Anlagen sind das physische Fundament des KI-Booms. Sie beherbergen die Chips, mit denen Unternehmen ihre Modelle trainieren und betreiben. Dafür benötigen sie enorme Mengen Strom, leistungsfähige Netze und je nach Kühltechnik auch viel Wasser.

Auf dem Gelände hinter dem Ikea-Lichtenberg soll mit Bluestar bis 2028 Berlins größtes KI-Zentrum entstehen. © Espen Eichhöfer/Ostkreuz

In den USA wächst deshalb der Widerstand. Anwohner fürchten höhere Stromrechnungen, Wasserknappheit, Lärm und neue Kraftwerke. Bei nahezu allen lokalen Abstimmungen über Rechenzentren votierten die Wähler gegen die geplanten Projekte oder für strengere Vorgaben. Besonders aufmerksam verfolgen Anleger die Entwicklung in Texas: Dort soll bis 2030 etwa ein Viertel der neu geplanten amerikanischen Rechenzentrumskapazität entstehen.

Die Wahlergebnisse könnten Genehmigungen verzögern, neue Abgaben auslösen und Versorger dazu zwingen, die Kosten des Netzausbaus stärker den Betreibern aufzuerlegen. Damit gerät eine zentrale Annahme des KI-Booms ins Wanken: dass die benötigten Rechenzentren schnell und nahezu unbegrenzt errichtet werden können.

Bluestar: Berlins größtes Rechenzentrum verspätet sich bis 2028

Das Projekt Bluestar in Lichtenberg sollte bereits 2026 den Betrieb aufnehmen. Ende 2024 kündigte der Entwickler den Baustart für das zweite Quartal 2025 an. Inzwischen nennt die Projektgesellschaft PREA erst 2028 als Fertigstellungstermin.

Bluestar soll mehr als 100 Megawatt Leistung erreichen und rund eine Milliarde Euro kosten. Der Standort liegt nahe dem Heizkraftwerk Marzahn. Die dort entstehende Abwärme soll später in das Berliner Fernwärmenetz fließen.

Nach Angaben von PREA könnten bis zu 90 Prozent der aufgenommenen elektrischen Energie als Wärme nutzbar gemacht werden. Langfristig soll Bluestar bis zu sieben Prozent der gegenwärtigen Berliner Fernwärmeleistung bereitstellen.

Gleichzeitig wächst die Rechenzentrumsbranche in der gesamten Hauptstadtregion. In Berlin sind bereits rund 146 Megawatt IT-Leistung installiert; in Brandenburg wurden Projekte mit weiteren 888 Megawatt Anschlussleistung angekündigt. Zusammen übersteigt die bestehende und geplante Leistung ein Gigawatt.

Hohe Schulden verschärfen den KI-Ausverkauf

Der politische Widerstand traf einen bereits angeschlagenen Markt. Konzerne wie Microsoft, Alphabet, Amazon und Meta investieren enorme Summen in Chips, Rechenzentren und Cloud-Kapazitäten. Ein wachsender Teil der Infrastruktur wird über neue Schulden finanziert.

Gleichzeitig fragen Anleger zunehmend, wann die Investitionen entsprechende Gewinne abwerfen. Viele KI-Aktien waren trotz der jüngsten Verluste noch hoch bewertet. Steigende Finanzierungskosten und mögliche Bauverzögerungen reichen deshalb aus, um die bisherigen Gewinner des Booms stark unter Druck zu setzen.

Der Einbruch bedeutet noch nicht, dass die Nachfrage nach KI-Chips oder Rechenleistung zusammenbricht. Er zeigt aber, dass Anleger ernsthaft die praktischen Grenzen des Ausbaus einpreisen: verfügbare Netzanschlüsse, Strompreise, Wasser, Kreditkosten und die Akzeptanz vor Ort.

Strombedarf deutscher Rechenzentren steigt stark

Bundesweit verbrauchten Rechenzentren und kleinere IT-Anlagen 2025 rund 21,3 Terawattstunden Strom. Ein Gutachten im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums erwartet bis 2030 einen Anstieg auf 31 Terawattstunden. Im Jahr 2045 könnten es bereits 80 Terawattstunden sein.

Damit stellt sich auch in Deutschland die Frage, wer neue Leitungen, Umspannwerke und zusätzliche Erzeugungskapazitäten bezahlt. Die Bundesregierung will den Ausbau fördern, verfügt nach eigenen Angaben bislang aber nicht einmal über eine vollständige Übersicht aller geplanten Rechenzentren und ihrer Anschlussleistungen.

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