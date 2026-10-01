25 Grad im Oktober, dann der Eiswinter? Diese Bauernregel jagt Deutschland gerade Angst ein

Bis zu 25 Grad in Sachsen, 24 Grad am Oberrhein: Der Oktober startet in Deutschland, als hätte ihm niemand vom Herbst erzählt. Für die Bauern früherer Jahrhunderte wäre das ein Alarmsignal gewesen, denn eine alte Regel droht: „Ist der Oktober warm und fein, kommt ein scharfer Winter drein.“



Die Messreihen des Deutschen Wetterdienstes halten dagegen: Auf die wärmsten Oktober der jüngeren Vergangenheit folgten auffallend milde Winter.

25 Grad am 1. Oktober: Ein Hoch hält den Herbst auf Abstand

Am Oberrhein und im Breisgau sind in den ersten Oktobertagen nach DWD-Prognose bis zu 24 Grad drin, im Raum Leipzig sogar 25 Grad. Wer heute Mittag dort auf einer Parkbank sitzt, braucht keine Jacke.



Dahinter steckt ein kräftiges Blockadehoch über Mittel- und Nordeuropa. Es lenkt die Tiefs vom Atlantik weit nach Norden um, Deutschland liegt damit zum Monatsstart 4 bis 6 Grad über dem Normalwert.



Lange hält das Spätsommer-Intermezzo nicht. Schon ab heute ziehen laut DWD vor allem im Westen Schauer und einzelne Gewitter auf, die Nächte kühlen auf 5 bis 12 Grad ab.



Zur neuen Woche dreht der Wind nach aktuellen Modellrechnungen auf Nord bis Nordwest. Tagsüber sind dann meist nur noch 15 bis 20 Grad drin.



Aktuelle Vorhersagen und amtliche Warnungen für den eigenen Landkreis bietet der DWD auch in seiner Warnwetter-App.

„Scharfer Winter“: Diese Bauernregel macht Schneefans Hoffnung

Die Regel hat eine zweite Hälfte, und die ist in sich konsequent: „Ist er aber nass und kühl, mild der Winter werden will.“ Wer heute im T-Shirt Kastanien sammelt, schippt nach dieser Logik im Januar Schnee.



Der Reim hat Geschwister mit noch konkreteren Drohungen. „Warmer Oktober bringt fürwahr stets einen kalten Februar“, heißt es in einer Variante. Eine andere zielt direkt auf die Heizkostenabrechnung: „Ist der Oktober warm, werden wir beim Feuern arm.“

4,4 Grad: Der Winter, der die Bauernregel blamierte

Der härteste Test für den Reim heißt 2006. Der Herbst damals war nach Angaben von Wetteronline der wärmste seit Beginn flächendeckender Aufzeichnungen, der Oktober zählt bis heute zu den wärmsten der Messgeschichte.



Nach der Bauernregel hätte jetzt der Frost kommen müssen. Es kam der mildeste Winter der deutschen Messgeschichte: 4,4 Grad im Mittel, gut 4 Grad über dem Klimamittel.



2022 lief es ähnlich. Auf den Rekord-Oktober mit 12,5 Grad folgte ein Winter mit 2,9 Grad, laut DWD der zwölfte zu warme Winter in Folge.

Warum der Oktober vom Winter nichts weiß

Physikalisch gibt es keinen Mechanismus, der einen sonnigen Oktober in einen frostigen Januar übersetzt. Ob ein Winter streng wird, entscheidet sich viel später und viel weiter weg, etwa am Polarwirbel über der Arktis oder an der Druckverteilung über dem Nordatlantik.



Die Bauern früherer Jahrhunderte hatten keine Wettermodelle, nur Erfahrung und die Hoffnung auf ausgleichende Gerechtigkeit. Die Atmosphäre führt allerdings kein Konto, auf dem warme Tage später mit Frost verrechnet werden.



Der warme Oktoberstart passt vielmehr zur Großwetterlage der vergangenen Wochen. Der September lag laut DWD-Bilanz mit 15,9 Grad rund 2,6 Grad über dem Klimamittel und brachte gut ein Drittel weniger Regen als üblich.

Winter 2026/27: Ein Rekord-El-Niño und die große Unbekannte Februar

Wer auf Schlitten und weiße Weihnachten hofft, bekommt auch von den Langfristmodellen wenig Rückenwind. Das amerikanische und das europäische Modell rechnen laut Abendzeitung mit einem deutlich zu milden Winter, vor allem im Dezember und Januar.



Dazu kommt ein Pazifik im Ausnahmezustand. Die US-Klimabehörde NOAA beziffert die Chance auf einen sehr starken El Niño im Herbst und Winter auf über 90 Prozent, die auf ein Ereignis stärker als alle El Niños seit 1950 auf 75 Prozent.



Wie stark das auf Europa durchschlägt, ist offen. Kritisch bleibt der Februar: Wird der Polarwirbel im Hochwinter gestört, kann auch nach einem milden Start noch Kälte einbrechen.



Konkrete amtliche Tagesprognosen des DWD reichen derzeit bis zum 7. Oktober. Das nächste El-Niño-Update der NOAA folgt einen Tag später, am 8. Oktober.

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