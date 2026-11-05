25 Milliarden Euro: Welche Waffen Deutschland an die Ukraine liefert

Lange konnte jeder Bürger nachlesen, was Deutschland der Ukraine schickt. Die Bundesregierung führte eine öffentliche Liste, Stück für Stück, vom Kampfpanzer bis zur Munition. Im Mai 2025 hat sie damit aufgehört. Regierungssprecher Stefan Kornelius begründete das mit einer „strategischen Ambiguität“, die der Ukraine helfe. Es ergebe wenig Sinn, dass die gegnerische Kriegsseite die Details der deutschen Unterstützung erfahre.



Daran hält die Regierung bisher fest. Sie äußere sich nicht zu Details militärischer Unterstützung, insbesondere nicht zu Inhalt, Umfang und Zeitpunkt von Lieferungen, teilte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums auf Anfrage dieser Zeitung mit. Das diene der militärischen Sicherheit und solle verhindern, dass Rückschlüsse auf die Fähigkeiten der ukrainischen Streitkräfte gezogen werden. Das Parlament werde „zu jeder Zeit in geeigneter Form unterrichtet“.



Die Zahlen des Kiel Instituts für Weltwirtschaft bestätigte oder korrigierte das Ministerium nicht. Das Institut zählt trotzdem weiter. Seit Beginn des Russland-Ukraine-Kriegs 2022 sammelt es in seinem Ukraine Support Tracker die Hilfe aller großen Geberländer und wertet dafür vor allem offizielle Regierungsangaben aus, ergänzt um Medienberichte. Wo keine Summen genannt werden, schätzt das Institut den Wert der gelieferten Waffen anhand eigener Preislisten. Erfasst wird, was bereits geliefert oder fest für die Lieferung eingeplant ist, nach jüngstem Stand bis Ende August 2026.

Schwere Waffen: Deutschland fast gleichauf mit den USA

Insgesamt hat Deutschland der Ukraine nach Daten des Kiel Instituts Militärhilfe im Wert von rund 25 Milliarden Euro geliefert oder fest zugeteilt. Kein europäisches Land hat mehr gegeben. Die Bundesregierung selbst nennt 57,6 Milliarden Euro, darin sind allerdings auch die Haushaltsmittel für dieses Jahr und Zusagen bis 2030 enthalten. Bei schweren Waffen wie Panzern, Artillerie und Luftabwehr kommt Deutschland nach Schätzungen des Instituts auf rund 10 Milliarden Euro. Die USA liegen mit gut 13 Milliarden Euro nur knapp davor. Die Niederlande folgen als nächstes Land mit 1,9 Milliarden Euro weit dahinter.

Panzer: Leopard, Marder, Gepard

Die bekanntesten Lieferungen sind die Kampfpanzer. Nach Zählung des Instituts stellte Deutschland 18 Leopard 2A6 bereit. Hinzu kommen ältere Leopard 1A5 aus einem gemeinsamen Projekt mit Dänemark und den Niederlanden, von denen das Institut Deutschland rund 40 zurechnet. Außerdem stellte Deutschland 165 Schützenpanzer Marder und 70 Flakpanzer Gepard bereit, die unter anderem gegen Drohnen eingesetzt werden. Für die Gepard registrierte das Institut rund 640.000 Schuss Munition. Dazu kommen Bergepanzer, Brückenlegepanzer vom Typ Biber und 65 Minenräumpanzer Wisent.

Artillerie: Panzerhaubitzen und Granaten

Bei der Artillerie führt der Tracker 44 Panzerhaubitzen 2000 und 54 Radhaubitzen RCH 155, die erst neu gebaut werden. Hinzu kommen fünf Raketenwerfer Mars II. An Artilleriemunition im Kaliber 155 Millimeter zählt das Institut rund 654.000 Schuss, davon gut 450.000 bereits geliefert.

Luftverteidigung: Patriot und IRIS-T

Besonders gefragt ist in der Ukraine die Abwehr russischer Raketen und Drohnen. Deutschland hat nach Angaben des Instituts fünf Patriot-Batterien bereitgestellt, das System mit der größten Reichweite unter den deutschen Lieferungen. Hinzu kommen 14 Systeme IRIS-T SLM aus deutscher Produktion für mittlere Reichweiten sowie vier Flugabwehrsysteme Skynex.

Drohnen: Von der Aufklärung bis zum Angriff

Eine wachsende Rolle spielen Drohnen. Der Tracker verzeichnet rund 4000 Kampfdrohnen vom Typ HF-1 des Münchner Herstellers Helsing, gut 1000 davon bereits geliefert. Dazu kommen mehrere Hundert Aufklärungsdrohnen der Typen Vector und Heidrun sowie weitere 50.000 Drohnen, die das Institut keinem Typ zuordnen kann.

Der Münchner Rüstungshersteller Helsing zeigt auf der Luftfahrtmesse ILA in Berlin sein unbemanntes Kampfflugzeug CA-1 Europa. © Ardan Fuessmann/Imago

Kleinwaffen und Ausrüstung

Auch jenseits der großen Systeme ist die Liste lang. Das Institut zählt rund 61 Millionen Schuss Munition für Handfeuerwaffen, fast 17.000 Panzerabwehrwaffen vom Typ Matador, 3000 Panzerfäuste und rund 3200 Flugabwehrraketen für die Schulter, darunter 500 Stinger. Hinzu kommen Sturmgewehre, Maschinengewehre, 1,4 Millionen Erste-Hilfe-Sets und knapp 60.000 Helme.

Was das für die Bundeswehr bedeutet

Ein Teil der Lieferungen stammt aus den Beständen der Bundeswehr. Zum Vergleich: Vor Kriegsbeginn besaß die Truppe nach Angaben des Instituts rund 120 Haubitzen im Kaliber 155 Millimeter. Wie viele der 44 gelieferten Panzerhaubitzen 2000 aus diesen Beständen kamen und wie viele neu gebaut wurden, geht aus den Daten nicht hervor. Auch das Verteidigungsministerium machte dazu keine Angaben. Andere Systeme stammen aus Industriebeständen oder wurden bei anderen Staaten eingekauft, etwa viele der Marder.



Die Zahlen sind daher eine Annäherung. Seit die Bundesregierung keine Liste mehr veröffentlicht, stützt sich das Institut auf andere öffentliche Quellen. Lieferungen, die geheim bleiben, tauchen in der Statistik nicht auf.

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