Weihnachtsessen gegen Bezahlung: Eine Mutter aus England verlangt 25 Pfund pro Kopf von ihrer Familie und kassiert dafür sogar per Kartenlesegerät ab.

Weihnachtsessen mit der Familie: Eine Mutter aus England serviert Hähnchen und lässt ihre Gäste dafür bezahlen. (Symbolbild)

Erst die Hähnchenkeule, dann das Kartenterminal. So läuft das Weihnachtsessen bei Whitney Ainscough. Die 33-Jährige aus dem nordenglischen Rotherham lässt ihre Familie für das Festmahl bezahlen.



Das Gerät hat sie sich eigens dafür angeschafft. Ihre Schwester behaupte nämlich immer, kein Bargeld dabeizuhaben, erzählte sie dem britischen „Daily Mirror“. Seit dem vergangenen Jahr zieht diese Ausrede nicht mehr.

25 Pfund pro Erwachsenem fürs Weihnachtsessen

Erwachsene zahlen in diesem Jahr 25 Pfund, umgerechnet knapp 30 Euro. Vor einem Jahr waren es noch 20 Pfund, Kinder kamen mit 10 Pfund davon.



Nun hat die Gastgeberin beide Preise um 5 Pfund angehoben. Für Kinder werden also 15 Pfund fällig.



Ihre eigenen drei Kinder im Alter von 14, neun und drei Jahren essen gratis. Geschenkt bekommen sie das Essen trotzdem nicht: Sie müssen abwaschen und im Haushalt mit anpacken.

Rund 100 Euro Gewinn am ersten Weihnachtstag

Am Tisch sitzen in diesem Jahr neun Personen. Ainscough rechnet mit Einnahmen von rund 130 Pfund, etwa 150 Euro. Der Einkauf soll sie nur 40 Pfund kosten.



Unterm Strich bleiben ihr damit gut 90 Pfund, rund 105 Euro. Ein Geheimnis macht die Britin daraus nicht. Sie verdiene an Weihnachten definitiv Geld, „ich werde Sie nicht anlügen“, sagte sie dem Blatt.



Sie sieht den Überschuss als Weihnachts-Trinkgeld. Schließlich übernehme sie das gesamte Kochen und Vorbereiten.

„Warum sollte ich nichts verlangen?“

Ihre Rechnung geht so: Im Restaurant koste ein Weihnachtsessen schnell 50 Pfund pro Kopf. Kochen sei sehr stressig, während sich alle anderen entspannen.



Daraus leitet sie ihren Anspruch ab. „Warum sollte ich also nichts verlangen?“, fragt sie.

Zwei Hähnchen statt Truthahn

Beim Einkauf spart die Mutter konsequent. Einen Truthahn gibt es nicht, stattdessen kommen zwei Hähnchen in den Ofen. Den Unterschied merke ohnehin niemand, ist sie überzeugt.



Möhren und Rosenkohl kauft sie erst, wenn der Supermarkt sie günstig abverkauft. Die Familie halte den Preis trotzdem für „fair“ und zahle ohne Murren, sagt Ainscough.

Wie die Idee entstand

Angefangen hat alles in einer finanziell engen Phase. Ainscough hatte ihren Job als Apothekenberaterin aufgegeben und bezog Universal Credit, die britische Grundsicherung.



Damals konnte sie es sich nicht leisten, so oft für die Familie zu kochen, wie sie wollte. Heute lädt sie die Verwandtschaft auch regelmäßig zum Sonntagsbraten ein, gegen einen Unkostenbeitrag. Die Jüngeren spülen danach ab, um sich ihren Anteil zu „verdienen“.



Das Essen sei jeden Penny wert, sagt die Influencerin. Deshalb kämen alle immer wieder.

Netz gespalten: Abzocke oder fairer Deal?

Ihre Pläne hat Ainscough in den sozialen Medien geteilt. Die Reaktionen fielen gemischt aus. Viele schrieben, sie würden von der eigenen Familie kein Geld nehmen oder sich beim Gastgeben abwechseln.



Die Britin lässt das kalt. Alle mögen nun mal ihr Essen am liebsten, sagt sie, deshalb koche eben sie.



Allein ist sie mit dieser Haltung nicht. Laut einer Erhebung des Finanzdienstleisters thinkmoney, über die der Sender LBC berichtet, findet ein Viertel der Briten es in Ordnung, Gäste fürs Weihnachtsessen zahlen zu lassen.



Auf der Insel hat das Phänomen schon einen Namen: „Pay Per Plate Christmas“. Wer bei Familie Ainscough also künftig von Weihnachtsgeld spricht, meint vermutlich den Obulus an die Gastgeberin.

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