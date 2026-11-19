Heizölpreis aktuell: 3000 Liter kosten rund 2500 Euro mehr als 2025. Warum Heizöl so teuer ist und was Ölheizer vor der Bestellung jetzt tun können.

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Ein Tankwagenfahrer hält den Füllschlauch für die Heizöl-Lieferung bereit. Eine Tankfüllung kostet derzeit rund 2500 Euro mehr als vor einem Jahr.

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Wer gerade seinen Öltank füllen lässt, zahlt dafür fast das Doppelte wie vor einem Jahr. 3000 Liter Heizöl kosten derzeit rund 5250 Euro. Im Herbst 2025 waren es noch gut 2700 Euro.



Die amtliche Statistik bestätigt den Schock: Leichtes Heizöl war im Oktober 84,5 Prozent teurer als ein Jahr zuvor. Das teilte das Statistische Bundesamt mit.

Jedes vierte Wohnhaus hängt am Ölpreis

Betroffen sind viele. Nach den Ergebnissen des Zensus 2022 werden 24,7 Prozent der bestehenden Wohngebäude in Deutschland überwiegend mit Heizöl beheizt.



Wichtigster Energieträger bleibt Gas mit 53,9 Prozent der Bestandsgebäude. Gas-Kunden kommen in diesem Herbst vergleichsweise glimpflich davon.

Heizölpreis 2026: Der Sprung kam binnen weniger Monate

Noch im Februar war Heizöl billiger als im Vorjahr. Ende Juni kostete der Liter im Bundesschnitt zeitweise nur rund 1,13 Euro.



Seitdem geht es steil nach oben. Im August lag Heizöl 49,6 Prozent über dem Vorjahresmonat, im September 74,9 Prozent, im Oktober schließlich 84,5 Prozent.

Warum Heizöl so teuer ist

Hauptgrund ist der Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Die Blockade wichtiger Ölhandelsrouten rund um die Straße von Hormus treibt die Preise für Rohöl und für Gasöl, das Vorprodukt von Heizöl und Diesel.



Hinzu kommt eine Lücke bei der Entlastung. Seit dem 1. Oktober gilt bis Jahresende wieder ein Tankrabatt auf Benzin und Diesel. Für Heizöl hat die Bundesregierung keine vergleichbare Regelung beschlossen.

Heizkosten im Oktober 2026: So haben sich die Preise entwickelt

Haushaltsenergie insgesamt kostete im Oktober 2,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Hinter dem Durchschnitt stecken sehr unterschiedliche Entwicklungen.

Preise für Haushaltsenergie im Oktober 2026 (zum Vorjahresmonat) Leichtes Heizöl: plus 84,5 Prozent

Brennholz, Holzpellets und andere feste Brennstoffe: plus 14,5 Prozent

Fernwärme: plus 0,2 Prozent

Erdgas: minus 1,2 Prozent

Strom: minus 5,2 Prozent

Dass Strom und Gas günstiger wurden, geht laut den Statistikern teilweise auf Maßnahmen der Bundesregierung zurück.

4,7 Millionen Menschen frieren – und die Zahl dürfte steigen

Schon vor dem Preissprung konnten viele Menschen nicht ausreichend heizen. Rund 4,7 Millionen lebten 2025 in Haushalten, die ihre Wohnung nach eigener Einschätzung aus Geldmangel nicht angemessen warm halten konnten. Das sind 5,7 Prozent der Bevölkerung.



Der Anteil ist zuletzt gesunken. 2024 lag er bei 6,3 Prozent, 2023 sogar bei 8,2 Prozent. Die Zahlen für 2025 stammen allerdings aus einer Zeit, in der Energie billiger wurde. Der Heizölschock dieses Herbstes ist darin noch nicht enthalten.



Mittelfristig bleibt Heizen ohnehin teuer. Von 2020 bis 2025 stiegen die Preise für Haushaltsenergie um 46,9 Prozent, mehr als doppelt so stark wie die Verbraucherpreise insgesamt mit 21,9 Prozent.

Deutschland im EU-Vergleich

EU-weit gaben 2025 insgesamt 8,8 Prozent der Menschen an, ihre Wohnung aus finanziellen Gründen nicht angemessen warm halten zu können. Deutschland liegt darunter.

Energiearmut in der EU 2025: höchste und niedrigste Anteile Griechenland: 18,1 Prozent

Litauen: 16,7 Prozent

Polen: 3,2 Prozent

Estland: 3,1 Prozent

Finnland: 2,6 Prozent

Was Ölheizer jetzt tun können

Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen rät, nur so viel Heizöl zu bestellen, wie für den Winter nötig ist. Wer den Tank jetzt randvoll macht, legt sich auf das hohe Preisniveau fest.

Tipps für Haushalte mit Ölheizung Füllstand prüfen und nur den Winterbedarf bestellen

Preise mehrerer Händler und Vergleichsportale vergleichen

Sammelbestellung mit Nachbarn anfragen, größere Mengen sind oft günstiger je Liter

Räume nicht komplett auskühlen lassen, sonst droht Schimmel

Wer die Heizkosten nicht mehr stemmen kann, sollte einen Anspruch auf Wohngeld prüfen, das eine Heizkostenkomponente enthält. Bei Bürgergeld und Grundsicherung übernimmt das Jobcenter oder Sozialamt angemessene Heizkosten.

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