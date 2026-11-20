In Weißensee im Bezirk Pankow wurde ein 26-Jähriger am Donnerstagabend durch einen Schuss verletzt. Wie die Berliner Polizei auf der Plattform X mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 21.30 Uhr in die Langhansstraße alarmiert.
Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der 26-Jährige mit einem Begleiter auf dem Gehweg unterwegs, als er von einem Unbekannten nach einem Feuerzeug gefragt wurde. Daraufhin soll der Unbekannte unvermittelt nach einer Schusswaffe gegriffen haben und dem 26-Jährigen ins Bein geschossen haben.
Anschließend flüchtete der Tatverdächtige unbekannt. Der 26-Jährige kam in ein Krankenhaus, Lebensgefahr soll nicht bestehen. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.
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