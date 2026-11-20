Ein 26-Jähriger ist mit einem Begleiter in Weißensee unterwegs, als er nach Feuer gefragt wird. Ein Unbekannter schießt ihm daraufhin ins Bein. Was bisher bekannt ist.

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Die Polizei wurde am Donnerstagabend nach Weißensee alarmiert. Dort wurde ein 26-Jähriger durch einen Schuss verletzt.

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In Weißensee im Bezirk Pankow wurde ein 26-Jähriger am Donnerstagabend durch einen Schuss verletzt. Wie die Berliner Polizei auf der Plattform X mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 21.30 Uhr in die Langhansstraße alarmiert.



Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der 26-Jährige mit einem Begleiter auf dem Gehweg unterwegs, als er von einem Unbekannten nach einem Feuerzeug gefragt wurde. Daraufhin soll der Unbekannte unvermittelt nach einer Schusswaffe gegriffen haben und dem 26-Jährigen ins Bein geschossen haben.

Anschließend flüchtete der Tatverdächtige unbekannt. Der 26-Jährige kam in ein Krankenhaus, Lebensgefahr soll nicht bestehen. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Gegen 21:30 Uhr wurden unsere Einsatzkräfte in die Langhansstraße nach #Weißensee zu einer verletzten Person alarmiert. Ein Unbekannter soll einen Schuss aus einer Waffe auf einen 26-J. abgegeben und ihn im Bein getroffen haben. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige unbekannt. Der 26-J. kam in ein Krankenhaus, Lebensgefahr soll nicht bestehen. Unsere Kripo der Direktion 1 ermittelt.^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) November 19, 2026

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