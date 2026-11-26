Zusatzbeitrag 2027: TK bleibt bei 2,69, Barmer bei 3,29 und DAK bei 3,2 Prozent. Was das für Versicherte bedeutet und wann sich ein Wechsel lohnt.

Wer bei der Techniker, der Barmer oder der DAK versichert ist, hat im Januar 2027 nicht weniger Netto auf dem Konto. Die drei größten Krankenkassen Deutschlands wollen ihre Zusatzbeiträge im kommenden Jahr nicht anheben.



Das betrifft gut 26 Millionen Menschen und damit mehr als jeden dritten gesetzlich Versicherten. Für alle anderen ist die Nachricht keine Entwarnung, denn bei vielen kleineren Kassen ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.

Zusatzbeitrag 2027 bei TK, Barmer und DAK

Die Techniker Krankenkasse (TK) mit 12,5 Millionen Versicherten bleibt bei 2,69 Prozent. Anfang 2026 hatte sie ihren Satz noch von 2,45 Prozent angehoben. „Wir werden unserem Verwaltungsrat empfehlen, dass der Zusatzbeitrag der TK stabil bei 2,69 Prozent bleibt“, sagte TK-Chef Jens Baas der „Rheinischen Post“.



Die Barmer mit 8,2 Millionen Versicherten bleibt bei 3,29 Prozent. Das empfiehlt der zuständige Ausschuss ihres Verwaltungsrates. Schon zum Jahreswechsel 2026 hatte die Kasse ihren Satz nicht verändert.



Die DAK-Gesundheit mit 5,4 Millionen Versicherten hält ihren Zusatzbeitrag bei 3,2 Prozent. Diesen Wert hatte sie erst Anfang 2026 erreicht, nach einer Erhöhung von 2,8 Prozent. Das meldet die Deutsche Presse-Agentur.



Formal fehlt noch ein Schritt: Die Verwaltungsräte der drei Kassen müssen die Sätze beschließen. Dass sie ihren Vorständen widersprechen, gilt als unwahrscheinlich.

Warum die Beiträge diesmal nicht steigen

Hinter dem Beitragsstopp steckt das Beitragssatzstabilisierungsgesetz. Das Sparpaket der schwarz-roten Koalition bremst die Ausgaben im gesamten Gesundheitswesen, von Kliniken über Arztpraxen bis zu Arzneimitteln.



DAK-Chef Andreas Storm sagte derselben Zeitung, das Gesetz trage „wesentlich zur Begrenzung der Ausgabendynamik bei“. Stabile Beiträge über das ganze Jahr 2027 seien ein Signal der Sicherheit für Versicherte und Arbeitgeber. Seine Kasse habe außerdem die eigenen Verwaltungskosten deutlich gesenkt.



Wie stark das Sparpaket wirkt, zeigt eine Rechnung des AOK-Bundesverbands. Ohne die Eingriffe hätte der durchschnittliche Zusatzbeitrag rechnerisch auf 3,9 Prozent springen müssen.

Durchschnitt 2,9 Prozent: Warum das wenig aussagt

Das Bundesgesundheitsministerium hat den durchschnittlichen Zusatzbeitrag für 2027 auf 2,9 Prozent festgelegt, also auf denselben Wert wie 2026. Auf dem Papier klingt das nach Stillstand.



In der Praxis ist diese Zahl eine Rechengröße, kein Preisschild. Jede Kasse legt ihren Satz selbst fest, und die Kassen verlangen längst mehr. Ende Juni 2026 lag der tatsächlich erhobene Durchschnitt bei 3,13 Prozent, wie die Berliner Zeitung berichtete.



Dazu kommt ein Problem, das der Durchschnitt gar nicht abbildet. Einige Kassen müssen 2027 ihre Rücklagen auf das gesetzliche Mindestmaß auffüllen. Genau dort bleiben Erhöhungen zum Januar möglich.

Rechenbeispiel: So viel kostet die falsche Kasse

Der Gesamtbeitrag setzt sich aus dem allgemeinen Satz von einheitlich 14,6 Prozent des Bruttolohns und dem Zusatzbeitrag der Kasse zusammen. Beides teilen sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber je zur Hälfte.



Bei 4000 Euro brutto zahlt ein TK-Mitglied für den Zusatzbeitrag selbst rund 53,80 Euro im Monat. Bei der Barmer sind es rund 65,80 Euro. Macht 144 Euro im Jahr, allein durch die Wahl der Kasse.



Stabil heißt also nicht günstig. Wer bei einer der drei großen Kassen ist, sollte trotzdem vergleichen.

Krankenkasse wechseln: Sonderkündigungsrecht bei Erhöhung

Erhöht die eigene Kasse zum Januar, greift ein Sonderkündigungsrecht. Versicherte können bis zum Ende des Monats kündigen, in dem der höhere Beitrag erstmals fällig wird. Die Kasse muss ihre Mitglieder vorab schriftlich informieren und auf dieses Recht hinweisen.



Der Wechsel selbst kostet kaum Aufwand. Es genügt ein Antrag bei der neuen Kasse, sie übernimmt die Kündigung bei der alten.

Was Versicherte kleinerer Kassen jetzt tun sollten

In Deutschland gibt es 93 gesetzliche Krankenkassen mit zusammen 74,4 Millionen Versicherten. Wer nicht bei TK, Barmer oder DAK ist, sollte in den kommenden Wochen jeden Brief seiner Kasse öffnen. Ein angekündigter Beitragssprung ist zugleich die Eintrittskarte für einen fristgerechten Wechsel.



Die verbindlichen Sätze aller Kassen veröffentlicht der GKV-Spitzenverband spätestens zum Jahreswechsel.