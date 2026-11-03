270 Berliner Jobs bei Schaeffler vor dem Aus: „Das hat mit Demokratie nichts zu tun“

Schaeffler will seinen Berliner Entwicklungsstandort schließen. Die Belegschaft wurde laut IG Metall überrumpelt. Experten warnen vor E-Auto-Kompetenzverlust.

Schaeffler verschärft seinen Sparkurs: In Berlin stehen rund 270 Arbeitsplätze auf dem Spiel. Die Gewerkschaft kündigt Widerstand an.

Die Krise der deutschen Automobilindustrie trifft Berlin mit voller Wucht. Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler hat am Dienstag angekündigt, europaweit 3460 Arbeitsplätze abzubauen, davon rund 2660 in Deutschland.



Vier deutsche Standorte sollen geschlossen werden, darunter die beiden Berliner Entwicklungsstandorte in der Sickingenstraße in Moabit und am Zitadellenweg in Spandau. An den Berliner Standorten arbeiten nach Unternehmensangaben rund 270 Menschen. Die Maßnahmen sollen bis 2028 umgesetzt werden.

Die Ankündigung sorgt in der Hauptstadt für Empörung. Die Mitarbeiter seien „ alle völlig schockgefrostet seit heute Morgen“, sagt Andreas Buchwald, Gewerkschaftssekretär der IG Metall Berlin, im Gespräch mit der Berliner Zeitung. Auch die Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe wurde von der Entscheidung überrascht: Schaeffler habe vor der Ankündigung keine Gespräche mit dem Senat gesucht, erklärt eine Sprecherin auf Anfrage. Erst am Vorabend sei die Verwaltung informiert worden. Nun zeichnet sich ein heftiger Konflikt um die Zukunft der Berliner Standorte ab.

IG Metall kritisiert „einsame Entscheidung“ von Schaeffler

Bei den betroffenen Einrichtungen handelt es sich um Forschungs- und Entwicklungsstandorte, an denen insbesondere an elektrischen Antriebssystemen gearbeitet wird. Die Arbeitsplätze gehören zur Vitesco Technologies Germany GmbH, die Teil des Schaeffler-Konzerns ist. Bereits 2024 hatte Schaeffler umfangreiche Stellenstreichungen angekündigt, von denen auch Berlin betroffen war. Nun sollen die Entwicklungsaktivitäten dort vollständig eingestellt werden.

IG-Metall-Sekretär Buchwald zeigt Verständnis für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Automobilzulieferer. Wenn große Hersteller wie Volkswagen oder BMW schwächelten, gerieten zwangsläufig auch ihre Zulieferer unter Druck. Die Art und Weise, wie Schaeffler die Schließungen verkündet habe, kritisiert der Gewerkschafter allerdings scharf.

Das Management habe die Beschäftigten und Betriebsräte vor vollendete Tatsachen gestellt, anstatt frühzeitig gemeinsam nach Alternativen zu suchen. „Die Leute recken sich jahrelang nach der Decke und halten ihrem Unternehmen die Treue. Und dann werden einsame Entscheidungen vom Management getroffen und die Leute überrascht.“

Für Buchwald ist das auch eine grundsätzliche Frage des Umgangs mit Beschäftigten. „Das ist nicht das 21. Jahrhundert. Das hat mit Demokratie nichts zu tun.“ Der Betriebsrat sei von der Entscheidung ebenfalls überrascht worden. Die IG Metall fordert deshalb, den geplanten Stellenabbau gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretern noch einmal grundsätzlich zu überprüfen.

Wie groß die Folgen für Berlin ausfallen könnten, verdeutlicht Buchwald mit einer eigenen Überschlagsrechnung. Durch die Schließung könnten neben den 270 direkt betroffenen Arbeitsplätzen zahlreiche weitere Jobs im wirtschaftlichen Umfeld gefährdet sein. Unter Annahme eines Multiplikators von vier spricht er von rund 1000 betroffenen Arbeitsplätzen. „Und die Familien, die dann eben da mit dran hängen – dann kann man schon von 4.000 Schicksalen sprechen, die von so einer Schließung betroffen sind“, so der Gewerkschafter.

E-Auto-Produktion bei VW: Die Krise der deutschen Autoindustrie trifft zunehmend auch Zulieferer wie Schaeffler. Besonders hochqualifizierte Arbeitsplätze geraten unter Druck. © Hendrik Schmidt/dpa

Berliner Senat wurde erst am Vorabend informiert

Die Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe bezeichnet die angekündigte Schließung als „eine bittere Nachricht für die Beschäftigten und für Berlin“. Die Entscheidung zeige, wie groß der wirtschaftliche Druck auf die Automobilindustrie und ihre Zulieferer inzwischen sei.

Besonders bemerkenswert ist der Zeitpunkt, zu dem die Landesregierung von den Plänen erfuhr. „Anders als bei IAV hat das Unternehmen Schaeffler vor Verkündung der Entscheidung kein Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe gesucht“, erklärt eine Sprecherin auf Anfrage der Berliner Zeitung.

Erst am Montagabend habe Schaeffler die Verwaltung über die Entscheidung informiert. Bereits am Dienstagmorgen sollten die Beschäftigten davon erfahren. Die Senatsverwaltung signalisiert nun Gesprächsbereitschaft gegenüber dem Unternehmen, dem Betriebsrat und der IG Metall. Über die Wirtschaftsfördergesellschaft Berlin Partner bestehe bereits Kontakt zu Schaeffler. Deren Talent Service solle die betroffenen Beschäftigten unterstützen.

Dass sich Standortschließungen unter Umständen noch verhindern lassen, zeigt ein anderer Fall aus der Hauptstadt. Erst im Frühjahr hatte der Entwicklungsdienstleister IAV angekündigt, deutschlandweit 1500 Stellen zu streichen. Auch der Berliner Standort stand vor dem Aus. Nach monatelangen Gesprächen konnte die Schließung vorerst abgewendet werden.

Darauf verweist auch die Wirtschaftsverwaltung. Zugleich zeichnet sie ein differenziertes Bild der Branche: Mercedes-Benz hatte im Frühsommer angekündigt, in Berlin-Marienfelde die Großproduktion eines elektrischen Axial-Fluss-Motors aufzunehmen. Der dortige Digital Factory Campus spielt zudem eine wichtige Rolle bei der Digitalisierung der Produktion. Die Entwicklung der Berliner Automobilindustrie sei deshalb keineswegs einheitlich.

Schaeffler begründet Schließung mit Elektroauto-Krise

Schaeffler selbst führt die Entscheidung auf die schwache Entwicklung des Marktes für Elektroautos zurück. „Maßgeblich für die Entscheidung zur Standortschließung in Berlin ist die Tatsache, dass sich die E-Mobilität insgesamt trotz der Nachfragebelebung in der jüngeren Zeit nicht so schnell entwickelt, wie wir erwartet und angenommen haben“, erklärt eine Konzernsprecherin auf Anfrage der Berliner Zeitung.

Deshalb müsse Schaeffler seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Bereich Elektromobilität zurückfahren. Die Maßnahmen seien Bestandteil eines konzernweiten Ergebnisverbesserungsprogramms.

Was konkret mit den 270 Beschäftigten geschieht, bleibt allerdings offen. Nach Angaben der Sprecherin sind die Auswirkungen auf die Beschäftigung, mögliche Aufgabenverlagerungen und die künftige Verteilung der Entwicklungsarbeiten Gegenstand laufender Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern. Auch zur langfristigen Ausgestaltung der Forschung und Entwicklung könne das Unternehmen derzeit keine weiteren Angaben machen.

Nach aktueller Planung sollen die Berliner Maßnahmen 2028 umgesetzt werden. Das Hauptstadtbüro von Schaeffler bleibe bestehen, so die Sprecherin.

Schaeffler bei einem Unternehmensauftritt: Der Konzern begründet die geplante Schließung seiner Berliner Entwicklungsstandorte mit dem langsameren Hochlauf der Elektromobilität. © Manfred Segerer/imago

Autoexperte warnt vor Verlust wichtiger Zukunftstechnologien

Für Branchenexperten ist der erneute Stellenabbau Ausdruck einer tieferliegenden Krise. Stefan Bratzel, Direktor des Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach, hält Anpassungen an die veränderten Marktbedingungen zwar für notwendig. Die wiederholten Abbauprogramme bei Schaeffler deuteten jedoch auf strukturelle Probleme hin.

Besonders kritisch betrachtet Bratzel die möglichen Folgen für die technologische Entwicklung. „Werden Zukunftskompetenzen bei elektrischen Antrieben, Software oder KI geschwächt, gefährdet man langfristig die Wettbewerbsfähigkeit.“

Entscheidend sei deshalb, welche Entwicklungskompetenzen tatsächlich wegfielen. Der Abbau von Kapazitäten für auslaufende Technologien könne wirtschaftlich sinnvoll sein. Anders sehe es bei Technologien aus, die für die Zukunft der Branche entscheidend seien. Gerade für Deutschland als Hochkostenstandort bleibe technologischer Vorsprung eine zentrale Voraussetzung, um international bestehen zu können.

Auch Frank Schwope, Lehrbeauftragter für Automotive Management an der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) Berlin, sieht die Probleme der Zulieferer nicht ausschließlich in der schwachen Nachfrage. Viele Unternehmen hätten in wirtschaftlich guten Jahren notwendige Anpassungen versäumt. Schaeffler sei zudem stärker vom Verbrennungsmotor abhängig als zahlreiche Wettbewerber.

Hinzu komme der ständige Preisdruck durch die Automobilhersteller. Während große Konzerne in den Corona-Jahren teilweise hohe Gewinne erzielt hätten, sei die Lage bei vielen Zulieferern deutlich schwieriger gewesen. Der Strukturwandel verschärfe diese Probleme nun zusätzlich.

IG Metall stellt Arbeitskampf in Aussicht

Wie es für die Berliner Beschäftigten weitergeht, ist derzeit ungewiss. Buchwald rechnet damit, dass bei einem Festhalten an den Schließungsplänen Verhandlungen über Interessenausgleich und Sozialplan notwendig werden. Dabei dürfte auch die Höhe möglicher Abfindungen eine Rolle spielen.

Für den Gewerkschafter ist die angekündigte Schließung noch längst nicht beschlossene Sache. „Wir fordern eine Revision dieser Entscheidung“, betont er. Die Beschäftigten müssten die Gelegenheit erhalten, gemeinsam mit dem Unternehmen Alternativen zu entwickeln. Dazu gehöre auch die Prüfung neuer Technologien und Geschäftsmodelle.

Buchwald erwartet Widerstand an den betroffenen Standorten. Sollte es bei den Verhandlungen über die Folgen des Stellenabbaus keine tragfähige Einigung geben, hält er auch eine Eskalation für möglich. „Das kann ganz rasch zu einem Arbeitskampf führen, zu dem die IG Metall dann aufrufen würde.“

Die Perspektiven für die gesamte deutsche Zulieferindustrie bleiben unterdessen angespannt. Bratzel verweist auf eine CAM-Studie aus dem Jahr 2017, die allein durch den Antriebswechsel Beschäftigungsverluste in einer Größenordnung von 20 bis 25 Prozent als strukturelles Risikoszenario beschrieben habe. Hinzu kämen heute Marktanteilsverluste deutscher Hersteller, internationale Wettbewerbsprobleme und Produktionsverlagerungen.

Schwope erwartet ebenfalls weitere Einschnitte. „Noch stärker als die Hersteller bleiben die Automobilzulieferer auf Jahre Dauerbaustellen.“ Wenn Automobilhersteller ihre Werke ins Ausland verlagerten, folgten ihnen häufig auch die Zulieferer.

Für Berlin steht damit mehr auf dem Spiel als die Zukunft von 270 Beschäftigten. Mit den geplanten Schließungen könnten auch Entwicklungskompetenzen verloren gehen, die für den technologischen Wandel der Automobilindustrie benötigt werden. Ob sich die Entscheidung wie zuvor bei IAV noch abwenden lässt, bleibt offen.

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