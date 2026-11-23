Der Umbau soll erst nach dem Okay der Behörden starten. Dann soll er zwölf bis 18 Monate dauern. Zu Vorteilskarte und Gutscheinen gibt es noch keine Antwort.

Rund 300 Toom-Märkte sollen nach dem Zusammenschluss als Obi weiterlaufen. Nach der Freigabe durch die Behörden soll der Umbau zwölf bis 18 Monate dauern (Symbolbild).

Rewe und die Tengelmann Group haben am 23. November angekündigt, ihre Baumärkte in Deutschland zusammenzulegen. Für Toom-Kunden heißt das: Der Name ihres Markts soll verschwinden. Die Filialen sollen künftig als Obi weiterlaufen. Die Wirtschaftswoche spricht von 292 Toom-Märkten. Toom selbst nennt rund 300 Standorte, die Discountmarke B1 eingerechnet.

Dafür soll Rewe rund 30 Prozent an der Obi Group Holding bekommen und zusätzlich Geld in das Gemeinschaftsunternehmen stecken. Tengelmann soll laut gemeinsamer Mitteilung führender Gesellschafter bleiben. Einen Kaufpreis nennen die Partner nicht.

Obi in 20 Minuten: Das versprechen die Konzerne

Nach dem Zusammenschluss soll es mehr als 600 Obi-Märkte in Deutschland geben. Bisher kommt Obi allein auf 358. Die Unternehmen versprechen ein dichteres Netz: Die meisten Menschen sollen dann im Schnitt in 20 Minuten einen Obi erreichen, Heimwerker genauso wie Handwerksprofis.

Toom-Chef Jochen Vogel verspricht seinen Kunden in der Mitteilung „ein noch attraktiveres Angebot, mehr Nähe und eine weiterhin verlässliche Betreuung und Beratung“. Ausbauen wollen die Partner unter anderem das Kundenprogramm heyOBI und einen Online-Marktplatz. Auffällig ist: Die Wirtschaftswoche kommt für beide Ketten zusammen auf etwa 650 Märkte. Die Konzerne sprechen nur von mehr als 600. Ob alle Standorte bleiben, sagen sie nicht.

Erst die Behörden, dann zwölf bis 18 Monate bis zum Obi-Schild

Noch ist der Deal nicht vollzogen. Zuerst müssen die Behörden zustimmen, auch die Kartellwächter. Erst danach sollen die Toom-Märkte umgebaut werden. Das soll laut den Unternehmen etwa zwölf bis 18 Monate dauern. Ein festes Datum oder eine Reihenfolge der Märkte gibt es nicht. Vogel soll Toom bis zum Abschluss führen und dann in den Obi-Vorstand wechseln.

Ob Märkte schließen, ist offen. Es gibt weder eine Liste noch eine Zahl gefährdeter Stellen bei den 18.000 Toom-Beschäftigten. In sozialen Netzwerken wird über ein Aus für Filialen in der Nähe eines Obi spekuliert, belegt ist das nicht. Die Konzerne sprechen von sicheren Arbeitsplätzen, verbindliche Zusagen haben sie aber nicht gemacht. Die Verwaltungen in Köln-Mülheim, Köln-Porz und Wermelskirchen sollen bis auf Weiteres bestehen bleiben.

Nach der Hellweg-Pleite: Bauhaus, Hornbach und Obi teilen sich Märkte

Die Wirtschaftswoche sieht in dem Deal den größten Umbau der Branche seit Praktiker und Max Bahr. Schon vorher war die Auswahl kleiner geworden: Hellweg meldete 2026 Insolvenz an, einen Käufer für die ganze Kette gab es nicht. Laut WDR übernehmen Bauhaus, Hornbach und Obi einzelne Märkte. Standorte ohne Käufer sollen bis Ende November schließen. Obi hat bis zu elf frühere Hellweg- und BayWa-Märkte übernommen, die voraussichtlich im März 2027 öffnen sollen.

Ein Nutzer schrieb auf Reddit: „Nach der Hellwegpleite sind das keine guten Nachrichten, zumindest nicht für die Kunden.“ Der Branchenverband BHB meldete für die ersten neun Monate 2026 nur 0,3 Prozent mehr Umsatz. Einen echten Stimmungsumschwung sieht er darin noch nicht.

Das sollten Sie jetzt tun

Kaufen Sie bei Toom vorerst wie gewohnt ein, denn der Umbau soll erst nach der Freigabe durch die Behörden beginnen. Fragen Sie im Markt nach, was mit Gutscheinen und Ihrer Toom-Vorteilskarte passiert, weil es dazu bisher keine offiziellen Angaben gibt.

Heben Sie Kassenbons für größere Käufe auf, denn wie Garantien und Reklamationen künftig laufen, ist noch nicht geklärt. Verlassen Sie sich bei Gerüchten über Schließungen nur auf Mitteilungen von Toom und Obi.