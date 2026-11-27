Glatteis am 1. Advent: Der DWD warnt vor gefrierendem Regen am Sonntag. Wo Blitzeis droht, wann es kritisch wird und wie lange der Frost noch bleibt.

Am ersten Advent fällt Regen auf Straßen, die nach einer Woche mit strengem Frost tief durchgefroren sind. Der Deutsche Wetterdienst erwartet ab Sonntag Glätte durch gefrierenden Regen, zuerst im Nordwesten, dann bis in die Landesmitte. Wer am Sonntag oder im Berufsverkehr am Montag unterwegs ist, muss mit plötzlichem Blitzeis rechnen.

Blitzeis am Sonntag: Im Westen wird es zuerst spiegelglatt

In der Nacht zum Sonntag erreicht die schwache Front eines Tiefs den äußersten Nordwesten. In höheren Lagen fällt zunächst Schnee, darunter Schneeregen und Regen.



Laut der DWD-Vorhersage für Nordrhein-Westfalen geht der Niederschlag dort später in gefrierenden Regen über, vor allem in höheren Lagen und Tälern. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus 1 und minus 4 Grad.



Dazu frischt der Wind auf. Im hessischen Bergland hält der DWD in der Nacht zum Sonntag Sturmböen aus Südost um 70 km/h für wahrscheinlich, auch auf anderen Mittelgebirgskämmen wird es stürmisch.



Der Sonntagmorgen ist damit die gefährlichste Phase im Westen. Tagsüber steigen die Werte dort auf 5 bis 7 Grad, dann taut das Eis wieder.



Der DWD hält die Prognose noch für unsicher, Zeitpunkt und Zugbahn der Front können sich verschieben. Verbindlich sind die amtlichen Warnungen des DWD, die auch über die Warnwetter-App laufen.

Glätte-Fahrplan bis Montag: So wandert das Eis nach Osten

Rund 30 Stunden braucht die Glätte, um einmal quer durchs Land zu ziehen. Den Ablauf hat The Weather Channel aufgeschlüsselt.

Glätte-Fahrplan für Sonntag und Montag Sonntagmorgen: Blitzeis im Westen

Sonntagmittag: Glätte breitet sich bis in die Landesmitte aus

Sonntagabend: Glatteis von Hamburg über Frankfurt bis Stuttgart, auch auf Autobahnen

Nacht zum Montag: Der Regen zieht nur langsam ostwärts

Montagmorgen: Blitzeis im Osten, mitten im Berufsverkehr

Montagmittag: Entspannung auch im Osten

Im Süden kommt Schnee dazu. Zwischen Nürnberg und München fallen von Sonntagabend bis Montagmittag Schnee oder Schneeregen, an den Alpen schneit es einige Stunden lang.



Berlin und Brandenburg erleben den Sonntag noch trocken und oft sonnig, nachts sinken die Werte bis minus 6 Grad. Die Reste der Front kommen erst in der Nacht zum Montag an.

Minus 12,4 Grad: Warum der Boden zur Eisfalle wird

Im fränkischen Feuchtwangen fiel das Thermometer am Dienstag auf minus 12,4 Grad. In der Nacht zum Samstag werden in Alpentälern erneut unter minus 10 Grad erwartet, sonst bis minus 8 Grad.



Nach so einer Woche speichern Asphalt, Brücken und Böden die Kälte. Der Regen kommt aus einer milderen Luftschicht in der Höhe und erstarrt in dem Moment, in dem er auf den gefrorenen Untergrund trifft.



Gefährlich ist am Sonntag nicht die Luft, sondern der Boden. Brücken und Senken frieren zuerst, weil sie die Kälte am längsten halten.



Wo kein Regen fällt, bleibt die Gefahr trotzdem. Im Osten Nordrhein-Westfalens ist in der Nacht zum Sonntag laut DWD örtlich Reifglätte möglich, obwohl es dort trocken bleibt.

Kältester November seit 1998? Was hinter dem Frost steckt

Dieselben Wetterexperten halten es für möglich, dass dieser November der kälteste seit 1998 wird. Außergewöhnlich sei das aber nicht, schon im Vorjahr war es Ende November ähnlich kalt.



Eigentlich galt ein deutlich wärmerer November als wahrscheinlich, wegen des starken El Niño im Pazifik. Dass es anders kam, liegt an einer zähen Inversionslage.



Hochdruck hält die Kaltluft am Boden fest, auf den Bergen ist es zeitweise milder als im Tal. Erst Fronten wie die am Sonntag mischen die Luft durch. Beim Übergang entsteht das Glatteis.

Frost im Dezember: Wie lange bleibt es noch glatt?

Für Dienstag erwartet der DWD keine markanten Wetterereignisse mehr. Die Glatteislage dürfte am Montagmittag überstanden sein.



Der Eiskratzer bleibt trotzdem griffbereit. „Den überregionalen Nachtfrost werden wir so schnell allerdings nicht mehr los“, sagte DWD-Meteorologe Oliver Reuter der Deutschen Presse-Agentur.



Tagsüber wird es dagegen milder, vor allem im Westen. Das KI-Modell des Europäischen Wetterzentrums rechnet dort für den 7. Dezember mit rund 10 Grad.

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