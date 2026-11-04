30 Tage Schnee im letzten Winter – und jetzt? Wann Berlin in diesem Jahr zum ersten Mal weiß wird

Erster Schnee in Berlin: Nach 30 Tagen Schneedecke im Rekordwinter 2025/26 zeigt die DWD-Statistik, wann es 2026 weiß wird. Der Frost ist schon da.

Ein Schneemann auf dem Tempelhofer Feld (Archivbild): Ob Berlin schon ab dem 11. November wieder weiß wird, ist laut den Wettermodellen noch offen.

In Berlin sind die Frostnächte angekommen, am Stadtrand und im Umland fällt das Thermometer bis Freitag auf bis zu minus 2 Grad. Der Deutsche Wetterdienst erwartet verbreitet Frost in Bodennähe, Schnee steht in seiner Vorhersage noch nicht.



Ab dem 11. November könnte sich das ändern – doch die Wettermodelle springen gerade fast täglich hin und her.

Bis minus 2 Grad: Die frostigste Nacht kommt zum Freitag

Die Nacht zum Donnerstag bleibt klar und trocken, die Werte sinken auf 2 bis minus 1 Grad. Am Donnerstag löst sich der Morgennebel auf, danach scheint die Sonne bei 8 bis 10 Grad.



In der Nacht zum Freitag wird es noch kälter. Bei zunächst klarem Himmel fallen die Temperaturen auf 2 bis minus 2 Grad, später zieht von Nordosten Nebel auf.



Dabei friert Berlin nicht überall gleichzeitig. In der Innenstadt speichern Häuser und Asphalt die Wärme, in Marzahn-Hellersdorf oder auf den Feldern hinter der Stadtgrenze kühlt die Luft deutlich schneller aus.

Meteorologen trennen außerdem zwischen Luftfrost in zwei Metern Höhe und Bodenfrost knapp über dem Gras. Die Autoscheibe kann also vereist sein, obwohl die Wetter-App noch plus 1 Grad zeigt.



Wer früh mit dem Rad über Brücken fährt, muss mit Reifglätte rechnen. Die amtlichen Warnungen des DWD zeigen, wo es nachts kritisch wird.

Erst Sonne, dann Hochnebel: Das Wochenende bleibt grau

Der Freitag beginnt sonnig, ab Mittag schiebt sich Hochnebel über die Stadt. Die Nacht zum Samstag bleibt bedeckt und mit 3 bis 1 Grad frostfrei.



Für das Wochenende rechnet der DWD mit 5 bis 10 Grad und nachts immer wieder leichtem Frost. Damit setzt sich fort, was nach 27 Grad im Oktober überraschend schnell begonnen hat. Ab Sonntag zieht Regen von Südwesten heran, der vor allem die Südhälfte Deutschlands trifft.

Bis zu 5 Zentimeter am 11. November? Die Modelle fahren Achterbahn

Die eigentliche Frage ist die kommende Woche. Das US-Modell GFS rechnet seit Tagen mit einem Kälteschub ab dem 10. November. Ein Lauf vom Sonntag zeigte am 11. November Schnee quer über die Landesmitte, bis zu fünf Zentimeter, im Nordosten bis zu drei.



Das europäische Modell hielt zunächst mit milder Luft dagegen. Dann rechneten beide mild, inzwischen tauchen auch beim europäischen Modell wieder Läufe mit Schnee und Kälte auf.



Meteorologe Dominik Jung von wetter.net nennt die Lage in seiner aktuellen Kolumne noch unentschieden. Klarer sehen will er erst gegen Ende dieser Woche.

Wie wackelig solche Karten sind, zeigte schon die Vorwoche. Damals sah ein GFS-Lauf ein Schneeband für den 13. November, ausgerechnet Berlin und sein Umland blieben darin grün.



Selbst wenn Flocken fallen, ist der Boden Mitte November noch warm. In Berlin würde Neuschnee schnell wieder tauen, liegen bleiben dürfte er zuerst im Bergland ab etwa 600 Metern, im Harz oder im Erzgebirge.

Nach dem Rekordwinter: Was die Statistik für Berlin sagt

Der vergangene Winter war in Berlin der schneereichste seit 2012, an 30 Tagen lag eine geschlossene Schneedecke. Der Januar war mit minus 1,8 Grad im Mittel so kalt wie seit 2010 nicht mehr.



Der erste Frost kommt in Berlin statistisch Anfang November, so eine Auswertung des ARD-Wetterkompetenzzentrums auf Basis von DWD-Klimareihen. In diesem Jahr war er pünktlich: Am Montag galt für Berlin eine amtliche Frostwarnung bis 8 Uhr.



Laut DWD-Mittelwerten zählt die Stadt im November je nach Station 7,3 bis 8,4 Frosttage, im Dezember 13,8 bis 15,2.



Eine Schneedecke von mindestens einem Zentimeter bildet sich im Osten Deutschlands meist erst zwischen Ende November und Anfang Dezember. Der Frost hält sich an den Kalender. Der Schnee nicht.

Weiße Weihnachten 2026? Die Winterprognose macht wenig Hoffnung

Für den Dezember zeigen das US-Klimamodell CFS und das europäische Modell eine Abweichung nach oben. Jung geht gegenüber der Abendzeitung von 1 bis 2 Grad über dem Durchschnitt aus, der Monat dürfte „mild und nass“ ausfallen.



Der Hochwinter beginnt in Deutschland statistisch ohnehin erst ab Mitte Januar. Ein grauer Dezember sagt daher wenig über den Rest der Saison.



Weiße Weihnachten mit geschlossener Schneedecke gab es in Berlin zuletzt 2010.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema