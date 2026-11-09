Medienkolumne

300 Fälle von Systemversagen bei ARD und Co.: Wie ein Neustart gelingen kann

Abschaffen und neu beginnen: Drei frühere ARD-Mitarbeiter, darunter unser Autor, haben ein Buch über Fehlentwicklungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk geschrieben. Ein Vorabdruck.

Ole Skambraks
Ole Skambraks
8 Min
„Ein Haus, das verrottet ist, sollte rechtzeitig und kontrolliert abgerissen werden“: die ARD in München

„Ein Haus, das verrottet ist, sollte rechtzeitig und kontrolliert abgerissen werden“: die ARD in München

© Winfried Rothermel/Imago

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Das Buch „Rechtsfreier Rundfunk“ dokumentiert mehr als 300 konkrete, teils erschreckende Fälle von Manipulation, Täuschung, Machtmissbrauch, Missmanagement und Kontrollversagen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Geschrieben wurde es von Michael Jung, der 13 Jahre als Redakteur, Autor und Moderator für eine ARD-Anstalt gearbeitet hat. Die Co-Autoren Ole Skambraks und Martin Ruthenberg, die während der Coronazeit aus dem ARD-Kosmos herausgespült wurden, zeigen, wie ein Neustart mit aktiver Beteiligung aller Beitragszahler gelingen kann.

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