Das Buch „Rechtsfreier Rundfunk“ dokumentiert mehr als 300 konkrete, teils erschreckende Fälle von Manipulation, Täuschung, Machtmissbrauch, Missmanagement und Kontrollversagen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Geschrieben wurde es von Michael Jung, der 13 Jahre als Redakteur, Autor und Moderator für eine ARD-Anstalt gearbeitet hat. Die Co-Autoren Ole Skambraks und Martin Ruthenberg, die während der Coronazeit aus dem ARD-Kosmos herausgespült wurden, zeigen, wie ein Neustart mit aktiver Beteiligung aller Beitragszahler gelingen kann.
Medienkolumne
300 Fälle von Systemversagen bei ARD und Co.: Wie ein Neustart gelingen kann
Abschaffen und neu beginnen: Drei frühere ARD-Mitarbeiter, darunter unser Autor, haben ein Buch über Fehlentwicklungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk geschrieben. Ein Vorabdruck.
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© Winfried Rothermel/Imago