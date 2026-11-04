300.000 Jobs bedroht: Gesamtmetall warnt vor „Deindustrialisierung“

Hauptgeschäftsführer Oliver Zander sieht die Branche am Abgrund und wirft der IG Metall vor, ihre Lohnforderung sei in dieser Lage nicht zu verantworten.

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Ein Arbeiter arbeitet am Stammsitz des Industrieunternehmens Voith in der Sparte Voith Turbo an einer Komponente für Antriebstechnik für Schiffe.

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Mitten im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie hat der Arbeitgeberverband Gesamtmetall vor einer fortschreitenden „Deindustrialisierung“ und dem Verlust mehrerer Hunderttausend Stellen gewarnt. Verbandschef Oliver Zander nannte konkrete Zahlen und sprach von einem Einbruch, den die Branche so seit Jahrzehnten nicht erlebt habe.

Seit 2019 kostete der Abbau in der Metall- und Elektrobranche nach seinen Angaben bereits 350.000 Arbeitsplätze. Für die kommenden zwei bis drei Jahre hält er wegen der schwachen Auslastung weitere 300.000 gefährdete Stellen allein in diesem Industriezweig für möglich.

Nur noch 3,4 Millionen Beschäftigte – Tiefpunkt seit der Wiedervereinigung

Sollte sich der Rückgang in diesem Tempo fortsetzen, bliebe die Zahl der Beschäftigten in der Branche bei 3,4 Millionen. Das wäre nach Zanders Worten der niedrigste Wert seit der Wiedervereinigung 1990.

Der Verbandschef beschrieb die wirtschaftliche Situation als äußerst angespannt. Viele Unternehmen kämpften ums Überleben, und eine Erholung sei nicht absehbar, sagte er.

Worum IG Metall und Arbeitgeber ringen

Die Warnung fällt in die Auseinandersetzung mit der IG Metall über die Bezahlung in der Branche. Die Gewerkschaft verlangt bei einer Laufzeit von zwölf Monaten ein Lohnplus von fünf Prozent sowie Zusagen zur Sicherung von Arbeitsplätzen und Standorten.

Die Arbeitgeberseite legte in der zweiten Verhandlungsrunde ein anderes Modell auf den Tisch: eine Einmalzahlung und eine spätere Anhebung um 1,3 Prozent ab Juli 2028, verteilt auf eine Laufzeit von 26 Monaten. Mit Blick auf die Teuerung lehnt die Gewerkschaft dieses Angebot entschieden ab.

Warnstreiks seit Sonntag – Zander mahnt die IG Metall

Seit Sonntag legen zahlreiche Beschäftigte in dem Sektor zeitweise die Arbeit nieder und beteiligen sich an Warnstreiks. Der Konflikt gewinnt damit an Schärfe, während beide Seiten noch weit auseinanderliegen.

Zander appellierte an die Gewerkschaft, den Streit nicht weiter anzuheizen. Die Forderung nach fünf Prozent für zwölf Monate sei angesichts der Lage nicht zu verantworten, erklärte er der Bild.

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