Russisches Gas gelangt über TurkStream nach Serbien – laut Vučić weit günstiger als am EU-Markt. Nun fordern die Wahlsieger einen Vertrag über Jahre.

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Russisches Erdgas fließt bereits seit 1978 nach Serbien: seit 2021 nicht mehr über die Ukraine, sondern durch TurkStream .

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Während die EU russisches LNG ab Januar 2027 und russisches Pipelinegas spätestens ab Oktober 2027 verbietet, will die bei der serbischen Parlamentswahl siegreiche Studentenliste die Lieferungen aus Russland langfristig absichern. Ihr Kandidat Dejan Radivojević fordert einen Vertrag über mehrere Jahre anstelle immer neuer kurzfristiger Verlängerungen.



Der bisherige Dreijahresvertrag mit Russland ist bereits Ende Mai 2025 ausgelaufen. Seitdem erhält Serbien sein Gas auf Grundlage befristeter Nachträge. Die jüngste Verlängerung wurde am 30. September vereinbart und gilt nur bis zum 31. Dezember 2026 – zu den bisherigen Konditionen.

„Diese Art kurzfristiger Verlängerungen bietet dem Staat, der Wirtschaft und dem Energiesystem nicht genügend Planungssicherheit“, sagte Radivojević bei einer Pressekonferenz der Studentenliste.

Konkret schlug Radivojević erneut eine Laufzeit von drei Jahren vor. Preise, Liefermengen, Zeitplan und Anpassungen bei Versorgungsproblemen sollten darin eindeutig festgelegt werden.

Gazprom liefert seit Jahrzehnten Gas nach Serbien

Russisches Erdgas fließt seit 1978 nach Serbien. Seit 2021 verläuft die Route nicht mehr über die Ukraine, sondern durch TurkStream: Das Gas gelangt zunächst unter dem Schwarzen Meer in die Türkei und anschließend über Bulgarien nach Serbien.

Im Jahr 2022 vereinbarten Moskau und Belgrad Lieferungen von jährlich 2,5 Milliarden Kubikmetern. Vertragspartner auf kommerzieller Ebene sind der russische Staatskonzern Gazprom und das serbische Staatsunternehmen Srbijagas.

Den wirtschaftlichen Vorteil bezifferte der damalige serbische Präsident Aleksandar Vučić kurz vor der Verlängerung: Serbien zahle für russisches Gas rund 318 Euro je 1000 Kubikmeter. Am europäischen TTF-Markt habe dieselbe Menge damals etwa 868 Euro gekostet – rund 550 Euro mehr.

Die Ende September vereinbarte Verlängerung gilt nach Angaben von Srbijagas zu den bisherigen Konditionen. Die genaue Preisformel, die garantierten Mengen und weitere Vertragsdetails wurden allerdings nicht veröffentlicht. Die genannten 318 Euro beruhen daher auf Vučićs Angaben und lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Auch Srbijagas bemüht sich bereits um eine weitere Verlängerung. Aufsichtsratschef Aleksandar Vulin ist dafür nach Moskau gereist. Dort wolle er russische Regierungs- und Wirtschaftsvertreter um Unterstützung für eine Verlängerung des Gasabkommens bitten.

„Ich werde jeden von ihnen bitten, Serbien wohlwollend zu behandeln“, kündigte Vulin an. Außerdem werde er darum ersuchen, das Abkommen über das Jahresende hinaus fortzuführen.

Serbiens Wahlsieger suchen zugleich Alternativen zu Russland

Die Studentenliste will Serbien allerdings nicht ausschließlich an Gazprom binden. Radivojević forderte zugleich zusätzliche Lieferwege und Bezugsquellen.

An erster Stelle nannte er höhere Importe aus Aserbaidschan über den Südlichen Gaskorridor und die Verbindungsleitung zwischen Bulgarien und Serbien. Diese Pipeline ist seit Ende 2023 in Betrieb und eröffnet Belgrad auch Zugang zu Flüssigerdgas, das am griechischen Terminal Alexandroupolis angelandet wird.

Weitere Möglichkeiten sieht Radivojević in Lieferungen über Ungarn sowie in zusätzlichen Verbindungen über Nordmazedonien und Griechenland. Mittelfristig könnte zudem Gas aus dem rumänischen Feld Neptun Deep im Schwarzen Meer nach Serbien gelangen.

Bei der ungarischen Route müsse jedoch die tatsächliche Herkunft des Gases geprüft werden. Ungarn bezieht selbst große Mengen aus Russland – ebenfalls über TurkStream und die anschließenden Leitungen durch Südosteuropa. Ein neuer Lieferweg bedeutet deshalb nicht automatisch einen neuen Lieferanten.

Radivojević warnte zudem davor, technische Kapazitäten mit tatsächlich verfügbarem Gas gleichzusetzen. Jede Alternative müsse nach Preis, Liefermenge, Transportmöglichkeiten und Zuverlässigkeit geprüft werden. Eine vorhandene Pipeline allein garantiere noch keinen abgeschlossenen Liefervertrag.

Serbien folgt nicht dem Gaskurs der EU

Deutschland erhält seit 2022 kein russisches Pipelinegas mehr: Nord Stream liefert seit September 2022 nicht mehr, Nord Stream 2 ging nie in Betrieb. Die Bundesregierung und die EU-Kommission lehnen eine Rückkehr zur früheren Abhängigkeit ab; die EU steigt im nächsten Jahr schrittweise aus.

Für Serbien gelten die europäischen Importverbote nicht unmittelbar. Das Land gehört nicht zur EU, sondern ist seit 2012 Beitrittskandidat. Bei einem späteren Beitritt müsste Belgrad sein Energierecht und seine Außenpolitik jedoch weiter an die Vorgaben der Union angleichen.



Die Studentenliste präsentiert sich nach ihrem Wahlsieg als Kraft, die Regierungsverantwortung übernehmen will. Eine neue Regierung ist allerdings noch nicht gebildet. Ob ihre Forderung tatsächlich zur offiziellen Verhandlungsposition Serbiens wird, hängt deshalb auch von den laufenden politischen Gesprächen in Belgrad ab.

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