Sie hat Millionen Deutsche zum Lachen gebracht, heute liegt Gaby Köster nachts wach. Die Komikerin fürchtet, ihr Zuhause zu verlieren. Wie sie in diese finanzielle Lage kommen konnte.

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Mit ihrer schlagfertigen Art und ihrem unverkennbaren kölschen Dialekt wurde Gaby Köster in den Neunzigern zum Publikumsliebling. Nach ersten Gastauftritten bei „RTL Samstag Nacht“ wurde die Kölnerin, die eigentlich Gabriele Frings heißt, Teil des festen Ensembles in der von Rudi Carrell produzierten Show „7 Tage, 7 Köpfe“.



Viele kennen Köster auch der Comedy-Serie „Ritas Welt“, in der sie von 1999 bis 2003 die Titelrolle der Rita Kruse verkörperte. Im Supermarkt „Trispa“ in Köln-Nippes gab sie die direkte und herzensgute Kassiererin, die regelmäßig mit ihrem pedantischen Filialleiter Achim Schumann aneinander geriet.

Danach wurde es stiller um den Comedy-Star, Köster hatte mit schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Anfang 2008 erlitt sie einen schweren Schlaganfall, dessen Folgen sie körperlich stark beeinträchtigen.

Gaby Köster 1996 bei „7 Tage, 7 Köpfe“ mit ihren Kollegen Milena Preradovic, Jochen Busse und Rudi Carrell © Imago

Am 7. September 2011 trat sie in der RTL-Sendung „Stern TV“ erstmals wieder in der Öffentlichkeit auf. Über ihren Schlaganfall und die Zeit danach schrieb Köster zusammen mit Till Hoheneder das Buch „Ein Schnupfen hätte auch gereicht – meine zweite Chance“.

Gaby Köster in Geldnot: 347 Euro Pflegegeld und 62.000 Euro Schulden

Heute ist die Schauspielerin, Komikerin und Autorin auf den Rollstuhl angewiesen, hat an Gewicht verloren – und steht zudem vor enormen finanziellen Problemen, wie sie jetzt im Bild-Interview verriet.

Ihr einziges regelmäßiges Einkommen seien 347 Euro Pflegegeld im Monat, sagt Köster. Aufträge habe sie keine. Nach ihrem Schlaganfall, der sie halbseitig lähmte, lebte sie lange von Erspartem, die Rücklagen sind nach eigenen Angaben aufgebraucht. Ihre Schulden beziffert sie auf 62.000 Euro.

Der Kredit über 300.000 Euro: Wie die Zinsen das Haus bedrohen

Ihr Haus in Köln sei abbezahlt gewesen, in der Corona-Zeit habe sie darauf einen Kredit über 300.000 Euro aufgenommen: „Allein die Zinsen sind über 800 Euro im Monat.“ Noch bekomme sie die Zahlungen irgendwie hin, doch: „Wenn ich das irgendwann nicht mehr schaffe, muss das Haus zwangsversteigert werden.“

Zum Amt zu gehen sei für sie keine Lösung, sagt sie, sie fürchte, dann das Haus verkaufen zu müssen. „Ich kann ja schlecht mit dem Rolli unter die Brücke.“

Tarotkarten, Rollstuhl, Nachbarin: Kösters Alltag

Etwas Geld verdiene sie mit Kartenlegen, zwei- bis dreimal im Monat, eine halbe Stunde kostet 30 Euro. Im Alltag sei sie auf Hilfe angewiesen: Nachts steht der Rollstuhl neben dem Bett, ohne die Hilfe einer Nachbarin kann sie das Haus nicht verlassen.

Zustimmung wird geprüft...

Auf einen Spendenaufruf verzichte sie bisher aus Angst vor Hatern. Aufgeben sei aber keine Option, so Köster. Die 64-Jährige suche eine Aufgabe, die sich von zu Hause oder in der Nähe erledigen lasse: „Quatschen kann ich nach wie vor gut, telefonieren auch.“

Inzwischen haben sich auch frühere TV-Kollegen bei ihr gemeldet. Jochen Busse und Kalle Pohl wollen Köster unterstützen, Pohl kündigte an, ihr ein gemeinsames neues Projekt anzubieten und dafür monatlich eine Summe zu zahlen.

Köster ist kein Einzelfall: Schulden in Deutschland

Gaby Köster ist kein Einzelfall. Laut Creditreform-SchuldnerAtlas 2026 (Stichtag 1. Oktober) weisen 7,36 Millionen Erwachsene Überschuldungsmerkmale auf, das sind 10,58 Prozent, 293.000 mehr als im rückwirkend neu berechneten Vorjahr.



Die höchste Quote hat Bremen (15,89 Prozent), die niedrigste Bayern (7,58 Prozent). Berlin liegt bundesweit auf Platz vier der Länder mit der höchsten Überschuldungsquote. In der Hauptstadt mehr als jeder achte Erwachsene überschuldet.