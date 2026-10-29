35 Jahre nach Boris Becker: Zverev Nummer eins der Tennis-Weltrangliste

Alexander Zverev hat sich erstmals die Spitzenposition der Tennis-Weltrangliste gesichert. Mit dem Einzug ins Viertelfinale des ATP-Turniers in Wien steht fest, dass der 29-Jährige am Montag den Italiener Jannik Sinner an der Spitze ablösen wird. Er ist damit nach Boris Becker der zweite deutsche Mann an der Spitze der seit 1973 geführten ATP-Weltrangliste, wie dpa und der Sport-Informations-Dienst (SID) berichten.

Im Achtelfinale setzte sich Zverev am Donnerstag mit 6:4, 7:5 gegen den Niederländer Tallon Griekspoor durch. „Das ist eines der besten Gefühle auf der Welt“, sagte er laut dpa. Vor dem Hintergrund des verletzungsbedingten Saisonendes von Sinner stand dem Bericht zufolge bereits länger fest, dass Zverev das Jahr als Weltranglistenerster abschließen wird.

Rangliste: Zweiter deutscher Mann nach Becker auf Nummer 1

Zverev ist der 30. Spieler, der die Spitzenposition der 1973 eingeführten ATP-Weltrangliste erreicht. Nach Angaben von dpa und SID hatte zuletzt Becker 1991 als deutscher Tennisspieler die Nummer eins der Männerweltrangliste inne. Auch die deutschen Tennisspielerinnen Steffi Graf und Angelique Kerber standen bereits an der Spitze des WTA-Rankings.

Zverev trifft SID zufolge am Freitag im Viertelfinale auf den Briten Arthur Fery. Nach den ATP Finals in Turin steht noch die Finalrunde im Davis Cup an. Den Davis Cup hat Deutschland zuletzt 1993 gewonnen. „Ich möchte jede Chance nutzen, den Davis Cup zu gewinnen“, sagte Zverev mit Blick auf die Endrunde in einem knappen Monat in Bologna. (mit dpa)

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