36 Prozent Rabatt beim Autokauf: Betrüger locken mit sagenhaften Preisen

Ein Schnäppchen und der Verstand setzt aus: Wie die Autoleasingfirma Arval und potenzielle Käufer aufs Kreuz gelegt werden sollten. Eine Selbstbeobachtung.

Man sieht sich schon sitzen in dem Wagen, Boxen aufgedreht, Badeanzug im Fond und ab zur Ostsee.

Es klang wirklich zu gut, um wahr zu sein. Der Wagen, ein Schmuckstück. Schwarz, glänzend, elektrisch, hochgradig leistungsfähig und nur ein Jahr alt. Der Preis: 36 Prozent unter den Angeboten auf Internetportalen für vergleichbare Autos. Ein echtes Schnäppchen. Oder vielleicht doch nicht?

Ein leiser Zweifel ist da. Aber die Wahrheit ist wohl, man kriegt die meisten Menschen mit ähnlichen Tricks. Zumindest bis zu einem gewissen Grad. Vielleicht steckt ein Schnäppchenjäger ja in uns allen.

Neue Betrugsmasche bei Autohändlern

Warum auch nicht. Wer Bedingungen zu seinen Gunsten nutzen kann, gewinnt zumindest finanziell. Allerdings passiert auch noch etwas anderes. Das Herz schlägt schneller. Der Verstand setzt aus. Bei den meisten setzt er ab einer gewissen Schwelle wohl wieder ein. Aber längst nicht bei allen. Und auch wenn wir ab einer individuell unterschiedlichen Schwelle misstrauisch werden, geben wir auf der Jagd nach Angeboten doch viel mehr Geld aus, als wir es eigentlich wollten.

Hier geht es allerdings um etwas anderes. Etwas Kriminelles.

Gerade werden Autohändler in verschiedenen Teilen Deutschlands mit einer neuen Betrugsmasche konfrontiert. Menschen, die mit der jeweiligen Firma nichts zu tun haben, treten als Verkäufer auf – hochprofessionell. Sie überzeugen, denn sie kapern eine fremde Identität. Geschädigt werden potenzielle Kunden, sofern sie nicht irgendwann im Kaufprozess ihren Verstand wiederfinden. Und natürlich auch die Autohäuser und die hier betroffene Firma. Ihre Marken erleiden einen erheblichen Vertrauensverlust.

Der Vorgang, um den es hier geht, hat sich gerade erst abgespielt, im September. Im vertrauten Umfeld, nämlich auf dem eigenen Wohnzimmersofa. Von dort blickt der Ehemann herüber, den Laptop vor sich aufgeklappt: „Ich hab dir da was geschickt. Ein Prospekt mit Angeboten für gebrauchte Autos. Sieht ziemlich gut aus. Vielleicht findest du da ja, was du suchst.“

Die Quelle ist also erstmal vertraut. Der Ehemann. Jemand hatte ihm schon mehrfach in den vergangenen Monaten Angebote für Gebrauchtwagen gesendet an die Mailadresse seiner Firma. Ein Insolvenzverwalter oder Ähnliches. So genau hört man ja nicht immer hin, wenn der Partner etwas erzählt, was gerade nicht in den Kontext passt.

Nun aber passte es. Ein neues Auto wäre gut, das alte ist 21 Jahre alt, hat seinen Zenit wirklich überschritten, und das ist noch vorsichtig formuliert. Die vorderen Türen gehen nicht mehr auf und manchmal will es einfach nicht mehr rückwärts fahren. Die Überprüfung des Gesamtzustands des Wagens durch den Tüv alle zwei Jahre ist fällig, allerdings müssen vorher die Bremsen gemacht werden, die Stoßdämpfer auch und manchmal verliert es Teile seiner Kunststoffabdeckungen. Was soll man sagen, bei dem Alter.

VW, Mercedes, BMW: 35 Fahrzeuge namhafter Hersteller

Die Wagen im Katalog, angeblich alles Fahrzeuge der Firma Arval Deutschland GmbH, sehen allesamt gut aus: SUVs, Vans, Transporter, Kombis, 35 Fahrzeuge namhafter Hersteller zwischen knapp 30.000 und gut 80.000 Euro. VW, Mercedes, BMW, Audi. Ein jeder Wagen professionell fotografiert in einem Raum vor einer weißen Wand. Makellos glänzt der Lack.

Die meisten kämen als Zweitwagen normalerweise nicht infrage, zu hoch motorisiert, zu groß, zu teuer. Aber Schnäppchen sind sie alle. Der teuerste, ein Mercedes-Benz G 450 D 4MATIC, ein Jahr alt, 20.421 Kilometer, Angebotspreis 86.990 Euro. 45 Prozent Rabatt sind ausgewiesen.

Interessant erscheint in dieser Reihe von Fast-Neuwagen ein VW ID.4 GTX 4MOTION, ein Mittelklasse-Elektroauto, ordentlich aufgemotzt für 29.990 Euro. Auch der fiele unter normalen Umständen als Zweitwagen aus, aber 36 Prozent Rabatt? Das kosten auch gleich alte Elektrokleinwagen.

Der Katalog beantwortet gleich schon mal ein paar angeblich häufig gestellte Fragen. Die aufgeführten Gebrauchtwagen stammten größtenteils aus laufenden Finanzierungen und sollen auf Wunsch des jeweiligen Finanzierers rasch veräußert werden. Daher die attraktiven Konditionen. 24 Monate Anschlussgarantie durch den Hersteller, anknüpfend an die laufende Werksgarantie, werden versprochen, Durchführung aller erforderlichen Wartungsarbeiten sowie eine neue Hauptuntersuchung, kostenfreie Aufbereitung sowie Anlieferung an einen gewünschten Lieferort, 14-tägiges kostenfreies Rückgaberecht. Bereitstellung und Anlieferung des Fahrzeugs innerhalb von 10 Werktagen. Man kann es auch abholen.

Klingt toll, aber auch recht ungewöhnlich. Also lieber mal schnell das Internet befragen. Zur anbietenden Firma zum Beispiel. „Arval ist ein führender Anbieter im Full-Service-Fahrzeugleasing und Spezialist für Mobilitätslösungen“, sagt die Firma selbst über sich auf ihrer Homepage. 1989 gegründet, Tochter einer französischen Großbank. Die Bewertungen auf Internetportalen sind gemischt, geschilderte Probleme sind aber sehr individuell und betreffen ausschließlich das Leasing.

Im Katalog sind Telefonnummer und Mailadresse für Rückfragen angegeben. Unter der Rufnummer geht allerdings niemand dran, ruft aber noch am selben Tag zurück. Ein Herr Thorsten Lindner meldet sich. Sein Auftreten wirkt professionell, deutscher Muttersprachler, beflissen, aber nicht gierig. So weit alles ganz normal. Ungefragt erklärt er, warum die Fahrzeuge so günstig sind. Es seien Wagen, für die die Halter die Leasingraten nicht mehr bedienen konnten. Die Bank habe die Fahrzeuge beschlagnahmt und verkaufe sie jetzt. Er bietet an, ein komplettes Fahrzeuggutachten zu schicken. Das klingt gut, und so wird es vereinbart.

Wer bis zu diesem Zeitpunkt noch zurückhaltend reagiert hat, wird von diesem Gutachten möglicherweise überwältigt. Panoramadach, Matrix LED-Scheinwerfer, Assistenzsysteme zum Spurhalten, zur Müdigkeitserkennung, zum Ausweichen, Abbiegen. Ein Augmented Reality Head-up Display, das im Sichtfeld auf der Windschutzscheibe simuliert wird, Multimedia und Infotainment vom Feinsten, Wärmepumpe, Komfortpakete.

„Sofern Ihnen das Angebot zusagt, fertigen wir gerne die Vertragsunterlagen für Sie an. Hierfür benötigen wir Ihre Rechnungs- und Lieferanschrift inklusive Telefonnummer sowie eine Kopie des Ausweises des Unterzeichners als Nachweis der Zeichnungsberechtigung“, hatte der nette Herr Lindner in seiner E-Mail geschrieben.

Das ist der erste Punkt, bei dem ein nachdrückliches Anklopfen des gesunden Menschenverstands zu spüren ist. Ganz sachte allerdings noch. Den Ausweis irgendwo hinschicken, wenn man das Gegenüber nicht kennt? Schwierig.

340 PS, Vierradantrieb, nur ein Jahr alt: Ausriss aus dem betrügerischen Katalog © privat

Aber Panoramadach, schicke Kiste, fast ganz neu. Man sieht sich doch schon sitzen in dem Wagen, Sonnenbrille auf der Nase, Boxen aufgedreht, Badeanzug im Fond und ab zur Ostsee.

Hm. Ein paar Tage vergehen. Der Ehemann verfolgt, was sein Angebots-Anstoß ausgelöst hat. Ob zwei Menschen überhaupt zwei Autos bräuchten, wendet er ein – die Kinder aus dem Haus, ja, gut und auf dem Land braucht man vielleicht ein Auto, aber beide viel im Homeoffice und der Klimawandel, Ressourcenverbrauch. Muss das sein? Die Fragen sind berechtigt. Aber der Zeitpunkt, zu dem er damit kommt, ist dann doch ein wenig spät.

Freunde werden befragt. Heraus kommt erstmal derselbe Effekt. Ein unschlagbares Angebot. Neu würde der Wagen über 60.000 Euro kosten. Selbst wenn wir ihn erst in zwei Jahren weiterverkaufen würden, hätten wir kein Geld investiert. Eine Freundin ist zurückhaltender. Wenn man den Händler nicht kennt, Vertragsabschluss per Mail und dann Lieferung frei Haus? Seltsam, findet sie.

Die Künstliche Intelligenz ist dann endlich entschieden dagegen. Zum Glück. Sie bekommt das ganze Angebot, den Namen der Firma zu sehen, die Umstände berichtet und braucht keine Minute für das eindeutige Fazit: Betrug! Mittlerweile hat die Firma Arval nämlich eine Warnung auf ihrer Website platziert, die vorher noch nicht da war. Und die hat die KI mühelos gefunden. „Liebe Kunden“, heißt es da, „derzeit sind betrügerische E-Mails im Umlauf, die den Anschein erwecken, von Arval zu stammen.“

Die verwendeten Domains werden aufgezählt. Eine entspricht dem vorliegenden Angebot. Sie seien nicht von Arval registriert, würden nicht im Auftrag von Arval betrieben, es bestehe gar kein Zusammenhang mit der Firma, sagt Arval. „Bitte melden Sie diese Mails als Spam bei Ihrem E-Mail-Provider und/oder löschen Sie die betreffende E-Mail. Wir empfehlen Ihnen keinen Kontakt zu den Absendern aufzunehmen und keinesfalls Geld zu überweisen. Ihr Arval-Team.“

Im direkten Kontakt bestätigt eine Mitarbeiterin den Betrugsversuch. „Nach eigenen Untersuchungen handelt es sich hier um eine betrügerische E-Mail unter Ausnutzung von allgemein zugänglichen Arval-Informationen und unserem Konzern zuzuordnenden Logos“, schreibt sie und bedankt sich für den Hinweis.

Die Polizei spricht von Massenbetrugsverfahren

Die zuständige Ermittlungsstelle bei der Polizei befindet sich in Bayern, wo auch die Firma Arval ihren deutschen Sitz hat. „Das Kommissariat 62 des Polizeipräsidiums München ermittelt momentan in einem sogenannten Massenbetrugsverfahren bezüglich der genannten Betrugsmasche unter Missbrauch der Unternehmensdaten der Firma Arval“, teilt ein Sprecher des Polizeipräsidiums in München mit. Die Firma Arval habe den Vorfall zur Anzeige gebracht. „Es gibt in diesem Zusammenhang derzeit eine Vielzahl an Betrugsfällen im gesamten Bundesgebiet“, teilt die Polizei mit. Aufgrund laufender Ermittlungsmaßnahmen könnten zum aktuellen Zeitpunkt leider keine weiteren Angaben zu genauen Fallzahlen, Tatverdächtigen, Geschädigten oder Schadenssummen gemacht werden.

Dass es gerade mehrere ähnlich gelagerte Fälle in Deutschland zu geben scheint, ist schon aufgefallen. Neulich zum Beispiel hat sich ein bislang unbekannter Täter unbefugt Zugang zum Benutzerkonto eines Mitarbeiters eines Autohändlers in Gera verschafft. Das hatte die dortige Landespolizeiinspektion mitgeteilt. Über den Zugang seien auf der Internetplattform Mobile.de eingestellte Fahrzeugangebote verändert worden. Nach Angaben der Polizei änderte der Täter unter anderem die Preise bestehender Angebote und inserierte zusätzlich Fahrzeuge, die tatsächlich nicht vorhanden waren. Anschließend habe er versucht, Kaufpreise von Interessenten über ein eigenes Bankkonto einzuziehen.

Puh. Vielleicht sind auch noch andere nicht so nette Herren unterwegs.

Heute Morgen hat der alte Wagen jedenfalls erstmal ein wenig Luft auf seine Reifen bekommen. Die Türen vorn gehen zwar noch immer nicht auf, aber man kann sie ja von hinten öffnen. Der TÜV ist mittlerweile abgelaufen, aber vielleicht fragen wir die Werkstatt doch einmal, was an Reparaturen tatsächlich nötig wäre.

Den Impuls, ein neues Auto zu kaufen, hat der Betrugsversuch jedenfalls gestoppt. Und im Falle des Falles gibt es da ja immer noch die tatsächlich sehr nette Frau vom Autohaus um die Ecke. Sie hat ein freundliches Lächeln und fragt dann auch ganz leibhaftig, ob wir einen Kaffee oder einen Tee trinken wollen. Hinter ihrem Schreibtisch sitzend wirkt sie durchaus real, anders als der fiese Herr Lindner mit seiner geklauten Identität.

Er wird jedenfalls so schnell keine Post von uns bekommen. Vielleicht ja stattdessen von der Polizei. Das wird man sehen.

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