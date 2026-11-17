Zwei Nachbarstädte, zwei völlig unterschiedliche Wasserrechnungen: Berliner zahlen vergleichsweise wenig, Potsdamer besonders viel. Das steckt hinter dem Preisgefälle.

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Während Berlin beim Wasser spart, müssen Potsdamer deutlich tiefer in die Tasche greifen.

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Wer in Berlin den Wasserhahn aufdreht, muss sich um die Rechnung offenbar weniger Sorgen machen als die Nachbarn in Potsdam. Obwohl beide Städte nur wenige Kilometer voneinander entfernt liegen, unterscheiden sich die Kosten für Trink- und Abwasser erheblich.



Während ein Zwei-Personen-Haushalt in der Hauptstadt rechnerisch rund 364 Euro im Jahr für Wasser bezahlt, sind es in Potsdam etwa 740 Euro – also mehr als doppelt so viel. Zu diesem Ergebnis kommt ein Vergleich des Armaturenherstellers Hansgrohe, der die Wasser- und Abwasserkosten in 82 deutschen Städten untersucht hat.



Dabei landet Berlin im bundesweiten Vergleich auf dem ersten Platz der günstigsten Bundesländer. Potsdam dagegen ist die teuerste Stadt der gesamten Auswertung.

Wenn das Abwasser die Rechnung hochtreibt

Der Grund für den großen Unterschied zwischen den beiden Städten liegt vor allem im Abwasser. Während Berlin dafür 2,15 Euro pro Kubikmeter berechnet, werden in Potsdam 5,60 Euro fällig. Damit ist die Entsorgung des verbrauchten Wassers in der brandenburgischen Landeshauptstadt fast viermal so teuer wie im günstigsten Standort Frankfurt. Dort kostet ein Kubikmeter Abwasser lediglich 1,45 Euro.

Für einen Zwei-Personen-Haushalt summieren sich die Abwasserkosten in Potsdam auf rund 515 Euro jährlich. In Berlin fällt die entsprechende Rechnung deutlich niedriger aus. Dabei ist auch der Trinkwasserpreis in der Hauptstadt vergleichsweise günstig.

Beim Trinkwasser kostet ein Kubikmeter in Berlin laut Hansgrohe 1,81 Euro. Damit liegt die Hauptstadt sogar unter dem Durchschnitt der untersuchten Städte, der bei 2,12 Euro liegt. Besonders günstig ist das Trinkwasser in Köln mit 1,23 Euro pro Kubikmeter. Am anderen Ende der Skala steht Stuttgart mit 3,52 Euro.

Auch innerhalb Brandenburgs gibt es deutliche Unterschiede. Während Cottbus mit 1,38 Euro pro Kubikmeter zu den günstigsten Städten zählt, liegt Potsdam mit 2,44 Euro im oberen Drittel des Vergleichs. Den entscheidenden Ausschlag für die hohe Gesamtrechnung gibt dort allerdings der Abwasserpreis.

So unterschiedlich teuer ist Wasser in Deutschland

Auch im Vergleich der Bundesländer schneidet Berlin gut ab. Mit durchschnittlich 3,96 Euro pro Kubikmeter für Trink- und Abwasser kommt die Hauptstadt auf rechnerische Jahreskosten von rund 364 Euro für einen Zwei-Personen-Haushalt.

Auf den Plätzen zwei und drei folgen Bayern mit rund 384 Euro und Rheinland-Pfalz mit etwa 389 Euro. Deutlich teurer wird es in Sachsen-Anhalt: Dort liegen die durchschnittlichen Jahreskosten bei rund 572 Euro. Auch im Saarland mit rund 562 Euro und in Brandenburg mit etwa 561 Euro müssen Haushalte tiefer in die Tasche greifen.

Für den Vergleich legte Hansgrohe einen durchschnittlichen Wasserverbrauch von 126 Litern pro Person und Tag zugrunde. Dieser Wert geht auf Angaben des Umweltbundesamtes zurück. Bei einem Zwei-Personen-Haushalt entspricht das rund 92 Kubikmetern Wasser im Jahr.

In die Berechnung flossen ausschließlich verbrauchsabhängige Kosten für Trinkwasser und Abwasser ein. Grundgebühren, Zählerentgelte und Gebühren für Niederschlagswasser wurden nicht berücksichtigt. Die tatsächliche Wasserrechnung kann daher je nach Haushalt und örtlichem Gebührenmodell höher ausfallen.

Die Untersuchung umfasst 82 Städte aus allen 16 Bundesländern. Die Trinkwasserpreise stammen aus der Regionalstatistik 2025, die Abwasserpreise wurden nach Angaben von Hansgrohe im September 2026 auf den Internetseiten der jeweiligen Gemeinden und Wasserwerke recherchiert.

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