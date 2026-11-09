37 Jahre Mauerfall: Was ein früherer DDR-Bürger heute über die Wende sagt

Politiker erinnern an die friedliche Revolution, Schüler sprechen über Freiheit und Hoffnung. Ein Mann aus Neubrandenburg bringt am Rande der Gedenkfeier eine andere Perspektive ein.

Der Mann mit der Rose in der Hand bringt es auf den Punkt. „Die Menschen im Osten wollten konsumieren. Und der Westen hat sich neue Märkte geschaffen“, sagt er. Der 60- Jährige, der die Öffnung der DDR-Grenze als junger Neubrandenburger miterlebt hat, ist am Montag Gast der Gedenkveranstaltung zum 37. Jahrestag des Mauerfalls. So eine Einschätzung kommt in den Reden nicht vor, wie manches andere auch.



Des Mauerfalls gedenken: ein schwieriges Unternehmen. Für Politiker ist es erst mal ein Routinetermin – was man am Montag sehen kann, als manch ein Gast aus Senat und Parlament während der Andacht in der Kapelle der Versöhnung klammheimlich seine Mail checkt. Menschen, die gern in der DDR gelebt haben oder sie sich gern verklären lassen, sind nicht eingeladen. Damit sind viele Deutsche nicht vertreten.



Und was ist mit den jungen Menschen sowie mit den vielen anderen, denen die DDR kein Begriff ist? Ein ganzes Land ohne Handyempfang, ohne Streaming, ohne ChatGPT. Schüler aus der benachbarten Ernst-Reuter-Schule, einer integrierten Sekundarschule, und des Lycée Marcel Rudloff sind bei der Zeremonie im Schatten eines der letzten DDR-Wachtürme dabei. Doch sie wirken distanziert. Verständlich.

„Blöder Bengel, wo kommst Du denn her?“

Es gibt viele Sichtweisen und Perspektiven auf damals. Ein immer größeres Thema wird aber, dass die damaligen Geschehnisse für immer mehr Menschen keine Rolle mehr spielen. Weil sie 37 Jahre lang her sind. Weil neue Deutungen alles überlagern. Weil es neue Themen gibt.



Der 60-Jährige, der zur Gedenkstätte Berliner Mauer auf dem früheren Todesstreifen an der Bernauer Straße gekommen ist, möchte seinen Namen nicht in der Zeitung lesen. Aber es liegt ihm am Herzen öffentlich mitzuteilen, warum er der Einladung gefolgt ist.

Gedenkveranstaltung 37 Jahre Mauerfall: Der Kapelle der Versöhnung wurde auf dem Fundament der Versöhnungskirche verbaut. Die damalige Kirche auf dem Todesstreifen wurde 1985 gesprengt. © Peter Neumann/Berliner Zeitung

„Ich möchte der Menschen gedenken, die es 1989 geschafft haben, dass die Mauer fiel“, erklärt er. Er habe miterlebt, wie das politische System der DDR zerbrach. Das sei ein gutes Gefühl gewesen, erinnert er sich.

Am 11. November 1989 sei er zum ersten Mal im Westen gewesen. Mit dem Zug nach Berlin, Hauptstadt der DDR, mit der S-Bahn zum Bahnhof Zoo, zu Fuß zum Kurfürstendamm. West-Berlin scheint ihn nicht besonders beeindruckt zu haben. Irgendwann habe er jenseits des Getümmels den Fernsehturm gesehen, er leitete ihn heim. Seine Mutter empfing ihn später so: „Blöder Bengel, wo kommst Du denn her?“

Die Gedenkveranstaltung fand im Schatten eines der letzten DDR-Wachtürme statt. © Peter Neumann/Berliner Zeitung

Schon damals habe er keine Alternative zu dem gesehen, was dann kam. Hätten die Ostdeutschen ihr Schicksal nicht besser selbst in die Hand nehmen sollen? „Ich war nicht davon überzeugt, dass sich dann wirklich etwas geändert hätte“, sagt er. „Mit den damaligen Leuten in der DDR hätte das nicht geklappt“ – nicht mit den DDR-Politikern.

Viele Hörgeräte sind zu sehen, manch einer geht am Stock

Der Tod der Menschen, die an der DDR-Grenze erschossen wurden oder dort auf andere Art ums Leben kamen, sei sinnlos gewesen. Er hätte es besser gefunden, wenn ausnahmslos alle Verantwortlichen vor Gericht gestellt worden wären. Aber mit Billigung des Westens sei viel „vertuscht“ worden, sagt der Mann. Heute wohnt er in Wedding.

Inzwischen hat die Gedenkveranstaltung auf dem früheren Grenzstreifen angefangen. Vertreter von DDR-Opferverbänden sind gekommen und einige andere Menschen, die 1989 die Öffnung der innerstädtischen Grenze miterlebt haben. Markus Meckel, Theologe und 1990 der letzte Außenminister der DDR, wird herzlich begrüßt. Viele Hörgeräte sind zu sehen, manch einer geht am Stock.

Die Berliner Politik ist vertreten. Noch-Senatschef Kai Wegner steht in der Kälte. Auch Finanz- und Kultursenator Stefan Evers, Schulsenatorin Katharina Günther-Wünsch sowie Verkehrssenatorin Ute Bonde (alle CDU) trotzen dem Novemberwind. Der SPD-Landesvorsitzende Steffen Krach und Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) sind ebenfalls da, sie halten allerdings sichtbar Abstand voneinander.

Der Mauerfall begann schon 1976

Elif Eralp, Spitzenkandidatin der Linken für Wegners Nachfolge, schützte sich mit roten Lederhandschuhen vor der Kälte. Sie wird ebenfalls eine Rose in der Hinterlandmauer hinterlassen. Später, während der Andacht in der nicht minder kühlen Kapelle der Versöhnung, wird sie neben Linken-Fraktionschef Tobias Schulze sitzen. Krach sitzt in der zweiten, Giffey dagegen in der ersten Reihe.

„Wehmütig blicken wir auf die Zeit des Aufbruchs zurück“, sagt Axel Klausmeier, Direktor der Stiftung Berliner Mauer, zu Beginn seiner Auftaktrede. 1989 habe sich gezeigt: „Freiheit ist möglich, und sie kann friedlich errungen werden.“ Doch angesichts der weltweiten Ereignisse scheinen dies an Bedeutung zu verlieren. Populisten und Autokraten nutzen Schwachstellen der Demokratie, um sie zu schwächen.

Für Hildigund Neubert begann das „Systems der Lüge“ weit vor 1989 zu bröckeln. Die Vorsitzende des Bürgerbüros zur Aufarbeitung von Folgeschäden der SED-Diktatur verortet den Anfang vom Ende früher. Am 22. August 1976 erlag Oskar Brüsewitz seinen Verletzungen. Der evangelisch-lutherische Pfarrer hatte sich in Zeitz auf offener Straße angezündet, um die Unterdrückung der Kinder und Jugendlichen im kommunistischen System der DDR anzuprangern.

Gedenkveranstaltung zum 37. Jahrestag des Mauerfalls: Politiker und Gäste stecken Rosen in die Berliner Mauer. Auch Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) ist gekommen. © IMAGO/Marvin Möbius

Oskar Brüsewitz hätte sich über die heutigen Jugendproteste gefreut, sagt Neubert während der Gedenkveranstaltung. Nicht über jene Jugendlichen, die anzünden und plündern. Aber über jene, die ihrer Ratlosigkeit und ihrer Wut Ausdruck verleihen. Wie die junge Frau, die ihr gesagt habe: „Wir sind zu jung, um schon hoffnungslos zu sein.“

Dann wird das Podium Schülerinnen und Schüler überlassen. „Als Schulgemeinschaft habe wir eine große Verantwortung“, heißt es im Beitrag der Ernst-Reuter-Schule. „Ausgrenzung und Hass dürfen keinen Platz haben.“ Ali Bayram (17) und der 16-jährige Alexander Graf lesen die Rede vor. Die DDR war „nicht gut“, meint Graf später. Ein Geschichtslehrer aus der Weddinger Schule erklärt, dass die deutsche Teilung in Berlin kein Hauptthema im Lehrplan sei. Leider.

Die jungen Franzosen vom Lycée Marcel Rudloff hatten ihre Mitschüler gefragt, was Hoffnung ist: zum Beispiel an eine Zukunft zu glauben, die noch nicht existiert. Nach Konflikten Mut zur Versöhnung zu finden.

György Dalos wünscht Politikern mehr Weitsicht

György Dalos war 17 Jahre und glühender Jungkommunist, als er auf dem Land in Ungarn vom Bau des antifaschistischen Schutzwalls in Berlin hörte. In seiner 17-minütigen Rede, die einer Geschichtsverlesung gleicht, schlägt er einen Bogen bis heute.

Wichtig sei, dass der Übergang zur Demokratie 1989 friedlich verlief. „Leider leben wir heute in einer friedlosen Welt. Der Krieg gegen die Ukraine zeigt, dass der Untergang eines Imperiums nicht automatisch den Aufstieg eines neuen verhindert“, so Dalos in der Kapelle der Versöhnung.

Daraus folgt, dass Freiheit und demokratische Ordnung nicht als selbstverständlich gelten dürfen, sondern geschützt werden müssen, damit sie nicht wehrlos sind. Den Politikern, die unsere Länder heute und künftig führen, dürfe man vor allem mehr Weitsicht und Fantasie wünschen, sagt der Redner. Später werden Kerzen entzündet.

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