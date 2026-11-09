Ich war heilfroh, als es die DDR nicht mehr gab. Dabei erfuhr ich vom Beginn ihres Endes erst am Morgen danach. Um halb acht am 10. November 1989, zwischen Heidelberg und Mannheim auf der Fahrt ins Büro, kam die Nachricht über das Radio. Ich war 32 Jahre alt und heulte, was die Tränendrüsen hergaben.
9. November
37 Jahre nach dem Mauerfall: Deutschland wird östlicher – gut, dass es die DDR gab
Nach Jahrzehnten der Alternativlosigkeit kehrt Latenz, die Gegenwart von Möglichem, in unser politisches Denken zurück. Der Osten spielt eine wichtige Rolle.
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Menschen aus Ost und West feiern den Fall der Berliner Mauer am Brandenburger Tor 1989 in Berlin.
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