Jüdische Kulturtage starten mit Dämpfer: Für Intendant Avi Toubiana ist das ein Ansporn

Nach jüdischer Überlieferung gibt es auf der Welt stets 36 Gerechte, die unerkannt unter den Menschen leben. Nicht einmal sie selbst wissen um ihre besondere Bestimmung. Doch solange es die Gerechten, die sogenannten Zadikim, gibt, so besagt die Legende, bleibt die Welt bestehen. „Zadikim – Zeit für Gerechte“ lautet deshalb das Motto der 39. Jüdischen Kulturtage Berlin, die vom 12. bis 22. November stattfinden.



Elf Tage lang soll die Stadt zum Schauplatz jüdischer Gegenwart werden. Mit Musik, Theater, Literatur, Film und Begegnungen, die zeigen, dass jüdische Kultur weit mehr ist als die Erinnerung an ihre Verfolgung. Einen Dämpfer gab es vorab aber schon: Die zentrale Ausstellung „Super Hero“ musste aus Finanzierungsgründen gestrichen werden.



Sie sollte mit einem von zehn Künstlerinnen und Künstlern gestalteten Parcours eine Brücke zwischen jüdischer Geschichte und moderner Superheldenkultur schlagen – von Superman und Batman bis zu historischen Persönlichkeiten wie Oskar Schindler. Beteiligt waren unter anderem der Comic-Autor Julian Voloj und der „Spider-Man Noir“-Mitschöpfer Fabrice Sapolsky.



Avi Toubiana ist seit 2022 Intendant der Jüdischen Kulturtage und kuratiert das Festival zum fünften Mal. Der Berliner Zeitung sagt er: „Natürlich ist es für mich schade, dass ich das nicht in der Form umsetzen konnte, weil viele Künstlerinnen daran gearbeitet haben. Generell ist das Klima seit dem 7. Oktober schwieriger geworden.“

Von israelischem Pop bis zum Theater der Erinnerung

Marina Maximilian steht für einen zeitgenössischen israelischen Sound, der sich nicht auf traditionelle musikalische Zuschreibungen reduzieren lässt. © Daniel Kaminsky

Das übrige Programm geht wie geplant über die Bühne: Den Auftakt macht am 12. November die israelische Sängerin Marina Maximilian in der Synagoge Rykestraße. Ihre Musik bewegt sich zwischen Pop, Jazz, Soul und elektronischen Klängen.



Ein Geheimtipp von Avi Toubiana ist das Orto-Da Theatre aus Tel Aviv. Seine Produktion „Stones“ ist am 15. November zu erleben. Das international ausgezeichnete Ensemble verbindet Physical Theatre, Musik und Licht zu einer Auseinandersetzung mit Erinnerung und Denkmälern. Was geschieht, wenn steinerne Zeugnisse der Vergangenheit plötzlich lebendig werden?



Auch die Literatur erhält viel Raum. Der Autor Alexander Estis gestaltet gemeinsam mit dem Trio Scho den Abend „Am Anfang war Schmonzes“ und Julia Franck liest in Begleitung ihrer Verlegerin aus „Ich ertrinke in den Wassern meiner eigenen Liebe. Rilkes letzte Geliebte“. Auf der Lesung von Marina Chernivsky „Bruchzeiten – Leben nach dem 7. Oktober“ geht es um die Folgen des Hamas-Terrorangriffs und die Frage, wie jüdisches Leben nach diesem Einschnitt weitergeht.



Ein weiterer Schwerpunkt gilt dem israelischen Film. Eröffnet wird die Reihe am 16. November im CineStar Cubix am Alexanderplatz mit Gidi Dars Tragikomödie „The Wedding Entertainer“. Wer jüdische Geschichte lieber im Stadtraum erkundet, kann an verschiedenen Führungen teilnehmen, hinzu kommen Angebote für Kinder, darunter Anja Tuckermanns Bilderbuchkino „Damals in der Rosenstraße“.



Für Unterhaltung sorgt am 19. November der international bekannte israelische Mentalist Lior Suchard in der Synagoge Rykestraße. Den musikalischen Abschluss gestaltet dort am 21. November der israelische Pianist und Singer-Songwriter Rami Kleinstein, dessen Lieder seit Jahrzehnten zur israelischen Popgeschichte gehören.

Deutschlandpremiere: Der Mentalist Lior Suchard ist für Avi Toubiana auch ein Geheimtipp. © Gabriel Baharlia

Wer weitermacht, lässt den Terror nicht gewinnen

Das derzeitige kulturelle und politische Klima macht es den Jüdischen Kulturtagen nicht einfach. Das zeigt besonders die Finanzierungslücke von 150.000 Euro, die letztlich zur Absage der Hauptausstellung geführt hat. Die Jüdische Gemeinde zu Berlin hatte Fördermittel aus dem Berliner Antisemitismus-Präventionsfonds beantragt, die jedoch nicht bewilligt wurden. Gideon Joffe, der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, sah darin ein fatales politisches Signal. Die Berliner Senatskulturverwaltung widersprach damals den Vorwürfen (die Berliner Zeitung berichtete).



Avi Toubiana versucht optimistisch zu bleiben. Als er die Intendanz der Kulturtage von Georg Kämpfe übernahm, war die Pandemie gerade vorbei. Es war nicht einfach, den alten Fahrtwind wiederaufzunehmen. Der nächste Dämpfer war der Wegfall von Sponsorengeldern, die wegen des russischen Angriffskriegs primär in die Ukraine flossen. Der 7. Oktober 2023 mit dem Angriff der Hamas auf Israel wurde zur dritten Zäsur für die Jüdischen Kulturtage, denn er hat jüdisches Leben überall auf der Welt verändert, aber auch den Blick auf Juden von außen.



„Nach einem so schrecklichen Ereignis war es für unser Team extrem schwer, überhaupt freudige Kultur zu vermitteln. Es fehlte uns an Schwung, aber alle sagten uns: ‚Ihr müsst unbedingt weitermachen, sonst hat der Terror gewonnen.‘ Im Jahr darauf seien weitere Sponsoren weggefallen, weil sie es als wirtschaftlich nicht sinnvoll erachteten oder ihr Logo dort nicht mehr sehen wollten“, erzählt Toubiana weiter.



Manche Künstler und Tänzer hätten sich geweigert, an den Kulturtagen teilzunehmen, vor allem wegen der Genozid-Vorwürfe an Israel. Auf der anderen Seite seien jüdische Künstler auf ihn zugekommen, die froh waren, auftreten zu können, ohne sich für ihre Herkunft schämen zu müssen. „Elie Wiesel hat einmal gesagt: ‚Die Juden sind wie die Kanarienvögel in den Kohleminen.‘ Wir sind als Erstes betroffen, danach kippt die gesamte Gesellschaft. Das sind Vorboten. Wenn wir als Gesellschaft nicht aufstehen und ganz hart dagegen protestieren, haben wir ein ernsthaftes Problem“, so Toubiana.



Mit den 39. Jüdischen Kulturtagen will Avi Toubiana ein klares Zeichen setzen: Jüdische Kultur in all ihrer Vielfalt muss und darf sichtbar bleiben.

Die 39. Jüdischen Kulturtage Berlin finden vom 12. bis 22. November 2026 an verschiedenen Orten statt. Tickets für die Veranstaltungen erhalten Sie in unserem Ticketshop.

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