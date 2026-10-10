40 Millionen schlafen seit einem Jahr in einer Schublade – in 19 Tagen sind sie weg

Lotto Max 2025: Ein 40-Millionen-Ticket aus Grey County verfällt am 28. Oktober. In Berlin läuft eine zweite Frist – bis 31. Dezember.

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Lotto-Kugeln liegen auf einem Lottoschein: In Zehlendorf wartet ein Gewinn von 398.228,70 Euro – nur noch bis zum 31. Dezember. (Symbolbild)

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Sieben Zahlen, ein einziger Treffer, 40 Millionen Dollar. Gezogen wurden sie am 28. Oktober 2025.

Seitdem: nichts.

Der Schein wurde nie eingelöst. Er wurde nicht einmal gescannt, weder an einem Terminal noch in der App der Lotteriegesellschaft. Zehneinhalb Monate nach der Ziehung habe es überhaupt keine Reaktion gegeben, sagte OLG-Sprecher Tony Bitonti dem kanadischen Portal INsauga. Am 28. Oktober 2026 erlischt der Anspruch. Bleiben 19 Tage.

Grey County: Wo der Lottoschein verkauft wurde

Verkauft wurde das Ticket an einer Annahmestelle in Grey County, zwei Autostunden nordwestlich von Toronto. Dazu zählen Owen Sound, Meaford, The Blue Mountains, Flesherton, Markdale, Durham und Hanover, wie der Sender CP24 unter Berufung auf die OLG berichtet.

Die Gegend lebt vom Tourismus. Die Lotteriegesellschaft vermutet deshalb, ein Besucher oder Ferienhausbesitzer habe den Schein gekauft und ihn nach der Heimfahrt nie geprüft.

In ihrer eigenen Übersicht führt die OLG den Gewinn unter einer anderen Bezeichnung. Auf der offiziellen Liste nicht abgeholter Tickets steht als Verkaufsgebiet „Rural Toronto West”, die Vertriebsregion. Die Gewinnzahlen sind in beiden Fällen identisch: 6, 14, 17, 19, 26, 43, 45, Zusatzzahl 27.

Was am 28. Oktober mit den 40 Millionen passiert

Ein Jahr ab Ziehungsdatum, so lange gilt ein am Terminal gedruckter Schein in Ontario. Danach ist der Anspruch erloschen.

Das Geld verschwindet nicht, es wandert zurück. Bei landesweiten Spielen wie Lotto Max fließt es in den Gewinntopf, und die OLG kündigte in ihrer Mitteilung an, die Summe über künftige Bonusspiele und Aktionen an die Spieler zurückzugeben, wie CTV berichtet.

Wer sich nach dem Stichtag meldet, braucht einen sehr guten Grund. Jeder Fall werde einzeln geprüft, sagte Bitonti dem Portal Daily Hive.

Nicht abgeholte Gewinne: Ein Ticket schlägt alle anderen zusammen

Die OLG veröffentlicht sämtliche offenen Gewinne in einer Tabelle. Dort stehen derzeit 21 Tickets, von Thunder Bay bis St. Catharines, zusammen 48.249.269,50 Dollar.

Der Grey-County-Schein allein macht davon 82,9 Prozent aus. Alle 20 übrigen Gewinne zusammen — darunter fünf Millionen aus Oshawa und eine Million aus Barrie — kommen auf gut acht Millionen.

Ein Detail erschwert die Suche zusätzlich. Die Liste wird nach Angaben der OLG nur etwa alle acht Wochen aktualisiert. Beim Stand vom 11. September bildete sie die Lage vom 17. Juli ab.

Chancen beim Lotto Max: Günstiger als 6 aus 49

Für fünf kanadische Dollar bekommt ein Spieler drei Reihen mit je sieben Zahlen von 1 bis 50. Die Chance auf alle sieben liegt bei 1 zu 33.294.800, wie die OLG ihre Quoten ausweist.

Zum Vergleich: Beim deutschen Lotto 6aus49 braucht es sechs Richtige plus Superzahl, die Chance beträgt 1 zu 139.838.160. Der kanadische Jackpot war also gut viermal leichter zu treffen als der deutsche — und liegt trotzdem seit einem Jahr unberührt.

Umgerechnet geht es um 24,8 Millionen Euro. Steuern fielen darauf weder in Kanada noch in Deutschland an.

Dabei war die Ziehung selbst unspektakulär. Den zweiten Rang über 164.079 Dollar traf niemand, 34 Spieler teilten sich den dritten mit je 4825,90 Dollar, meldete Daily Hive einen Tag nach der Auslosung.

Lottogewinn verjährt: Hierzulande gelten drei Jahre

Deutschland ist großzügiger als Ontario. Ein Gewinn verjährt nach drei Jahren, gerechnet ab dem 31. Dezember des Jahres, in dem gezogen wurde. Wer im Juni 2023 tippte, hat damit bis zum 31. Dezember 2026 Zeit, wie Lotto-Sprecherin Antje Edelmann dem Tagesspiegel erläuterte.

Verfallen ist trotzdem schon viel Geld. Im Januar 2021 erlosch in Reutlingen ein Anspruch über 11,3 Millionen Euro, im Allgäu holte 2010 niemand 2,1 Millionen ab. Nicht abgeholte Beträge gehen an die Landeslotteriegesellschaften zurück und werden über Sonderauslosungen neu ausgespielt.

Berlin: 398.228,70 Euro laufen am 31. Dezember ab

Auch in der Hauptstadt tickt eine Uhr. In Zehlendorf wartet ein Gewinn von 398.228,70 Euro auf seinen Besitzer, sechs Richtige vom 27. Mai 2023. Am 31. Dezember dieses Jahres ist er weg. Bleiben 83 Tage.

Entspannter kann ein Spieler aus Pankow bleiben. Seine 288.934,50 Euro verfallen erst 2028, wie Lotto-Sprecher Thomas Dumke der Berliner Zeitung bestätigte. Bis dahin liegt das Geld auf einem Verwahrkonto von Lotto Berlin.

So etwas hat Dumke in vierzig Berufsjahren genau einmal erlebt, sagte er dem Berliner Kurier. Im vergangenen Jahr zählte Berlin 1076 Gewinne über 5000 Euro, sechs der acht neuen Lotto-Millionäre kamen aus Charlottenburg-Wilmersdorf.

Alten Lottoschein prüfen: Vier Schritte

Papier durchsuchen: Jackentaschen, Portemonnaie, Handschuhfach, Sonnenblende, Küchenschublade — genau diese Orte nennt die OLG in ihrem Aufruf.

Scheine mit langer Laufzeit kontrollieren: Wer für mehrere Ziehungen tippt, prüft oft nur die erste.

Zusatzlotterien einzeln nachsehen: Spiel 77 und Super 6 haben eigene Losnummern.

Online tippen: Gewinne werden dort automatisch gemeldet, ein Papierschein nicht.

Fazit: Entscheidend ist das Datum, nicht die Summe

Über den Anspruch entscheidet keine Gewinnhöhe, sondern ein Kalenderblatt. 40 Millionen Dollar verfallen am 28. Oktober genauso lautlos wie 10.000 Euro.

Sollte sich in Grey County niemand melden, wäre es nicht einmal der Rekord. Den hält laut OLG ein Lotto-Max-Schein vom 28. Juni 2022 über 70 Millionen Dollar — der größte nie abgeholte Gewinn der kanadischen Geschichte.

Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe und Beratung bietet die BZgA unter 0800 1 372 700.

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