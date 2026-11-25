Opal und Jagal brachten einst Gas aus Nord Stream und Jamal durch Ostdeutschland. Nun fehlen Teile der Routen im Erdgasnetz. Welche Folgen hat das im Winter?

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Industriehafen in Lubmin mit dem Endpunkt der Nord Stream und der Übernahmestation der 470 Kilometer langen Anbindungsleitung Opal. Symbolbild.

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Die neue Kältewelle trifft Deutschland mitten im Umbau seines Gasnetzes. Seit Dezember 2025 stehen rund 400 Kilometer der Leitungen Opal und Jagal für den Erdgastransport nicht mehr zur Verfügung. Sie waren Teil der Routen, über die früher Gas aus Nord Stream und Jamal durch Ostdeutschland floss. Gascade hat die Abschnitte auf Wasserstoff umgestellt. Ob darüber bereits Kunden beliefert werden, ist unklar



Gleichzeitig liegen die deutschen Gasspeicher mit aktuell nur noch 55,90 Prozent Füllstand deutlich unter dem Niveau des Vorjahres. Neue Wettermodelle erwarten bis Anfang Dezember ungewöhnlich niedrige Temperaturen. Damit steigt nicht nur der Verbrauch: Es muss auch in kurzer Zeit ausreichend Gas aus Speichern, LNG-Terminals und westlichen Importleitungen zu den Verbrauchern im Osten gelangen. Reicht das verbleibende Gasnetz dafür auch bei Extremkälte?

Nach Nord-Stream-Aus: Opal und Jagal teilweise auf Wasserstoff umgestellt

Nach Angaben von Gascade kann die vollständige Opal jährlich bis zu 36 Milliarden Kubikmeter Erdgas transportieren. Die insgesamt 473 Kilometer lange Pipeline führt durch Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen bis zur tschechischen Grenze. Auf Wasserstoff umgestellt wurde allerdings nur der nördliche Abschnitt zwischen Lubmin und Radeland in Brandenburg. Diesen Abschnitt führt Gascade seit Dezember 2025 als Hyos (Wasserstoffleitung Ost).

Auch die Jagal besitzt eine direkte Russland-Vorgeschichte. Ihr Name steht für Jamal-Gas-Anbindungsleitung. Sie übernahm an der deutsch-polnischen Grenze in Mallnow Gas aus der Jamal-Europa-Pipeline und transportierte es Richtung Westen.

Der umgestellte Jagal-Abschnitt von Radeland bis Bobbau bei Bitterfeld-Wolfen heißt seinerseits Hyrab. Zusammen bilden sie eine rund 400 Kilometer lange Wasserstoffverbindung durch Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt.

Von Nord Stream über Opal und Jagal: So verlaufen die Gasleitungen in den Osten. © Berliner Zeitung

Mehr Erdgas für Ostdeutschland: Gascade baut in Wittenburg und Rehden aus

In Wittenburg in Mecklenburg-Vorpommern baut Gascade eine neue Verdichterstation, damit mehr Erdgas von Westen nach Ostdeutschland fließen kann. Einen der drei geplanten Verdichter begründet der Betreiber ausdrücklich mit der Umstellung bisheriger Erdgasleitungen auf Wasserstoff. Die Station soll im Herbst 2028 vollständig in Betrieb gehen.

Im niedersächsischen Rehden nimmt Gascade bereits zusätzliche Verdichter schrittweise in Betrieb. Dort werden laut Betreiber „ab 2027 zusätzliche Transportkapazitäten für Transportkunden buchbar“.

Wie viel mehr Erdgas durch beide Projekte Richtung Osten fließen kann, hat Gascade auf Anfrage ebenso wenig beziffert wie die Kapazität, die durch die Umstellung von Opal und Jagal weggefallen ist. Der Betreiber verweist auf seine Berechnungen für das gesamte Gasnetz.

Bundesnetzagentur sieht kein erhöhtes Winterrisiko

Die Bundesnetzagentur gibt Entwarnung. Man sehe „kein erhöhtes Versorgungsrisiko bis zu der auf 2028 datierten Inbetriebnahme der Verdichterstation Wittenburg“, erklärte die Behörde auf Anfrage der Berliner Zeitung.

Bei der Genehmigung des Wasserstoff-Kernnetzes und in der Gasnetzplanung hat die Bundesnetzagentur nach eigenen Angaben geprüft, ob die übrigen Leitungen auch bei besonders hoher Nachfrage genug Erdgas transportieren können. Nach ihrer Einschätzung reicht das vorhandene Netz dafür aus. Die Betreiber könnten bei Bedarf mehr Gas über andere bestehende Leitungen schicken. Welche Strecken sie dafür nutzen würden, hat die Behörde jedoch offengelassen.

Auf die Frage nach längerer Extremkälte bei niedrigen Speicherständen verwies die Bundesnetzagentur auf ihre Einschätzung, dass die Versorgungslage auch in Ostdeutschland stabil sei. Ob sie diese Kombination durchgerechnet hat und wie viel zusätzliches Gas die Leitungen dann in den Osten bringen könnten, geht aus ihrer Antwort nicht hervor.

Ines rechnet bei Extremkälte mit bis zu 1,7 TWh Gasmangel am Tag

Der Speicherverband Initiative Energien Speichern (Ines) hat allerdings Mitte November berechnet, was die Extremkälte bzw. ein Winter wie 2010 für Deutschlands Gasversorgung bedeuten würde. Damals lag die Durchschnittstemperatur im Januar bundesweit bei minus 3,6 Grad. Wiederholt sich dieser Temperaturverlauf, könnten laut Ines zwischen Januar und März 2027 in einzelnen Monaten bis zu 6,6 Terawattstunden Gas fehlen.

An besonders kalten Januartagen wären es bis zu 1,7 Terawattstunden am Tag. Das entspricht etwa einem Drittel dessen, was Deutschland am verbrauchsstärksten Tag im Januar 2026 benötigt hatte. Für einen normalen oder milden Winter erwartet der Verband keinen Gasmangel.

In der Rechnung liefern die Nachbarländer bereits zusätzliches Gas, und die deutschen LNG-Terminals nutzen ihre buchbare Kapazität vollständig. Trotzdem reichen die laufenden Importe an den kältesten Tagen im Modell nicht aus. Dann müssen die Speicher kurzfristig mehr Gas liefern. Gerade bei niedrigen Füllständen kann aber auch die Menge sinken, die sich pro Tag aus einem Speicher entnehmen lässt.

„Importe über die verfügbaren Pipelines und LNG-Terminals allein können die hohen Verbrauchsspitzen an kalten Wintertagen nicht decken“, erklärte Ines-Geschäftsführer Sebastian Heinermann. Wie beim Stromnetz zählt auch beim Gasnetz, wie viel es in Spitzenzeiten transportieren kann.

Steigt der Verbrauch im Osten schneller, als die Leitungen zusätzliches Gas in die Region bringen können, kann es dort auch dann eng werden, wenn anderswo in Deutschland noch Gas verfügbar ist. Wie viel Spielraum das Netz im Osten bei Extremkälte hat, bleibt also offen. Kommt zur Kälte eine Dunkelflaute hinzu, kann der Gasbedarf weiter steigen. Während Haushalte mehr heizen, können Gaskraftwerke einspringen, wenn Wind- und Solaranlagen wenig Strom liefern.

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