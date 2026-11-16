400 Kilometer Reichweite: China testet elektrisches Passagierflugzeug erstmals mit Besatzung

Ein Flugzeug ohne Kerosin: Chinas neues Elektro-Passagierflugzeug hat seinen ersten Flug mit Besatzung absolviert.

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Das chinesische Elektroflugzeug CE-25A hat am Samstag seinen ersten bemannten Testflug absolviert. Das teilte die Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) laut der staatlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua mit.



Das Flugzeug startete und landete demnach in Binzhou in der ostchinesischen Provinz Shandong. An Bord waren zwei Piloten und ein Flugtestingenieur. COMAC erklärte laut Xinhua, das Flugzeug habe normal funktioniert und alle Leistungsindikatoren hätten den Erwartungen entsprochen.

Der Test dauerte nach Angaben der staatlichen chinesischen Zeitung Global Times insgesamt 57 Minuten und 46 Sekunden. Davon war die Maschine dem Bericht zufolge 16 Minuten und 38 Sekunden in der Luft und legte eine Strecke von 60,4 Kilometern zurück.

Weitere Tests stehen aus

Die CE-25A ist das erste elektrische Verkehrsflugzeug von COMAC, wie Xinhua berichtet. Die Maschine ist demnach vor allem für den Einsatz auf Verbindungen zwischen Städten vorgesehen. Sie bietet nach Angaben der Nachrichtenagentur Platz für bis zu 19 Passagiere, hat ein maximales Startgewicht von zehn Tonnen und erreicht eine Reisegeschwindigkeit von bis zu 300 Kilometern pro Stunde. Die Reichweite soll laut Xinhua 400 Kilometer betragen, die vorgesehene Flughöhe 2400 Meter.

Entwickelt wurde das Flugzeug laut Xinhua gemeinsam von COMAC, dem chinesischen Batteriehersteller CATL, der Shanghai Jiao Tong University und weiteren Partnern. Seinen ersten autonomen Flug ohne Besatzung absolvierte das Flugzeug bereits am 2. Februar. Seitdem habe es 19 Validierungsflüge ohne Besatzung gegeben, berichtete die Global Times.

Nach Angaben von Euronews hat COMAC inzwischen die Zulassung für den Flugzeugtyp bei der chinesischen Zivilluftfahrtbehörde beantragt. Eine endgültige Zulassung für den kommerziellen Betrieb liegt damit aber noch nicht vor.

Auch in anderen Ländern werden elektrische Flugzeuge getestet. So absolvierte etwa der Flugzeughersteller Heart Aerospace nach eigenen Angaben im August 2026 mit seinem Demonstrator X1 einen 27-minütigen bemannten Erstflug im US-Bundesstaat New York. Das Unternehmen bezeichnete die Maschine als größtes bislang geflogenes batteriebetriebenes Flugzeug der Welt. Sie diene als Technologiedemonstrator für das geplante Hybridflugzeug ES-30.

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