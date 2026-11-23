Bis zu jeder vierte Interessent des Finanzierers Hypofriend könnte die Kreditrate tragen, scheitert aber am Eigenkapital. Singles fallen bei Förderungen durchs Raster.

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Auch Jüngere verbinden das Eigenheim immer noch mit Stabilität und Sicherheit.

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Immobilien machen gut die Hälfte des privaten Nettovermögens in Deutschland aus. Nach einer Veröffentlichung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) entfallen rund 56 Prozent des Nettovermögens privater Haushalte auf Immobilien. Das Institut bezeichnet sie als „Schwelle und Schlüssel“ zu einer gleicheren Vermögensverteilung.

Doch zwischen 2011 und 2023 stiegen die Immobilienpreise um rund 77 Prozent, während die Realeinkommen lediglich um 15 Prozent zugenommen haben. Das hat den Traum vom Eigenheim für viele Menschen hierzulande zum Platzen gebracht.

Mit einer Wohneigentumsquote von unter 50 Prozent ist Deutschland im europäischen Vergleich ein Schlusslicht. Nur noch in der Schweiz leben mehr Menschen zur Miete. Die Eigentümerquote liegt hierzulande bei 47,2 Prozent gegenüber 68,4 Prozent im EU-Schnitt. In Belgien leben sogar gut 70 Prozent der Menschen im Eigenheim.

Deutschland ist also weiterhin das berühmte Mieterland. Aber ist es das wirklich freiwillig?

Der Wunsch nach Eigentum bleibt – viele können es sich nicht leisten

Ein starkes Mietrecht mit gutem Kündigungsschutz, ein großer Mietwohnungsbestand aus der Nachkriegszeit und jahrzehntelang vergleichsweise günstige Mieten haben das Mieten in Deutschland jahrelang attraktiv gemacht.

Auch die Ökonomen einer 2020 veröffentlichten, im Forschungsumfeld der Bundesbank entstandenen Studie sehen in den wohnungspolitischen Rahmenbedingungen einen wesentlichen Grund für die niedrige Wohneigentumsquote.

Am fehlenden Wunsch nach Eigentum scheint es jedenfalls nicht zu liegen. Vor dem Hintergrund steigender Mieten (bundesweit lagen die Angebotsmieten im zweiten Quartal 2026 rund vier Prozent über dem Vorjahr) wollen 68 Prozent der in der Interhyp-Wohntraumstudie vom Oktober 2026 befragten Mieter irgendwann im Eigenheim leben.

Bei den 23- bis 30-Jährigen ist das Kaufinteresse seit 2021 sogar gestiegen: von 73 auf 80 Prozent. Bei der Generation Z, zu der üblicherweise die zwischen etwa 1997 und 2012 Geborenen gezählt werden, steht Wohneigentum laut Interhyp vor allem für Sicherheit und Stabilität.

Gleichzeitig halten immer mehr Menschen den Kauf einer Immobilie für unerreichbar: 46 Prozent der Deutschen bewerten Immobilien in ihrer Wunschregion als „kaum leistbar“. Im Jahr 2025 gaben das noch 39 Prozent an.

Sparer scheitern schon an Kaufnebenkosten

Eine wesentliche Hürde sind die Kaufnebenkosten. Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchgebühren sowie eine mögliche Maklerprovision können sich in Deutschland auf acht bis zwölf Prozent des Kaufpreises summieren.

Nach Angaben des Berliner Gutachterausschusses betrug der mittlere Kaufpreis für Eigentumswohnungen im Jahr 2025 rund 5511 Euro je Quadratmeter. Für eine 60 Quadratmeter große Wohnung ergibt das rechnerisch einen Kaufpreis von rund 330.700 Euro. Bei zwölf Prozent Kaufnebenkosten kämen knapp 40.000 Euro hinzu. Selbst wer den gesamten Kaufpreis über einen Kredit finanzieren könnte, müsste diesen zusätzlichen Betrag häufig aus eigenen Ersparnissen aufbringen.

Mike Rojem, neben dem Gründer Nick Mulder einer der beiden Geschäftsführer des Berliner Baufinanzierungsvermittlers Hypofriend, sieht darin eines der größten Hindernisse für den Vermögensaufbau. Nach seinen Angaben könnten sich rund 20 bis 25 Prozent der Hypofriend-Interessenten in Berlin zwar die monatliche Rate eines Kredits von mehr als 250.000 Euro langfristig leisten, scheiterten bereits am fehlenden Eigenkapital. Besonders häufig fehlten schon die Mittel für die Kaufnebenkosten.

Rojem führt dies darauf zurück, dass die Immobilienpreise seit den 2010er-Jahren deutlich schneller gestiegen sind als die Einkommen. Das habe viele Sparer abgehängt. Nach Angaben des Informationsdienstes des Instituts der deutschen Wirtschaft liegt das Vermögen von Mieterhaushalten zwischen 35 und 44 Jahren im Median bei 22.500 Euro. Das ist deutlich weniger, als Käufer in Berlin allein für die Kaufnebenkosten benötigen.

Diese Schieflage drückt die Interhyp-Wohntraumstudie 2026 ebenfalls aus. Dort halten rund 67 Prozent der Befragten einen Immobilienkauf für realistisch, wenn sie von ihren Familien unterstützt werden.

Hohe Preise treffen auf Bauzinsen, die heute bei rund 3,5 bis vier Prozent für zehnjährige Finanzierungen liegen – etwa dreimal so hoch wie 2021. „Ein Kredit über 360.000 Euro mit zwei Prozent Tilgung kostet so schnell rund 1700 Euro im Monat. Das ist für viele Haushalte deutlich mehr als ihre heutige Miete“, sagt der Geschäftsführer von Hypofriend.

Bei staatlicher Förderung fallen Singles durchs Raster

„Für beide Probleme gibt es in Deutschland kaum wirksame staatliche Hilfe“, so Rojem. Zwar existieren verschiedene Förderprogramme für den Immobilienkauf. Sie sind jedoch teilweise an strenge Einkommens-, Familien- oder energetische Voraussetzungen geknüpft.

Das KfW-Förderprogramm „Jung kauft Alt“ richtet sich an Familien mit Kindern; Singles und kinderlose Paare gehen leer aus. Das zu versteuernde jährliche Haushaltseinkommen darf bei einem Kind höchstens 90.000 Euro betragen. Für jedes weitere Kind steigt die Grenze um 10.000 Euro.

Das KfW-Programm „Wohneigentum für Familien – Neubau“ unterstützt wiederum Familien beim Bau oder Erstkauf besonders klimafreundlicher und energieeffizienter Wohngebäude. Wer eine gewöhnliche Bestandswohnung erwerben möchte, kann es dafür nicht nutzen.

Auch die Wohnungsbauprämie setzt voraus, dass überhaupt Ersparnisse in hinreichender Höhe gebildet werden können. Für viele Haushalte in den unteren Einkommensschichten ist dies kaum in nennenswertem Umfang möglich – ein Grund ist auch die Wohnkostenbelastung, die große Teile des verfügbaren Einkommens absorbiert.

Eine Entlastung bei der Grunderwerbsteuer für Ersterwerber gibt es bislang nicht flächendeckend.

Die Niederlande erlassen jungen Käufern die Grunderwerbsteuer

„Nachbarn wie die Niederlande oder Belgien tun deutlich mehr, damit Menschen den Einstieg ins Eigentum schaffen und Vermögen aufbauen“, sagt Mike Rojem. In den Niederlanden können Käufer zwischen 18 und 34 Jahren beim Erwerb einer selbst genutzten Wohnung unter bestimmten Bedingungen einmalig von der Grunderwerbsteuer befreit werden.

In Deutschland fehlt eine vergleichbare bundesweite Befreiung. Aus Sicht von Rojem wäre sie der größte Hebel, um mehr Menschen den Kauf zu ermöglichen. Um die Eigenkapitallücke zu schließen, empfiehlt das iwd unter anderem, die Förderprogramme auszuweiten.

Außerdem plädiert Hypofriend dafür, Selbstnutzer von Immobilien mit Investoren gleichzustellen. Wer eine Wohnung vermietet, kann Finanzierungskosten und weitere abzugsfähige Aufwendungen steuerlich mit den Mieteinnahmen verrechnen.

Dazu gehören insbesondere Kreditzinsen, Gebäudeabschreibungen sowie bestimmte Instandhaltungs- und Verwaltungskosten. Für privat selbst genutzte Immobilien gibt es diese allgemeinen Abzugsmöglichkeiten nicht.

Wie stark sich das auswirken kann, hat das IW in einer Modellrechnung vom Juli 2026 untersucht. Wer eine Immobilie für 300.000 Euro erwirbt, sie 15 Jahre vermietet und anschließend verkauft, erzielt unter den getroffenen Annahmen eine jährliche Eigenkapitalrendite von 7,1 Prozent. Bei Selbstnutzung liegt die modellierte Rendite lediglich bei fünf Prozent.

Ökonomen haben in einer Studie für die Bundesbank untersucht, wie sich eine Senkung der Grunderwerbsteuer und die steuerliche Absetzbarkeit von Kreditzinsen für Selbstnutzer auswirken würden.

Beide Maßnahmen erhöhten in der Modellrechnung die Wohneigentumsquote, insbesondere in der Mittelschicht. Eine geringere Grunderwerbsteuer ließ allerdings auch Kaufpreise und Mieten steigen – zulasten derjenigen, die weiterhin zur Miete wohnen. Die steuerliche Absetzbarkeit von Kreditzinsen schnitt dagegen besser ab: Trotz leicht steigender Wohnkosten überwogen im Modell die gesamtwirtschaftlichen Vorteile.

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