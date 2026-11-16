Etwa 54 Prozent des Stroms stammen aus fossilen Energieträgern. Harvard-Forscher werteten für ihre Studie Satellitenbilder und Daten der US-Umweltbehörde aus.

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In Mesa im US-Bundesstaat Arizona entsteht ein großes Rechenzentrum von NTT Data, das unter anderem für KI-Anwendungen vorgesehen ist.

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Ein Forschungsteam der Harvard-Universität hat berechnet, dass bei der Stromerzeugung für 403 große US-Rechenzentren innerhalb eines Jahres rund 25,7 Millionen Tonnen CO₂ anfielen. Das ist etwa so viel wie der jährliche Ausstoß Dänemarks.



Die Studie wurde am Montag in der Fachzeitschrift Nature Sustainability veröffentlicht. Untersucht wurde der Zeitraum von Mai 2024 bis April 2025.

Mehr als die Hälfte des Stroms aus fossilen Quellen

Die Anlagen verbrauchten nach den Berechnungen zwischen 68 und 99 Terawattstunden Strom, je nach angenommener Auslastung. Auf die untersuchten Rechenzentren entfielen rund 1,8 Prozent des gesamten US-Stromverbrauchs. Etwa 54 Prozent ihres Stroms stammten aus fossilen Energieträgern, vor allem Erdgas und Kohle. Die geschätzten CO₂-Emissionen liegen beim Doppelten bis Dreifachen der Werte für 2018.

Mehr als die Hälfte des untersuchten Stromverbrauchs entfiel auf Rechenzentren in vier Bundesstaaten: Virginia, Oregon, Ohio und Iowa. Die berechneten CO₂-Emissionen unterschieden sich je nach regionalem Strommix erheblich.

Emissionen anhand des Strommixes berechnet

Das Team um Gianluca Guidi erfasste die großen Rechenzentren mithilfe von Satellitenbildern und schätzte ihren Strombedarf bei unterschiedlicher Auslastung. Anschließend berechneten die Forscher anhand von Daten der US-Umweltbehörde EPA, wie viel Kohlendioxid bei der Erzeugung des benötigten Stroms anfiel. Die Emissionen wurden somit nicht direkt gemessen.

Die Studie erfasst nicht sämtliche großen US-Rechenzentren. Zudem konnten die Forscher nicht bestimmen, welcher Anteil des Stroms für KI-Anwendungen und welcher für andere Rechenaufgaben verbraucht wurde. Guidi zufolge könnten Verbrauch und Emissionen inzwischen höher liegen, da seit April 2025 weitere Rechenzentren gebaut und bestehende erweitert worden seien.