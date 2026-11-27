Torwart Marius Gersbeck musste über drei Jahre warten, bis er die Nummer 1 im Tor von Hertha BSC wurde. Jetzt macht er Sonnabend sein erstes Spiel gegen seinen Ex-Klub Karlsruher SC.

Torwart Marius Gersbeck (31) ist der Junge aus der Ostkurve und in dieser Saison der Rückhalt des Zweitliga-Spitzenreiters Hertha BSC. Davor hütete er das Tor des Karlsruher SC. Nun ist es für ihn endlich so weit, am Sonnabend (13 Uhr) kommt sein früherer Klub ins Olympiastadion. 41 Monate hat Gersbeck auf dieses Spiel gewartet.

Gersbeck präsentiert das Fan-Trikot zum KSC-Spiel

Die Fans von Hertha und dem KSC sind seit 50 Jahren befreundet. Zum Jubiläum gibt es ein gemeinsames Shirt, für das Werbefoto trägt es Marius Gersbeck. Für ihn ist das kein gewöhnliches Bild, das Trikot steht für sein Leben. Eines fehlt darin noch: ein Spiel gegen den KSC im Hertha-Tor.



Seit seiner Rückkehr im Sommer 2023 trafen beide Klubs sechsmal in einem Pflichtspiel aufeinander. Sechsmal schaute Gersbeck nur zu, fünfmal von der Bank, einmal verletzt nach einer Schulteroperation. Im Tor stand stets Tjark Ernst (23).

Vier Jahre die Nummer eins beim Karlsruher SC

In Karlsruhe war das anders. Von 2019 bis 2023 war der 1,87 Meter große Torwart dort die Nummer eins, 100 Pflichtspiele lang. Er sorgte auch für die Stimmung. Sein früherer Mitspieler Leon Jensen (29) erinnert sich an eine sieben- bis achtstündige Busfahrt nach einem Auswärtssieg: „Die ganze Zeit am Start: DJ Gersbeck mit einer ohrenbetäubenden Musik.“

Marius Gersbeck in seiner letzten Saison für den Karlsruher SC im Frühjahr 2023. © IMAGO/Max Krause

Sein Herz schlug dennoch immer in Berlin. Als Junge stand Gersbeck bei den Ultras in der Ostkurve, im Sommer 2023 kehrte er als neue Nummer eins zu seiner großen Liebe zurück. Nach gut zwei Wochen war der Traum vorbei.



Eine Nacht im Trainingslager in Zell am See machte alles zunichte. Gersbeck schlug einen Mann nieder, weil ein Fahrrad von Hertha gestohlen worden war. Es folgten Suspendierung, Prozess in Salzburg und der Verlust des Stammplatzes. Auf der Mitgliederversammlung im Oktober 2023 sagte er: „Ich habe den größten Fehler meines Lebens gemacht und bereue diesen zutiefst.“ Und weiter: „Messt mich an meinem Auftreten, Aussagen und Handeln.“



Aus dem Sünder wurde ein Schattenmann. Drei Jahre saß Gersbeck hinter Ernst auf der Bank, ohne zu klagen. Er half dem jungen Torwart im Training, in der Kabine hatte sein Wort Gewicht. Dort legt er bis heute die Musik auf, auch den Fan-Song „Einhundert Punkte, Hertha BSC!“.

Gersbeck kassierte nur neun Gegentore in zwölf Spielen

Im Sommer wechselte Ernst zu Feyenoord Rotterdam. Kurz vor dem Saisonstart machte Trainer Stefan Leitl (49) den Schattenmann zur Nummer eins. Zwölf Spiele später ist Hertha ungeschlagen Spitzenreiter, zehn Punkte vor dem 1. FC Nürnberg. Gersbeck kassierte nur neun Gegentore und blieb fünfmal ohne Gegentor, weniger hat keiner in der Zweiten Liga. Im Pokal in Saarbrücken wurde er endgültig zum blau-weißen Helden, als er im Elfmeterschießen zwei Schüsse hielt.

Trainer Stefan Leitl über Gersbeck: „Wir sind wirklich total glücklich mit Marius, aber nicht nur mit Marius, sondern auch hier wieder in Gänze mit dem kompletten Torwart-Team. Marius ist jemand, der sehr viel investiert, auch für die Mannschaft. Die Jungs spielen sehr gerne mit ihm. Er bringt sehr gute Leistungen und ist ein absoluter, positiver Charakter und verlässlicher Rückhalt für uns.“



Nach dem 2:1 gegen Wolfsburg vor knapp drei Wochen sagte Gersbeck: „Es ist einfach schön zu sehen, dass die ganze Stadt wieder strahlt.“ Am Sonnabend strahlen beide Kurven, der Spitzenreiter empfängt den Tabellenfünfzehnten. Freunde empfangen Freunde. Auf den Rängen liegen sich Berliner und Karlsruher in den Armen. Im Tor endet die Freundschaft, zumindest für 90 Minuten.

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