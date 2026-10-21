420 Gramm Kürbis im Schokokuchen: Dieses Rezept braucht weder Zucker noch Öl

420 Gramm Kürbis stecken in diesem Schokoladenkuchen, mehr als von jeder anderen Zutat. Genau deshalb braucht der Teig weder Öl noch Butter.



Der Kakao überdeckt den Kürbisgeschmack weitgehend. Heraus kommt ein dunkler, saftiger Kuchen mit einer hellen Frischkäse-Schicht obendrauf, gesüßt ohne Haushaltszucker und gebacken ohne Weizenmehl.



Das Rezept stammt aus einem Video des YouTube-Kanals KANALNAME. Praktisch für alle mit Glutenunverträglichkeit: Der Kuchen ist von Haus aus glutenfrei.

Zutaten für den Kürbis-Schokoladenkuchen 300 g Kürbispüree

3 Eier

Süßungsmittel nach Geschmack (Richtwert: 60 g Xylit oder 80 g Erythrit)

30 g Backkakao

35 g Kokosmehl

1 TL Backpulver

½ TL Natron und ein Spritzer Zitronensaft

Zutaten für die Frischkäse-Kürbis-Creme 120 g Kürbispüree

180 g Frischkäse

1 Ei

1 TL Kokosmehl

So backen Sie den Kürbis-Schokokuchen

Kürbispüree, Eier und Süßungsmittel glatt verrühren. Kakao, Kokosmehl und Backpulver mischen und unterheben.



Jetzt braucht der Teig zehn Minuten Pause. Kokosmehl saugt Flüssigkeit auf, die Masse wird in dieser Zeit spürbar fester. Währenddessen den Ofen auf 175 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen und eine Springform (20 bis 22 Zentimeter) mit Backpapier auslegen.



Erst kurz vor dem Einfüllen das Natron mit Zitronensaft beträufeln, aufschäumen lassen und unterrühren. So bleibt die Triebkraft für den Ofen erhalten.

Für die Creme Kürbispüree, Frischkäse, Ei und Kokosmehl verrühren. Den Schokoteig in die Form streichen und die Creme gleichmäßig darauf verteilen. Wer mag, zieht mit einer Gabel Schlieren hinein.



Den Kuchen etwa 40 bis 45 Minuten backen. Die Creme sollte gestockt sein, in der Mitte darf sie leicht wackeln.



Danach ist Geduld gefragt: Der Kuchen muss vollständig auskühlen, am besten über Nacht im Kühlschrank. Warm angeschnitten zerfällt er.

Kürbispüree selber machen: So geht's

Kürbispüree aus der Dose findet man in deutschen Supermärkten selten. Selbst gemacht dauert es eine halbe Stunde: Hokkaido entkernen, in Stücke schneiden und bei 200 Grad im Ofen garen, bis er weich ist. Dann fein pürieren.



Die Schale des Hokkaido kann dranbleiben, Butternut sollten Sie schälen. Entscheidend ist die Konsistenz. Wässriges Püree macht den Kuchen matschig, deshalb lassen Sie es im Zweifel in einem Sieb abtropfen.



Für den Rest des Kürbisses hat die Schwesterzeitung Berliner Kurier zehn ungewöhnliche Kürbis-Ideen gesammelt, vom Kaffeesirup bis zu Kürbis-Pommes.

Kokosmehl: Warum Weizenmehl kein Ersatz ist

Kokosmehl ist glutenfrei und bindet ein Vielfaches seines Gewichts an Flüssigkeit. Deshalb reichen 35 Gramm für den ganzen Kuchen.



Wer stattdessen Weizen- oder Dinkelmehl nimmt, bräuchte ein Vielfaches der Menge und bekommt einen völlig anderen Kuchen. Die Saftigkeit kommt hier aus Kürbis und Eiern, das Kokosmehl hält sie fest.

Ohne Zucker: Welches Süßungsmittel passt?

Womit gesüßt wird, lässt das Originalrezept offen. Xylit lässt sich eins zu eins wie Zucker dosieren. Erythrit süßt schwächer, davon brauchen Sie etwa ein Drittel mehr.



Achtung, wenn ein Hund im Haushalt lebt: Xylit ist für Hunde giftig, schon kleine Mengen sind gefährlich. Kuchenreste gehören also nicht auf den Couchtisch.



Streng genommen ist der Kuchen nicht zuckerfrei, denn Kürbis bringt eigenen Fruchtzucker mit. Es ist nur deutlich weniger als in einem klassischen Rührkuchen. Größere Mengen Zuckeraustauschstoffe können zudem auf den Magen schlagen. Ein Stück zum Kaffee ist die richtige Portion.

Wie lange hält der Kürbiskuchen?

Wegen Frischkäse und Ei gehört der Kuchen in den Kühlschrank. Gut abgedeckt hält er dort drei bis vier Tage. Am zweiten Tag ist die Creme am festesten und der Kuchen am leichtesten zu schneiden.



Wer Kürbis lieber herzhaft mag, findet in unserem Rezept der Woche eine Kürbissuppe mit Hokkaido. Und beim Berliner Kurier gibt es den Klassiker Kürbiskompott wie in der DDR.

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