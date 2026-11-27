Die EU-Kommission schlägt einen neuen Milliardenkredit für die Ukraine vor. Doch beim EU-Sondergipfel am Donnerstag wurde dazu keine Einigung erreicht.

Die EU will erst im Dezember weiter über einen geplanten Kredit in Höhe von 45 Milliarden Euro für die Ukraine beraten. Das teilte EU-Ratspräsident António Costa nach einem Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs am Donnerstag in Brüssel mit. Eine Einigung auf die zusätzliche Unterstützung für Kiew kam bei dem Treffen nicht zustande.



Der Gipfel endete zudem ohne Durchbruch bei den Verhandlungen über den nächsten mehrjährigen EU-Haushalt für die Jahre 2028 bis 2034. Wie Euronews berichtete, waren die Gespräche von Spannungen zwischen den Mitgliedstaaten geprägt. Die Auseinandersetzung über den Haushalt habe dabei auch die geplante Ukraine-Finanzierung in den Hintergrund gedrängt.

Streit um den EU-Haushalt

Wie AFP berichtete, sind sich die Mitgliedstaaten vor allem über die Höhe des künftigen EU-Haushalts, die Verteilung der Mittel und mögliche neue Einnahmequellen uneinig. Die EU-Kommission hatte zunächst ein Budget von rund zwei Billionen Euro vorgeschlagen. Costa legte einen Kompromiss vor, der laut Euronews ein Volumen von 1,78 Billionen Euro vorsieht.

Während Deutschland und andere sogenannte „sparsame“ Länder weitere Kürzungen verlangen, setzen sich 17 Länder der Gruppe „Freunde der Kohäsion“ für einen größeren Haushalt und den Erhalt der Agrar- und Regionalförderung ein, wie AFP berichtet. Auch bei möglichen neuen EU-Einnahmen, etwa durch Abgaben auf große Unternehmen oder Digitalkonzerne, gibt es demnach unterschiedliche Positionen.

Kredit soll Finanzierungslücke der Ukraine schließen

Die EU-Kommission hatte nach Angaben der AFP in der vergangenen Woche einen neuen Kredit über 45 Milliarden Euro vorgeschlagen, um Finanzierungslücken im ukrainischen Haushalt für 2027 zu schließen. Der Vorschlag sieht laut Reuters bis zu 25 Milliarden Euro für militärische Unterstützung und bis zu 20 Milliarden Euro für andere Hilfen vor.

Der Kredit dürfte nach dem von der AFP beschriebenen Modell über den sogenannten „Headroom“ des EU-Haushalts abgesichert werden. Dabei handelt es sich um den Unterschied zwischen den im Haushalt vorgesehenen Ausgaben und den maximalen Beiträgen, die die EU von ihren Mitgliedstaaten abrufen kann.

Streitpunkt: Beteiligung aller EU-Staaten

Wie die AFP berichtete, waren Tschechien, die Slowakei und Ungarn beim bisherigen 90-Milliarden-Euro-Kredit von den Garantien ausgenommen. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will eine solche Ausnahme bei der neuen Finanzierung verhindern und knüpft seine Zustimmung zum EU-Haushalt an eine Beteiligung aller 27 Mitgliedstaaten.

Eine mögliche Lösung könnte laut AFP darin bestehen, dass sich Staaten zwar an den zivilen, nicht aber an den militärischen Hilfen beteiligen. Bulgarien hat eine solche Aufteilung bereits unterstützt: Ministerpräsident Rumen Radew erklärte laut Reuters, sein Land werde sich an den nicht-militärischen Hilfen in Höhe von 20 Milliarden Euro beteiligen, aber kein Geld für Waffen bereitstellen. (mit AFP)

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