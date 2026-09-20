Am 20. September wählt Berlin ein neues Abgeordnetenhaus. Wer gewinnt, ist offen. Die Aufgabenliste des nächsten Senats steht trotzdem fest: Milliardenrisiken im Haushalt, zwei Angriffe auf die Infrastruktur der Stadt, ein Mietmarkt ohne Reserve.
Abgeordnetenhauswahl
Berlin-Wahl 2026: Wer auch immer gewinnt, erbt eine Stadt am Abgrund
Berlin wählt ein neues Abgeordnetenhaus. Wer auch immer gewinnt, übernimmt dieselbe Rechnung – und die macht aus fast jedem Wahlversprechen eine Ankündigung auf Kredit.
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Spitzenkandidaten v.l.n.r.: Kristin Brinker (AfD), Stefan Evers (CDU), Elif Eralp (Die Linke)
© Ralf Hirschberger/afp; Volodymyr Sindieiev/imago; Odd Anderson/afp