Millionen Menschen in Deutschland können sich im Winter keine warme Wohnung leisten. Die Zahl der Betroffenen ist zuletzt jedoch gesunken.

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Rund 4,7 Millionen Menschen in Deutschland lebten im vergangenen Jahr in Haushalten, die sich aus finanziellen Gründen keine ausreichend warme Wohnung leisten konnten. Das geht aus Daten des Statistischen Bundesamts hervor.

Wie die Behörde am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, ist die Zahl der Betroffenen gegenüber dem Vorjahr leicht zurückgegangen. 2024 hatten noch 6,3 Prozent der Bevölkerung angegeben, ihre Wohnung nicht angemessen warmhalten zu können. Die Einschätzung, ob eine Wohnung ausreichend geheizt werden kann, liegt dabei im Ermessen der Befragten.

Im europäischen Vergleich liegt Deutschland unter dem Durchschnitt. Nach eigener Einschätzung konnten im vergangenen Jahr 8,8 Prozent der Bürgerinnen und Bürger in der EU ihre Wohnung nicht ausreichend heizen. Am häufigsten betroffen waren Menschen in Griechenland mit 18,1 Prozent, gefolgt von Litauen mit 16,7 Prozent und Bulgarien mit 16,1 Prozent.

Heizöl deutlich teurer, Strom und Gas günstiger

Die Preise für Haushaltsenergie in Deutschland sind laut Bundesamt 2024 und 2025 gegenüber den Vorjahren rückläufig. Im Zuge der Energiekrise waren sie zuvor allerdings stark gestiegen. In der mittelfristigen Betrachtung von 2020 bis 2025 ergibt sich daher ein Anstieg der Verbraucherpreise um 46,9 Prozent.

Im Oktober 2026 lagen die Preise für Haushaltsenergie um 2,2 Prozent über dem Vorjahresmonat. Besonders stark verteuerte sich leichtes Heizöl mit einem Plus von 84,5 Prozent. Feste Brennstoffe wie Holz und Pellets wurden um 14,5 Prozent teurer. Dagegen sanken die Preise für Strom um 5,2 Prozent und für Erdgas um 1,2 Prozent. In bestehenden Wohngebäuden wird überwiegend mit Gas (53,9 Prozent) und Heizöl (24,7 Prozent) geheizt.

Die Angaben stammen aus der europäischen Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen, für die jedes Jahr in Deutschland rund 40.000 Haushalte befragt werden. (mit epd)