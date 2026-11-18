Voyager 1 im interstellaren Raum (Illustration): Die Nasa-Sonde ist seit 1977 unterwegs und jetzt einen Lichttag von der Erde entfernt – so weit wie kein anderes von Menschen gebautes Objekt.

Wer Voyager 1 an diesem Mittwoch um 14 Uhr einen Befehl schickt, erfährt am Freitag um 14 Uhr, ob er angekommen ist. Die Nasa-Sonde ist jetzt einen ganzen Lichttag von der Erde entfernt.



Kein von Menschen gebautes Objekt ist je so weit gekommen. Und das mit Bordcomputern aus den 70er-Jahren, die laut Nasa zusammen auf rund 69 Kilobyte Speicher kommen. Ein einziges Handyfoto ist heute größer.



Den Moment hat die US-Raumfahrtbehörde vorab berechnet: um 11.16 Uhr mitteleuropäischer Zeit am 18. November 2026, wie unter anderem der Spiegel unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Ein Lichttag ist die Strecke, die Licht in 24 Stunden zurücklegt: rund 25,9 Milliarden Kilometer.

Voyager 1: Warum der Lichttag so besonders ist

Physikalisch passiert an dieser Marke nichts. Die Sonde fliegt weiter, die Instrumente messen weiter. Doch für die Menschen am Jet Propulsion Laboratory (JPL) in Kalifornien ändert sich der Alltag spürbar.



Funksignale reisen mit Lichtgeschwindigkeit. Ein Befehl braucht nun 24 Stunden bis zur Sonde, die Antwort noch einmal 24 Stunden zurück. Wer Voyager „Hallo“ sagt, könne die Nachricht abschicken und nach Hause gehen, beschrieb Projektmanagerin Suzanne Dodd die Lage sinngemäß in einer Mitteilung des JPL.



Selbst die Bestätigung, dass der Rekord erreicht ist, kommt erst mit einem Tag Verspätung auf der Erde an. Für Donnerstag plant die Nasa deshalb eine Veranstaltung zu dem Meilenstein.



„Einen Lichttag Entfernung zu erreichen, ist eine erstaunliche Leistung – etwas, von dem ich nie erwartet hätte, es noch zu erleben“, sagte Dodd der Agentur.

So weit ist ein Lichttag

Die Zahl ist kaum vorstellbar. Ein paar Vergleiche helfen.

Voyager 1 in Zahlen Entfernung zur Erde: rund 25,9 Milliarden Kilometer

Das entspricht etwa dem 173-Fachen des Abstands zwischen Erde und Sonne

Voyager 1 ist damit rund 5,6-mal so weit entfernt wie der Neptun

Geschwindigkeit relativ zur Sonne: rund 61.000 Kilometer pro Stunde

Unterwegs seit dem 5. September 1977, also seit 49 Jahren

Die Zwillingssonde Voyager 2 startete zwei Wochen früher, ist aber auf einem langsameren Kurs. Sie würde die Lichttag-Marke erst 2035 erreichen. Dass sie dann noch funkt, erwartet selbst im Team niemand.

Von Jupiter bis in den interstellaren Raum

Voyager 1 war ursprünglich für die großen Gasplaneten gebaut. 1979 flog die Sonde am Jupiter vorbei, 1980 am Saturn. Danach ging es nur noch hinaus.



2012 durchquerte Voyager 1 die Heliopause. Das ist der Rand der Blase aus Teilchen und Magnetfeldern, die der Sonnenwind um unser Sonnensystem bläst. Seitdem fliegt sie durch den interstellaren Raum, Voyager 2 folgte 2018.



Dort hat die Sonde unter anderem ein leises, gleichmäßiges Summen aufgezeichnet. Es entsteht durch Schwingungen des extrem dünnen Gases zwischen den Sternen.

Das Rätsel, das Voyager noch lösen könnte

Eine Messung überrascht die Forscher bis heute. Nach dem Durchqueren der Heliopause hätte sich das Magnetfeld eigentlich in die interstellare Richtung drehen müssen. Das ist nicht passiert, es zeigt weiter so, wie es die Sonne vorgibt.



Auch Sonnenstürme spürt Voyager 1 noch in dieser Entfernung. Ihre Schockwellen reichen bis zur Sonde und darüber hinaus. Wo der Einfluss der Sonne wirklich endet, ist offen. Vielleicht halte Voyager lange genug durch, um genau das zu beantworten, sagte Dodd.

Voyager 1: Wie lange reicht der Strom noch?

Die Energie liefern Radionuklidbatterien, die jedes Jahr rund vier Watt Leistung verlieren. Die Nasa hat deshalb nach und nach Instrumente abgeschaltet, wie die Berliner Zeitung bereits berichtete. Von ursprünglich zehn Messgeräten laufen nur noch wenige.



Im September tauschte das Team bei einer Aktion mit dem Spitznamen „Big Bang“ drei Geräte an Bord gegen sparsamere Varianten aus – per Funkbefehl über 25 Milliarden Kilometer. Laut JPL könnten beide Sonden damit noch drei bis vier Jahre Kontakt zur Erde halten. Für die laufenden Instrumente reicht die Energie demnach über den 50. Starttag im September 2027 hinaus.



Ganz ohne Zwischenfälle läuft es nicht. Im Oktober riss der Kontakt zu Voyager 1 für rund 48 Stunden ab. Ein Satz Steuerdüsen hatte den Dienst eingestellt, die Sonde schaltete selbstständig auf Ersatzdüsen um. Die Ursache sucht die Nasa noch.

Was nach dem letzten Funkspruch bleibt

Irgendwann wird Voyager 1 verstummen. Fliegen wird sie trotzdem weiter, mit einer vergoldeten Schallplatte an Bord: Grüße in 55 Sprachen, Musik von Bach bis Chuck Berry, Geräusche von der Erde.



In rund 40.000 Jahren zieht Voyager 1 in 1,6 Lichtjahren Abstand am Stern Gliese 445 vorbei. Ob die Platte je jemand abspielt, wird auf der Erde niemand mehr erfahren.

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