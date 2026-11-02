50 Grad im Gefrierschrank? Mutmaßlicher Cyberangriff trifft Supermärkte in Europa

In Frankreich manipulierten Hacker bereits im Oktober die Kühlanlagen Hunderter Supermärkte. Nun melden Geschäfte in mehreren europäischen Ländern ähnliche Vorfälle.

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Supermärkte in mehreren europäischen Ländern haben Störungen ihrer Kühl- und Gefriersysteme gemeldet. Betroffen sind etwa Geschäfte in Belgien, Irland, Schweden, Finnland und Estland, wie Bloomberg berichtet. Ein schwedischer Supermarkt teilte dem Bericht zufolge auf Facebook mit, die Temperatur seiner Gefrierschränke sei auf 50 Grad Celsius gestiegen; als Grund werde demnach ein Hacking-Vorfall vermutet.

Der Leiter des schwedischen nationalen Cybersicherheitszentrums, John Billow, erklärte laut der Nachrichtenagentur Reuters, seine Behörde untersuche mehrere Vorfälle im Zusammenhang mit Kühlsystemen in Lebensmittelgeschäften. Der niederländische Einzelhändler Ahold Delhaize bestätigte Bloomberg zufolge, dass es am Sonntagabend in mehreren Filialen in Belgien zu einem „IT-Vorfall“ gekommen sei, der die Kühlsysteme beeinträchtigt habe.

Laut Reuters sprach Stephan Moelans, Chef des belgischen Kühltechnikunternehmens Sabcobel, das die Anlagen der Supermarktkette Delhaize betreibt, gegenüber der Nachrichtenagentur Belga von einem Cyberangriff. Die Verdampfer der Kühlanlagen seien in den Abtaumodus geschaltet worden.

Ähnliche Vorfälle in Frankreich

Immer mehr technische Geräte, darunter auch Kühlsysteme, lassen sich zunehmend aus der Ferne überwachen und steuern, wie Reuters berichtet. Das schaffe neue Möglichkeiten für Angreifer. Billow sagte der Nachrichtenagentur, in Schweden seien „eine ganze Reihe verwundbarer Betriebstechnologiegeräte“ im Einsatz. Die Behörden hätten bereits auf die Notwendigkeit von Sicherheitsupdates hingewiesen.

Bereits im Oktober waren in Frankreich rund 700 Supermärkte von Angriffen betroffen. Nach Angaben der Polizei übernahmen Hacker dort die Kontrolle über Kühlanlagen, wie Reuters berichtet. Die Temperaturen stiegen teilweise auf bis zu 50 Grad Celsius. Wer für die Angriffe verantwortlich ist, ist bislang nicht bekannt.

Auch in den USA gab es zuletzt Probleme mit Kühlanlagen: Das Pentagon erklärte in der vergangenen Woche, den Ausfall von Gefrieranlagen in mehreren militärischen Einrichtungen zu untersuchen, wie Bloomberg berichtet. Laut einem Reuters-Bericht behandelt das US-Verteidigungsministerium die Vorfälle inzwischen als möglichen Cyberangriff.

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