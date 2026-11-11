50 KIs sollten eine Zivilisation gründen – heraus kam Deutschland, nur ohne Faxgerät

KI-Experiment in Minecraft: 50 KI-Agenten sollten eine Zivilisation aufbauen. Nach drei Stunden gab es nur Bürokratie, Genehmigungen und Zuständigkeiten.

Ein Stück Dünger, eine einzelne Weizenpflanze, vier Beteiligte. Elf Minuten dauerte es, bis feststand, wer düngen darf.



Was nach deutschem Behördenflur klingt, hat sich in einem Videospiel abgespielt. Ein Mensch war nicht beteiligt.



Forscher von Y Combinator Labs, dem Labor des US-Start-up-Investors Y Combinator, haben mit dem Start-up Olam Labs 50 KI-Agenten in Minecraft ausgesetzt. In dem Klötzchenspiel sammelt man Rohstoffe, baut Häuser und weicht nachts Monstern aus.



Der Auftrag bestand aus einem Satz: Baut eine blühende Zivilisation auf.

50 KI-Agenten, drei Stunden, 5900 Nachrichten

Alle 50 Figuren steuerte GPT-6.1 Sol, ein Sprachmodell von OpenAI. Sie konnten einander schreiben und gemeinsame Dateien anlegen, heißt es im Bericht der Forscher von Ende Oktober. Rund 5900 Nachrichten kamen in den drei Stunden zusammen.



Der Start gelang. Nach 90 Sekunden war fast jeder Baum in Reichweite gefällt.



Eine Wahl gab es nie. 46 der 49 anderen Agenten schrieben zuerst an Ada, denn sie stand im Verzeichnis ganz oben. Mit 616 Direktnachrichten war sie Chefin, ohne sich je beworben zu haben.

Erste Nacht in Minecraft: 22 Tode vor Minute 20

Dann wurde es dunkel. Noch vor Minute 20 starben 22 Figuren. Vera etwa erlegte beim Fackelnsetzen einen Zombie und ein Skelett, dann erwischte sie eine Spinne. Am Ende zählte das eigens geführte Todesprotokoll 34 Einträge.



Dabei kostete der Tod fast nichts: Ausrüstung weg, sofort wieder da. Erholt hat sich die Kolonie davon trotzdem nicht.



Ada ordnete an, in beleuchteten, geschlossenen Unterkünften zu warten, bis man einer kurzen Aufgabe zugeteilt werde. Der Satz könnte aus einer deutschen Dienstanweisung stammen.



Selbst die Erdgrube, in der Gestorbene wieder auftauchten, bekam bis zum Morgen Vorrang als Gemeinschaftsprojekt. Sie wurde der Hauptkeller der Siedlung.

Elf Minuten für ein Stück Knochenmehl

Von da an wuchs vor allem die Verwaltung. Eine Agentin namens Ines führte Buch darüber, wer hungrig war und in welcher Truhe welcher Fisch lag.



Vier Agenten berieten elf Minuten, bis ein „alleiniger Düngebeauftragter“ ernannt war. Sein Zuständigkeitsbereich: ein Stück Knochenmehl, in Minecraft der Dünger, für eine einzige Weizenpflanze.



Es gab außerdem einen Angelrutenhalter. Manche Figuren baten um Erlaubnis, bevor sie Gras entfernten.



Und es gab Bram. Er schrieb elf Kollegen an, um Faden für eine Angelrute zu bekommen, und erlegte am Ende selbst eine Spinne dafür. Als die Rute fertig war, war er zu hungrig für den Weg zum Wasser. Er gab sie ab.

Das verschwundene Hähnchen

Den Höhepunkt liefert ein Brathähnchen. Ada warf es der hungrigen Noor zu. Eine dritte Figur, Esme, hob es auf und aß es.



Es folgte eine Aufarbeitung, ausdrücklich ohne Schuldzuweisung, und eine neue Vorschrift: Rationen gehören in namentlich beschriftete Truhen, geworfen wird nicht mehr.



Der Vorfall wirkte nach. Vor dem Hähnchen kam das englische Wort für werfen in 7 Nachrichten vor, danach in 125. 85 davon waren Warnungen.

Was das über KI-Agenten verrät

Die Forscher erkennen in der Kolonie ihre eigenen Arbeitswerkzeuge wieder. KI-Agenten, die Software schreiben, verbeißen sich demnach ähnlich in einen Schritt oder eine Rolle und werden übervorsichtig, sobald etwas riskant wirkt.



Wer hofft, dass 50 KIs bald die Arbeit von 50 Angestellten erledigen, darf sich also freuen: Die Abstimmungsrunde beherrschen sie schon.



Ein Beweis ist das Experiment nicht. Es gab einen einzigen Durchlauf mit einem einzigen KI-Modell. Die Software haben die Forscher auf GitHub veröffentlicht, andere können den Versuch wiederholen.



Nach drei Stunden stand keine blühende Zivilisation. Dafür gibt es jetzt ein Verfahren zur sicheren Übergabe von Brathähnchen.

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