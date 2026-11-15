50 Liter und Gewitter: Ab morgen kippt das Wetter in ganz Deutschland

Zwischen Schwarzwald und Ostsee kippt das Wetter: Ab Montag ziehen Sturmböen, einzelne Gewitter und kräftiger Regen von Westen über Deutschland. Der Deutsche Wetterdienst erwartet auf den Gipfeln orkanartige Böen und am Dienstag in fast allen Mittelgebirgen markanten Dauerregen, im Schwarzwald sogar Unwettermengen.



Wer in den Bergen unterwegs ist oder früh mit dem Auto losfährt, muss sich auf zwei raue Tage einstellen.

Gewitter im November: Am Montag fegen Sturmböen bis ins Flachland

Der Montag beginnt fast überall grau und nass. Nur an der Ostsee reißt die Wolkendecke am Nachmittag kurz auf, in Mitteldeutschland bleibt es zeitweise trocken.



Gefährlich wird der Wind. Auf den Kämmen der Mittelgebirge und in den Alpen rechnet der DWD mit Sturmböen, exponiert mit schweren Sturmböen und vereinzelt orkanartigen Böen aus West bis Südwest.



Im Tagesverlauf bilden sich zudem einzelne kurze Gewitter. Sie tragen stürmische Böen auch ins Binnenland und in die Niederungen.

Für Bayern nennt die DWD-Prognose Böen von 55 bis 70 km/h im Flachland und bis 85 km/h im westlichen Alpenvorland. Auf den Alpengipfeln sind es in der Nacht zum Dienstag 100 bis 120 km/h.



Am späten Nachmittag lässt der Wind rasch nach. Die Pause ist kurz: In der zweiten Nachthälfte dreht er auf den Gipfeln auf Süd bis Südost und frischt erneut stürmisch auf.



Vor dem Sturm droht Glätte. In der Nacht zum Montag kann neuer Regen im Südosten und in den östlichen Mittelgebirgen auf kalten Böden gefrieren. Wer früh losfährt, sollte die amtlichen Warnungen des DWD prüfen. Tagsüber steigen die Temperaturen dann auf 8 bis 14 Grad.

Über 50 Liter möglich: Der Dienstag wird der härteste Tag

Am Dienstag wird aus dem Sturm ein Regenproblem. In den Weststaulagen fast aller deutschen Mittelgebirge hält der DWD markanten Dauerregen für wahrscheinlich, also mehr als 30 Liter pro Quadratmeter in 12 bis 24 Stunden.



Im Schwarzwald sind in den bekannten Staulagen sogar unwetterartige Mengen von über 50 Litern in 24 Stunden möglich. Für den Bayerischen Wald nennt die Prognose für Dienstag und Mittwoch zusammen 30 bis 45 Liter, für Frankenwald und Fichtelgebirge 30 bis 40 Liter.



Abseits der Berge bleiben solche Mengen unwahrscheinlich. Im Südwesten und Westen können aber erneut Gewitter mit Sturmböen auftreten. Der Norden und Nordosten bekommt nur noch einzelne Schauer ab.

18 Grad am Oberrhein, 4 im Norden: Deutschland zerfällt in zwei Hälften

Die verblüffendste Zahl der Woche liefert das Thermometer. Laut ZDFheute erreicht der Oberrhein am Dienstag bis zu 18 Grad, der übrige Südwesten 15 Grad. Im Norden bleibt es bei 4 Grad.



Das sind 14 Grad Unterschied an einem einzigen Tag. Auch nachts bleibt das Gefälle: Am Oberrhein sinken die Werte kaum unter 9 Grad, im Norden fallen sie bis auf 0 Grad.



Noch in der Nacht zum Sonntag fror es im Bayerischen Wald bei minus 6,5 Grad, am Boden waren es minus 9,4 Grad. Zwei Tage später erlebt der Südwesten Frühlingswerte, der Norden bleibt im Novembergrau.

Ein Tief nach dem anderen: Darum bleibt der November so mild

Der Grund ist die Strömung. DWD-Meteorologin Tanja Egerer erwartet „regnerisches und windiges, teils stürmisches Wetter“, weil von Westen ständig neue Tiefs und ihre Ausläufer hereinziehen. Sie bringen milde Atlantikluft nach Deutschland.



Das passt zu einem Monat, den die Langfristmodelle schon früh als deutlich zu warm berechnet hatten. Wie schnell der Umschwung kam, zeigt unser Wettertext vom Wochenende.



Leidtragende sind Sternegucker. Die Leoniden erreichen in der Nacht vom 17. auf den 18. November ihr Maximum, dichte Wolken dürften die Sicht aber stark einschränken.

Kommt jetzt der Winter? Die Prognosen sagen Nein

Auch nach Dienstag bleibt Deutschland in der Westströmung. Laut DWD folgen in den kommenden Tagen weitere Tiefs von Westen.



In Bayern drohen laut DWD-Regionalprognose auch am Mittwoch schwere Böen in den Mittelgebirgen. Im höheren Bayerwald sind in der Nacht zum Mittwoch sogar Orkanböen möglich, Donnerstag und Freitag bleiben dort nass und windig.



Schnee fällt vorerst nur in den Hochlagen der Alpen, oberhalb von etwa 1600 Metern.



Für Bayern rechnet der DWD bis Mittwoch, 25. November, mit wechselhaftem Wetter. Leichter Frost ist nur in klaren Nächten möglich, in der Nacht zum Sonntag bei Tiefstwerten von 4 bis minus 2 Grad.

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