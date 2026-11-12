50 Tage vor LNG-Verbot: EU-Importe aus Russlands Yamal-Projekt klettern auf 8,7 Milliarden Euro

Die EU hat bis Ende Oktober mehr Flüssigerdgas aus Yamal eingeführt als im Vorjahreszeitraum. Woher kommt der Ersatz, wenn die Lieferungen im Winter wegfallen?

In 50 Tagen stoppt die EU die letzten LNG-Importe aus Russland. Ab dem 1. Januar 2027 greift das Importverbot auch für die langfristigen Lieferverträge, die Brüssel bisher ausgenommen hat. Die Lieferungen fallen damit mitten im Winter weg. Dabei sind die EU-Gasspeicher laut Daten von Gas Infrastructure Europe (GIE) nur zu 72 Prozent gefüllt (Stand 10. November) – so wenig wie noch nie zu diesem Zeitpunkt seit Beginn der Datenerfassung 2011.



Neue Daten zeigen nun, dass die EU trotz des bevorstehenden Embargos ihre LNG-Importe aus Russlands Yamal-Anlage gesteigert hat. Von Januar bis Oktober kamen 12,89 Millionen Tonnen Yamal-LNG in EU-Häfen an, 6,3 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das geht aus einer Mitteilung der Umweltorganisation Urgewald hervor, die der Berliner Zeitung vorliegt. Anhand von Kpler-Lieferdaten und Börsenpreisen schätzt Urgewald den Wert der Importe auf 8,7 Milliarden Euro. Das sind rund 1,5 Milliarden Euro mehr, als die Organisation für das gesamte Vorjahr veranschlagt.

EU-Importe: Weniger Yamal-LNG, höherer Wert

Im Oktober ging die Liefermenge gegenüber September um rund elf Prozent zurück. Zehn Tanker brachten rund 706.000 Tonnen in die EU. Der geschätzte Wert dieser Ladungen stieg dennoch um 2,6 Prozent auf 839 Millionen Euro. Am europäischen Gashandelsplatz TTF kostete die Megawattstunde im Oktober im Schnitt 86,79 Euro – Ende Oktober kletterte der europäische Gaspreis sogar ertsmals seit der Energiekrise 2022 wieder über die 100-Euro-Marke. Zum Vergleich: Im September kostete die Megawattstunde im Schnitt 75,34 Euro.

Mit diesen Börsenpreisen berechnet Urgewald den Wert der Lieferungen. Was die Importeure tatsächlich bezahlt haben, geht aus den Daten nicht hervor. Auch der Vorjahresvergleich beruht auf unterschiedlichen Preisannahmen. Für das gesamte Jahr 2025 setzte Urgewald pauschal 35 Euro je Megawattstunde an. Für 2026 rechnet die Organisation mit den jeweiligen Monatspreisen.

Frankreich nimmt im Oktober die meisten Ladungen ab

Sieben der zehn Oktoberladungen aus Yamal gingen laut Urgewald nach Frankreich, an die Terminals in Dünkirchen und Montoir. Das waren rund 70 Prozent der Menge, die das russische Termimal in diesem Monat in die EU lieferte. Zwei weitere Ladungen gingen nach Bilbao in Spanien, eine nach Rotterdam. Im belgischen Zeebrugge kam von August bis Oktober dagegen kein Yamal-LNG an.

Über die ersten zehn Monate gerechnet war Zeebrugge trotzdem das wichtigste einzelne Ziel in der EU. Das Terminal nahm demnach 42 Ladungen mit rund 3,1 Millionen Tonnen ab. Insgesamt registrierte Urgewald in diesem Zeitraum 177 Ladungen in EU-Häfen, im Schnitt knapp alle zwei Tage eine. Gemessen an der Menge gingen 81 Prozent der erfassten Yamal-Lieferungen an die EU.

Für den LNG-Transport im Winter ist Russlands Yamal-Anlage auf sogenannten Arc7-Eisbrecher-Tanker angewiesen. © Valerii Kadnikov/imago

Yamal braucht im Winter eisgängige Arc7-Tanker

Für Yamal haben Häfen wie Zeebrugge den Vorteil, dass die Tanker nach dem Entladen schnell zum russischen Hafen Sabetta zurückkehren können. Im Winter ist das Projekt auf eisgängige Schiffe der Klasse Arc7 angewiesen. Der direkte Weg nach Asien über die Nordostpassage ist dann nur eingeschränkt nutzbar. Laut Urgewald fuhren seit 2018 in den Monaten November bis Mai lediglich elf LNG-Ladungen auf Arc7-Tankern über diese Route nach Osten.

Wie knapp die Spezialschiffe sind, hat die Berliner Zeitung am Beispiel der griechischen Reederei Dynagas beschrieben. Ihr werden fünf der 14 Arc7-Tanker zugerechnet, die Urgewald 2026 für Yamal erfasst hat. Russland könne wegen der Sanktionen gegen Werften und Technologie kaum kurzfristig Ersatz beschaffen, sagte Luke Wickenden vom Centre for Research on Energy and Clean Air. Urgewald rechnet nach dem EU-Ausstieg mit längeren Fahrten und höheren Transportkosten für Yamal.

Woher kommt der Ersatz für russisches LNG?

Für kurzfristige LNG-Spotverträge greift das Importverbot bereits seit dem 25. April. Zum Jahreswechsel fallen auch die Lieferungen aus den bislang ausgenommenen langfristigen Verträgen weg. Für russisches Pipelinegas gelten eigene Fristen.

Für europäische Abnehmer wie TotalEnergies und Naturgy bleibt offen, wie sie mit ihren langfristig gebundenen Yamal-Mengen umgehen. Die EU erlaubt unter bestimmten Voraussetzungen den Weiterverkauf an Kunden außerhalb der Union. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG hatte vorgeschlagen, russische Ladungen in Drittstaaten umzuleiten und im Gegenzug LNG anderer Herkunft nach Europa zu holen, wie die Berliner Zeitung berichtete.

Der Analyst Nacho Garcia-Lajara von Wood Mackenzie hält einen solchen Tausch mit Lieferungen aus den USA oder Asien jedoch für unwahrscheinlich. Dafür müssten Mengen, Preise und Liefertermine auf beiden Seiten zusammenpassen, sagte er. Ein Weiterverkauf allein verschaffe der EU kein zusätzliches Gas.

Wie viel Ersatz die EU ab Januar tatsächlich braucht, hängt auch vom Verbrauch und davon ab, wie viel Gas die Versorger aus den Speichern entnehmen. Thomas Geisel, früherer Direktor für Erdgaseinkauf bei Eon Ruhrgas und heute Europaabgeordneter, bezweifelte im Gespräch mit der Berliner Zeitung, dass sich die russischen LNG- und Pipelinegaslieferungen dauerhaft aus anderen Quellen ersetzen lassen.

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