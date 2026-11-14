Fachkräftemangel

500 Bewerber, 15 Ankünfte: Warum Deutschland indische Fachkräfte verliert

Deutschland wirbt um Fachkräfte. Doch von 500 indischen Kandidaten eines Berliner Vermittlers erreichten nur 15 eine Klinik. Woran scheitern sie? Ein Interview.

Foto von Autor/Autorin: Alexander Dergay
Alexander Dergay
10 Min
Fünf Frauen aus Indien verstärken die Seniorenpflege in einem Pilotprojekt.

Fünf Frauen aus Indien verstärken die Seniorenpflege in einem Pilotprojekt.

© Sven Kaeuler/dpa

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Deutschland fehlen hunderttausende Fachkräfte, besonders in der Pflege, im Handwerk und in technischen Berufen. Die Politik setzt auf Zuwanderung, als folge aus dem deutschen Arbeitskräftemangel beinahe automatisch ein Zustrom qualifizierter Menschen aus dem Ausland. Doch warum sollten sie ausgerechnet nach Deutschland kommen? Andere Länder werben mit höheren Nettogehältern und schnelleren Verfahren.

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