500 Bewerber, 15 Ankünfte: Warum Deutschland indische Fachkräfte verliert

Deutschland wirbt um Fachkräfte. Doch von 500 indischen Kandidaten eines Berliner Vermittlers erreichten nur 15 eine Klinik. Woran scheitern sie? Ein Interview.

Deutschland fehlen hunderttausende Fachkräfte, besonders in der Pflege, im Handwerk und in technischen Berufen. Die Politik setzt auf Zuwanderung, als folge aus dem deutschen Arbeitskräftemangel beinahe automatisch ein Zustrom qualifizierter Menschen aus dem Ausland. Doch warum sollten sie ausgerechnet nach Deutschland kommen? Andere Länder werben mit höheren Nettogehältern und schnelleren Verfahren.