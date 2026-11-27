Der Bundestag hat den Haushalt für 2027 mit einem Volumen von 556 Milliarden Euro beschlossen. 317 Abgeordnete stimmten für den Etat der schwarz-roten Koalition, 260 dagegen.

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Lars Klingbeil (l, SPD), Bundesminister der Finanzen, und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), bei den Beratungen des Bundestages zum Haushalt 2027

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Der Bundestag hat den Bundeshaushalt 2027 mit Ausgaben von 556 Milliarden Euro beschlossen. In namentlicher Abstimmung votierten 317 Abgeordnete dafür, 260 dagegen, Enthaltungen gab es keine. 123 Milliarden Euro des Etats werden über Schulden finanziert. Insgesamt steht dem Bund damit so viel Geld zur Verfügung wie nie zuvor in einem Jahr.

Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) verteidigte die hohen neuen Schulden. Diese würden vor allem für Verteidigung sowie Investitionen in Bahn und Kitas eingesetzt. „Deswegen muss 2027 das Jahr der privaten Investitionen werden“, sagte der SPD-Chef. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) räumte ein, dass der Prozess zur Aufstellung des Haushalts „sicher keinen Schönheitspreis“ verdient habe.

Mehr als ein Drittel der Ausgaben fließt nach Angaben der Regierung in den Arbeits- und Sozialetat. Die Verteidigungsausgaben sollen auf fast 140 Milliarden Euro steigen – nach Angaben des Finanzministeriums ein Höchststand seit Ende des Kalten Krieges. Für die Ukraine sind 12 Milliarden Euro vorgesehen. Ursprünglich geplante Kürzungen beim Wohngeld und anderen Sozialleistungen hatten die Koalitionsfraktionen zuvor zurückgenommen.

Hinzu kommen zwei kreditfinanzierte Sondertöpfe: 57,8 Milliarden Euro für Investitionen in Infrastruktur und Klimaschutz sowie 29,6 Milliarden Euro für die Bundeswehr.

Steuererhöhungen und Stromsteuersenkung

Um eine Finanzlücke von 34 Milliarden Euro zu schließen, beschloss der Bundestag zugleich mehrere Steueränderungen. Die Steuersätze auf Spirituosen steigen um 20 Prozent, die Alkopopsteuer wird auf Mischgetränke bis 15 Volumenprozent ausgeweitet. Eine Zuckersteuer auf Erfrischungsgetränke mit mindestens fünf Gramm Zucker pro 100 Milliliter tritt Anfang 2028 in Kraft.

Durchgesetzt wurde zudem eine Senkung der Stromsteuer auf das EU-Minimum auch für Verbraucher und Unternehmen. Die Maßnahme kostet fünf Milliarden Euro und ist zunächst nur für 2027 finanziert.

Kritik aus der Opposition

Linke-Chefin Ines Schwerdtner warf der Regierung vor, die soziale Lage zu ignorieren. „Für Millionen in diesem Land ist der Ernstfall jeden Monat, wenn das Geld knapp wird. Aber diese Ernstfälle interessieren Sie nicht“, sagte Schwerdtner.

Klingbeil verwies auf einen schwierigen Haushalt 2028. „Wir werden nicht drumherum kommen, den Menschen auch etwas zuzumuten“, sagte der Finanzminister. Die SPD-Fraktion schlug bereits einen Abbau von Subventionen im Umfang von zehn Milliarden Euro vor. (mit dpa)

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