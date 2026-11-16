Schon als Kind kamen wahrscheinlich auch landwirtschaftliche Erzeugnisse auf den Speiseplan. Die Bestattung weist zudem Ähnlichkeiten mit Gräbern früher Bauern auf.

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Ein anderes Zeugnis der Steinzeit in Dänemark ist das mehr als 4000 Jahre alte Hjulgraven bei Hjordkær mit seinem rekonstruierten, radförmigen Steinwall.

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Ein vor rund 5800 Jahren gestorbener Jäger und Sammler nahm im Laufe seines Lebens zunehmend auch Lebensmittel zu sich, die vermutlich aus der Landwirtschaft stammten. Das ergaben Untersuchungen eines Skeletts von der dänischen Insel Sejerø.



Die Forscher vermuten Kontakte zu den ersten Bauern in der Region. Ein Team um Anders Fischer von der Universität Göteborg veröffentlichte die Ergebnisse am Montag in der Fachzeitschrift Antiquity.

Skelett bereits 1956 entdeckt

Das Skelett war bereits 1956 in einer Ablagerung aus Muschelschalen und Siedlungsabfällen gefunden worden. Der Mann starb vor rund 5800 Jahren. DNA-Analysen zeigen, dass er von der einheimischen Jäger- und Sammlerbevölkerung abstammte.



Eine genetische Vermischung mit der eingewanderten Bauernbevölkerung ließ sich bei ihm nicht nachweisen. Auf der nahe gelegenen Insel Seeland wurde schon vor seiner Geburt Landwirtschaft betrieben.

Ernährungswechsel ab der Jugend

Die Wissenschaftler untersuchten Kohlenstoff-, Stickstoff- und Schwefelisotope in Knochen und Zähnen. Anhand von Proben aus verschiedenen Lebensphasen konnten sie rekonstruieren, wie sich die Ernährung des Mannes veränderte. Zum Vergleich werteten die Forscher entsprechende Daten von 65 weiteren Menschen aus der dänischen Mittelsteinzeit aus.

Als Kind ernährte er sich hauptsächlich von Meerestieren. Etwa ab seinem elften Lebensjahr nahm er zunehmend Nahrung vom Land zu sich, darunter nach Einschätzung der Forscher wahrscheinlich auch landwirtschaftliche Erzeugnisse. Fisch und andere Meerestiere blieben jedoch ein wichtiger Bestandteil seiner Ernährung.

Auch die Bestattung ähnelt Bauerngräbern

Die Bestattung weist nach Angaben des Forschungsteams Ähnlichkeiten mit Gräbern früher Bauern auf. Das Grab war von Steinen eingefasst. Anders als bei Bestattungen der älteren Jäger- und Sammlerkultur fanden sich an den Knochen keine Spuren von Ocker, einem Farbpigment, das bei Bestattungen verwendet wurde.

Mitautor John Meadows hält es für möglich, dass der Mann einen Teil des Jahres in einer bäuerlichen Gemeinschaft auf Seeland verbrachte und zeitweise auf Sejerø lebte.